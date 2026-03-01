Ερωτηθείς αν η διπλωματία εξακολουθεί να αποτελεί επιλογή, είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν «απογοητεύσει» το Ιράν αρκετές φορές και ότι δεν υπήρχε «ανάγκη να ξεκινήσει αυτή η επιθετικότητα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεπέρασε «μια πολύ επικίνδυνη κόκκινη γραμμή» δολοφονώντας τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε ο Ιρανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σαΐντ Χατιμπζαντέ.

Ο Χατιμπζαντέ δήλωσε στο CNN ότι πολλοί Σιίτες οπαδοί σε όλο τον κόσμο θα αντιδράσουν στη δολοφονία του Χαμενέι.

«Φυσικά, από θρησκευτικής άποψης, ήταν ένας σπουδαίος θρησκευτικός ηγέτης, τόσοι πολλοί Σιίτες οπαδοί σε όλη την περιοχή και σε όλο τον κόσμο θα αντιδράσουν σε αυτό, και αυτό είναι πολύ προφανές επειδή ο Πρόεδρος Τραμπ ξεπέρασε μια πολύ επικίνδυνη κόκκινη γραμμή», δήλωσε ο Χατιμπζαντέ.

«Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να απαντήσουμε», πρόσθεσε.

Ο αξιωματούχος είπε ότι το Ιράν είχε επικοινωνήσει με τα αραβικά κράτη του Κόλπου για να κλείσουν τις αμερικανικές βάσεις που η Τεχεράνη θεωρεί απειλή.

«Επικοινωνήσαμε μαζί τους: είτε για να κλείσουν αυτές τις αμερικανικές βάσεις που απειλούν συνεχώς το Ιράν και τις χρησιμοποιούν συνεχώς για να προσβάλουν το Ιράν, είτε δεν έχουμε άλλη επιλογή απλώς να αντιδράσουμε», είπε.

Το Ιράν «δεν μπορεί να φτάσει σε αμερικανικό έδαφος, επομένως δεν έχουμε άλλη επιλογή απλώς να επιτεθούμε σε οποιεσδήποτε βάσεις που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία των ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν η διπλωματία εξακολουθεί να αποτελεί επιλογή, είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν «απογοητεύσει» το Ιράν αρκετές φορές και ότι δεν υπήρχε «ανάγκη να ξεκινήσει αυτή η επιθετικότητα». «Αν ο Πρόεδρος Τραμπ δεν ήθελε να δει το Ιράν να αντεπιτίθεται... ο Πρόεδρος Τραμπ δεν έπρεπε να είχε ξεκινήσει αυτόν τον πόλεμο από την αρχή», είπε ο αξιωματούχος. «Ήταν ένας πόλεμος επιλογής».