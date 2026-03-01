Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ρευστή, με τις αεροπορικές εταιρείες να παρακολουθούν στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις και να προσαρμόζουν τα πτητικά τους προγράμματα σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Σημαντικές αναταράξεις καταγράφονται στις αερομεταφορές, καθώς 45 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» δε θα πραγματοποιηθούν σήμερα, εξαιτίας της κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι εξελίξεις στην περιοχή έχουν οδηγήσει σε κλείσιμο εναέριων χώρων και σε εκτεταμένες αναπροσαρμογές των διεθνών δρομολογίων, επηρεάζοντας άμεσα και την Αθήνα.

Οι ακυρώσεις αφορούν τόσο αναχωρήσεις όσο και αφίξεις προς βασικούς προορισμούς της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων το Τελ Αβίβ, το Ντουμπάι, το Αμπού Ντάμπι και άλλες πόλεις του Κόλπου.

Κλειστοί εναέριοι χώροι και αλυσιδωτές επιπτώσεις

Το προσωρινό κλείσιμο εναέριων διαδρόμων σε περιοχές υψηλού κινδύνου έχει προκαλέσει ντόμινο ακυρώσεων και εκτροπών πτήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Οι αεροπορικές εταιρείες αποφεύγουν τη διέλευση από συγκεκριμένες ζώνες, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια πληρωμάτων και επιβατών.

Ήδη από τις προηγούμενες ημέρες είχαν σημειωθεί δεκάδες ματαιώσεις δρομολογίων, ωστόσο η σημερινή εικόνα είναι σαφώς πιο επιβαρυμένη, με το ενδεχόμενο νέων περιορισμών να παραμένει ανοιχτό.

Στο προσκήνιο η παράταση της αναστολής πτήσεων

Το πιο κρίσιμο στοιχείο, ωστόσο, αφορά το σενάριο παράτασης της αναστολής δρομολογίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετές αεροπορικές εταιρείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να επεκτείνουν την παύση πτήσεων προς συγκεκριμένους προορισμούς της Μέσης Ανατολής για περισσότερες ημέρες – ή και εβδομάδες – εφόσον δεν υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση.

Η πιθανή παράταση δεν συνδέεται μόνο με την τρέχουσα αστάθεια, αλλά και με:

την αβεβαιότητα γύρω από το άνοιγμα των εναέριων χώρων,

τον αυξημένο ασφαλιστικό και λειτουργικό κίνδυνο,

το κόστος ανακατεύθυνσης πτήσεων μέσω εναλλακτικών διαδρομών,

καθώς και την προστασία της επιχειρησιακής συνέχειας των εταιρειών.

Στελέχη του κλάδου εκτιμούν ότι, ακόμη και αν επιτραπεί εκ νέου η διέλευση από ορισμένες περιοχές, οι εταιρείες θα κινηθούν με ιδιαίτερη προσοχή, διατηρώντας περιορισμούς μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως η σταθερότητα.

Τι ισχύει για τους επιβάτες

Οι ταξιδιώτες των επηρεασμένων πτήσεων ενημερώνονται απευθείας από τις εταιρείες και έχουν τη δυνατότητα:

δωρεάν αλλαγής ημερομηνίας,

μεταφοράς σε μεταγενέστερη πτήση,

ή πλήρους επιστροφής χρημάτων.

Παράλληλα, συστήνεται στους επιβάτες που έχουν προγραμματισμένα ταξίδια προς την ευρύτερη περιοχή να παρακολουθούν διαρκώς τις ανακοινώσεις και να επικοινωνούν με τις εταιρείες ή τα ταξιδιωτικά πρακτορεία πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.

