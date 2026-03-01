Όσα επεσήμανε σε συνέντευξή του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής στην εφημερίδα «Καθημερινή» και τη δημοσιογράφο Δώρα Αντωνίου.

Συνέντευξη στην εφημερίδα «Καθημερινή» και τη δημοσιογράφο Δώρα Αντωνίου παραχώρησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην απόφαση για τις υποκλοπές, στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, στις επικείμενες εκλογές, στον Αλέξη Τσίπρα αλλά και στο συνέδριο του κόμματός του.

Αναλυτικά η συνέντευξη:

-Τι σηματοδοτεί σε προσωπικό και σε πολιτικό επίπεδο η απόφαση για τις υποκλοπές;

H δικαστική απόφαση συνιστά μια μεγάλη ήττα του παρακράτους, που οργάνωσε το Μέγαρο Μαξίμου υπό την πρωθυπουργία του κ. Μητσοτάκη.

Ένα Μονομελές Πλημμελειοδικείο άνοιξε ξανά τον δρόμο ουσιαστικής έρευνας -σε βαθμό κακουργήματος αυτή τη φορά, ακόμα και για αδικήματα όπως η κατασκοπεία-, και εξέθεσε τους χειρισμούς της ηγεσίας της δικαιοσύνης που αρχειοθέτησε άρον άρον σοβαρές πτυχές της δυσώδους αυτής υπόθεσης, που καταπάτησε βάναυσα τα ανθρώπινα δικαιώματα, τραυμάτισε το κράτος δικαίου και εξέθεσε τη χώρα διεθνώς.

Ακούω την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης ότι δεν την αγγίζει η απόφαση γιατί αφορά «ιδιώτες».

Οι ιδιώτες καταδικάστηκαν γιατί παγίδευσαν το μισό υπουργικό συμβούλιο και τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Ποιες θα είναι λοιπόν οι νομικές ενέργειες του Πρωθυπουργού της Ελλάδας απέναντι σε αυτούς τους ιδιώτες, που οργάνωσαν -στο όνομα ποιου;- ένα παρακράτος εις βάρος της εθνικής ασφάλειας;

Λυπάμαι που ο Πρωθυπουργός έκανε ότι… δεν άκουσε- δεν είδε, όταν του έθεσα το θέμα στη Βουλή προχθές. Δείχνει την ηθική και θεσμική παρακμή της διακυβέρνησης του.

Ο αγώνας μου θα συνεχιστεί μέχρις ότου λογοδοτήσουν όλοι οι πρωταγωνιστές αυτής της σκοτεινής υπόθεσης. Όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Το κράτος δεν είναι λάφυρο στα χέρια του εκάστοτε Πρωθυπουργού. Να τελειώνουμε με την ατιμωρησία και τη διαφθορά, που δεν επιτρέπουν στην Ελλάδα να ανοίξει τα φτερά της.

- Την περασμένη Κυριακή, παρεμβαίνοντας στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μέσω της «Κ», πρότεινε να δεσμευθεί η πλειοψηφία ως προς την κατεύθυνση που θα λάβει κάθε άρθρο που τίθεται προς αναθεώρηση και πάνω σε αυτό να συμφωνήσετε ώστε να προκύψουν 180 ψήφοι και να απαιτείτε απλή πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή. Πώς απαντάτε σε αυτή την πρόσκληση;

Καταρχάς, αυτή είναι μία μη θεσμική διαδικασία. Η απάντησή μας είναι η αναθεώρηση του άρθρου 110. Ώστε από εδώ και στο εξής να απαιτούνται 180 ψήφοι και στην προτείνουσα, 180 και στην αναθεωρητική Βουλή, να μην έχουμε αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι «συναίνεση-μη συναίνεση». Έχει αξιοπιστία η κυβέρνηση σε θέματα που αφορούν το Σύνταγμα; Στο πρόγραμμα της είχε την πρόνοια για τέσσερα χρόνια μετά την αφυπηρέτηση τους να μην έχουν οι δικαστές τη δυνατότητα να πάρουν κάποιο δημόσιο αξίωμα. Και ενώ το φέραμε ως τροπολογία τρεις φορές, το απέρριψε. Εκλογή Πρόεδρου της Δημοκρατίας: Ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι θα τηρήσει το πνεύμα του Συντάγματος, που είναι η ευρύτατη συναίνεση και αντ’ αυτού πρότεινε εν ενεργεία βουλευτή του κόμματός του. Πρωτοφανές στα 50 χρόνια μεταπολίτευσης.

- Θα μπείτε σε διαδικασία αναζήτησης 50 υπογραφών για να καταθέσετε κάποιες προτάσεις στο πλαίσιο της αναθεώρησης;

Θα σας πω ποια είναι η άποψή μας για το Σύνταγμα. Καλό Σύνταγμα είναι αυτό που προστατεύει την ποιότητα δημοκρατίας από την αλαζονεία και την αυθαιρεσία των εκάστοτε κυβερνώντων. Πρέπει να δούμε πώς θα θωρακίσουμε τη ποιότητα της δημοκρατίας μας. Θεωρούμε κρίσιμη την αλλαγή του άρθρου 86, ώστε να μην ξαναεπιτραπεί σε οποιονδήποτε Πρωθυπουργό να εμποδίσει τη διερεύνηση της δικαιοσύνης για θέματα που αφορούν υπουργούς, όπως έκανε ο κ. Μητσοτάκης.

Το δεύτερο θέμα είναι ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Να πάψει να διορίζεται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Το τρίτο θέμα είναι να θεσπίσουμε δικαστικό έλεγχο άσχετων τροπολογιών. Επίσης, η συνταγματική κατοχύρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ώστε να έχει όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για τον έλεγχο του πολιτικού χρήματος.

Εάν η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να μπουν κάποια άρθρα στην προτείνουσα Βουλή, τότε προφανώς θα πάρουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να προσπαθήσουμε να βάλουμε αυτή την ατζέντα στη θεσμική διαδικασία των συνταγματικών αλλαγών.

- Ποιο είναι διακύβευμα των επόμενων εκλογών για το ΠΑΣΟΚ;

Το διακύβευμα είναι ένα: πολιτική αλλαγή για αλλαγή πορείας. Δείτε το Ταμείο Ανάκαμψης. Ένα μεγάλο σωσίβιο για την ελληνική οικονομία κατέληξε χαμένη ευκαιρία. Αυτό αποδεικνύεται από τα στοιχεία του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, που δείχνουν ότι το 2029, μετά τη λήξη του Ταμείου, η αύξηση της ανάπτυξης θα είναι στο 0,7% με το πιο αισιόδοξο σενάριο. Η ανάπτυξη της χώρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης μπαίνει στην κατάψυξη.

Το Ταμείο δεν αξιοποιήθηκε ώστε να έχουμε σταθερή αύξηση της ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον, ένα στα δύο ευρώ άμεσων ξένων επενδύσεων είναι real estate. Άρα, ξεπούλημα της εγχώριας περιουσίας και όχι παραγωγικές επενδύσεις. Η παραγωγική βάση της χώρας δεν ανασυγκροτήθηκε. Αν σε αυτά προσθέσουμε και τη θεσμική κρίση, είναι επιτακτικό να προτείνουμε έναν άλλο δρόμο όπου η πολιτική αλλαγή θα φέρει τη χώρα σε μια καλύτερη θέση. Πιο ισχυρή και πιο δίκαιη.

- Στο μέτωπο της εξωτερικής πολιτικής, γιατί επανέρχεστε στο θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης με την Κύπρο;

Εμείς χαιρετίζουμε το καλό κλίμα στα ελληνοτουρκικά, πρέπει να συζητάμε χωρίς αυταπάτες, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Εδώ υπάρχει λοιπόν ένα έργο, μια μεγάλη επένδυση και με ευρωπαϊκά χρήματα. Ο αρμόδιος επίτροπος απάντησε σε ερώτηση του Γιάννη Μανιάτη ότι τα χρήματα που έχουν προϋπολογιστεί αφορούν ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και έχω ρωτήσει πολλές φορές τον πρωθυπουργό ποιο είναι αυτό το χρονοδιάγραμμα.

Η Ευρώπη δεσμεύεται ότι θα στηρίξει την επένδυση, αλλά λέει ότι τα λεφτά που θα πάρουμε εξαρτώνται από το χρονοδιάγραμμα. Ρωτώ ξανά τον Πρωθυπουργό, και μέσω της «Καθημερινής», θα μας πει επιτέλους ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου για να ξέρουμε αν κινδυνεύει ή όχι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση;

- Σαν στόχο στις εκλογές θέσατε τη νίκη του ΠΑΣΟΚ έστω και με μία ψήφο διαφορά. Θεωρείτε ότι είναι ρεαλιστικός;

Ένας στους τρεις Έλληνες δεν έχουν αποφασίσει ποιο κόμμα θα ψηφίσουν και ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό δηλώνει ότι θα απέχει από τις εκλογές. Άρα, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ακροατήριο και έχουμε χρέος να αγωνιστούμε για να μας εμπιστευτεί. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η κρίση εμπιστοσύνης προς το σύστημα εξουσίας του Μεγάρου Μαξίμου, δημιουργεί μια ευρύτερη κρίση εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα. Πρέπει να αποδείξουμε ότι έχουμε διαφορετική ηθική και αντίληψη για τον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας. Να δώσουμε τη μάχη ώστε η Νέα Δημοκρατία να ηττηθεί και να έρθει μια άλλη προοδευτική διακυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών θέλει πολιτική αλλαγή. Βλέπω στις δημοσκοπήσεις ότι κάποιοι συμπολίτες μας επιλέγουν την ψήφο διαμαρτυρίας. Είναι όμως μια ψήφος χωρίς προοπτική, που στο τέλος ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Η πολιτική αλλαγή απαιτεί πρόγραμμα και προτάσεις, που διαθέτει το ΠΑΣΟΚ.

- Το ΠΑΣΟΚ εκπέμπει μια διαρκή εσωτερική κακοφωνία, με ερωτήματα για το αν είναι ορθή η πορεία του κόμματος, αν οι επιλογές της ηγεσίας είναι σωστές, ποιος φταίει και τι φταίει. Η εικόνα αυτή λειτουργεί υπονομευτικά;

Καταρχάς πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί στη δημόσια μας παρουσία γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει έναν τεράστιο επικοινωνιακό μηχανισμό όπου τα δικά της προβλήματα τα βάζει συνεχώς κάτω από το χαλί και αναδεικνύει τα προβλήματα των υπόλοιπων κομμάτων. Σίγουρα πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι στο στόχο μας, αλλά από την άλλη δεν μπορώ να δεχτώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τα μεγαλύτερα προβλήματα όταν υπάρχει μια τέτοια πραγματικότητα στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό.

- Για εσάς πώς εξηγείται ότι έπειτα από 7 χρόνια στη διακυβέρνηση με τη φθορά της εξουσίας, έπειτα από σκάνδαλα, με κρίση θεσμών, όλα αυτά που περιγράψατε, παραμένει πρώτη η Ν.Δ.;

Η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει μεγάλο ποσοστό από τη δύναμή της στις εθνικές εκλογές. Υπήρχε δεύτερος πόλος και κατέρρευσε. Και τώρα δημιουργείται ξανά, με τη δική μας προσπάθεια. Στο τέλος, ο ελληνικός λαός θα έχει δύο κυβερνητικές επιλογές: Η Νέα Δημοκρατία θα κριθεί βάσει των πεπραγμένων της και εμείς θα κριθούμε βάσει του προγράμματος μας. Αυτή θα είναι η μάχη στις επόμενες εκλογές.

- Η προσπάθεια διαμόρφωσης αυτού του εναλλακτικού πόλου εξουσίας ποιους αφορά;

Αφορά την κοινωνία, αλλά αφορά και ήδη υπάρχοντες κομματικούς σχηματισμούς και στελέχη κομμάτων. Αλλά καταρχάς αφορά την κοινωνία και θα γίνει βάσει του προγράμματος. Δεν μπορεί να γίνει συγκόλληση κομμάτων όπου θα αθροίσουμε δυνάμεις που στην κάλπη δεν θα φέρουν κανένα αποτέλεσμα.

- Τον κ. Τσίπρα τον αφορά αυτό το προσκλητήριο;

Κάθε πρώην πρωθυπουργός έχει δημοκρατικό δικαίωμα να ιδρύσει κόμμα. Πρόσωπα που έχουν ασκήσει πολιτικές, που έχουν κριθεί και που στο τέλος ευνόησαν τη Νέα Δημοκρατία, δεν νομίζω ότι αποτελούν λύσεις απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

- Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ τι μήνυμα φιλοδοξείτε να εκπέμψει;

Το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής. Η χώρα χρειάζεται συγκεκριμένες αλλαγές. Εμείς δεν ερχόμαστε να γκρεμίσουμε αλλά να χτίσουμε μια ευρωπαϊκή κανονικότητα.

- Τα θέματα που επανέρχονται διαρκώς σε σχέση με το συνέδριο, για παράδειγμα, το ζήτημα ενός ψηφίσματος για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει προοπτική να τεθεί;



Το κομμάτι της Εθνικής Στρατηγικής θα περιέχει την πολιτική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εθνικές εκλογές. Ξέρετε, ψηφίσματα στα συνέδρια μπαίνουν για επιμέρους θέματα, όχι για κεντρικά θέματα, για τα οποία υπάρχουν οι αποφάσεις που αφορούν την Εθνική Στρατηγική. Και δεν είναι ένα επιμέρους θέμα η αντιμετώπιση της Νέας Δημοκρατίας.