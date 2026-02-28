Γιατί έκανε το βήμα ο Νίκος Δένδιας, τι θα γίνει στο Συνέδριο, ποια στρατηγική έχουν τα στελέχη που φιλοδοξούν να διαδεχθούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη όταν τεθεί θέμα.

Η δημόσια αντιπαράθεση του Μεγάρου Μαξίμου με τον Νίκο Δένδια για την παρέμβαση του υπουργού Άμυνας για το «DNA της παράταξης» και τα χαμηλά δημοσκοπικά χαρακτηριστικά της ΝΔ έφερε από το παρασκήνιο στο προσκήνιο την υπόγεια μάχη της διαδοχής στο κυβερνών κόμμα.

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ «ΔΕΛΦΙΝΩΝ» ΘΑ ΕΚΦΡΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ; Αναμφίβολα ναι. Λιγότερο ή περισσότερο συγκαλυμμένα οι ενδιαφερόμενοι για την ηγεσία της ΝΔ θα παρουσιάσουν την πλατφόρμα τους με το μυαλό στην επόμενη μέρα. Μάχη που δεν ξεκίνησε μόνο λόγω των προσωπικών φιλοδοξιών κάποιων ηγετικών στελεχών αλλά επειδή και να κερδίσει τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία έχει ήδη σημάνει η αρχή του τέλους για την τωρινή ηγεσία.

Εν πολλοίς και λογικό αφού ο Κυριάκος Μητσοτάκης από αουτσάιντερ στην εκλογική μάχη του 2016 για την ηγεσία του κόμματος διανύει ήδη τον έβδομο χρόνο στην πρωθυπουργία της χώρας. Η μάχη των «δελφίνων» ωστόσο ξεκίνησε και δεν πρόκειται στο μέλλον να σταματήσει. Αντιθέτως, με αυξομειώσεις λόγω της συγκυρίας, η διαμάχη θα ενταθεί.

ΓΙΑΤΙ ΒΓΗΚΕ ΜΠΡΟΣΤΑ Ο ΔΕΝΔΙΑΣ; Πρώτον, γιατί είναι ο υπ΄ αριθμόν ένα «δελφίνος». Δεύτερο και κυριότερο γιατί αποτελεί τον αντίθετο πόλο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Την εναλλακτική πλατφόρμα στο εσωτερικό της ΝΔ απέναντι στον πρωθυπουργό. Στην ιστορία των αλλαγών ηγεσιών στα κόμματα υπάρχει απαραβίαστος κανόνας της πολιτικής: Εάν ο επικεφαλής αποχωρεί στο απόγειο των δυνάμεών του είναι αυτός που ουσιαστικά ορίζει το διάδοχό του, ο οποίος διάδοχος ακολουθεί συνήθως και σε γενικές γραμμές την ίδια εν πολλοίς πολιτική. Εάν όμως ο επικεφαλής αποχωρεί ηττημένος τότε ο διάδοχός του είναι αυτός που διαθέτει μια εναλλακτική πλατφόρμα και, συνεπώς, αυτός που εξασφαλίζει τις περισσότερες πιθανότητες για την επαναφορά του κόμματος.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ «ΔΕΛΦΙΝΟΙ» ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ; Ο υπ΄ αριθμόν ένα «δελφίνος», όπως ήδη σημειώσαμε, είναι ο Νίκος Δένδιας. Ο υπουργός Άμυνας μάλιστα έχει ήδη ξεκινήσει περπατησιά και όπως όλα δείχνουν αργά πλην όμως σταθερά θα αρχίσει να διαμορφώνει την πλατφόρμα του. Ηγετικές φιλοδοξίες έχει εκφράσει και ο Κωστής Χατζηδάκης, πλην όμως το «δακτυλίδι» που του έδωσε ο πρωθυπουργός με τον ορισμό του ως αντιπροέδρου της κυβέρνησης μάλλον τον ζημίωσε παρά τον ωφέλησε. Δεν είναι τυχαίο που ο Κωστής Χατζηδάκης θα προτιμούσε στον επικείμενο ανασχηματισμό να αναλάβει και το υπουργείο Εξωτερικών ενώ με τη θέση του αντιπροέδρου ταυτίζεται απολύτως με τον πρωθυπουργό, γεγονός που του στερεί τη δυνατότητα κάλυψης ευρύτερου πολιτικού και κομματικού χώρου από αυτό που καλύπτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόντους ωστόσο κερδίζει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ιδίως μετά την ανάληψη της θέσης του προέδρου του Eurogroup, παρά το μειονέκτημα του χρόνου που χρειάζεται για την ενσωμάτωσή του στη Νέα Δημοκρατία καθώς προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Κοινή είναι η εκτίμηση πως αν ο Κ. Πιερρακάκης υποβάλλει σε αυτή τη μάχη της διαδοχής υποψηφιότητα και δεν επιλέξει να διεκδικήσει την ηγεσία τη μεθεπόμενη φορά, κάτι που του το επιτρέπει το νεαρό της ηλικίας του, τότε θα είναι αυτός και ο Ν. Δένδιας το τελικό δίδυμο που θα διεκδικήσει την ηγεσία. Υποψήφιος θα είναι οπωσδήποτε και ο Άδωνις Γεωργιάδης που ήδη, στηρίζοντας τον Κ. Μητσοτάκη, διαμορφώνει μια καθαρά δεξιά έως ακροδεξιά πολιτική πλατφόρμα με την οποία θα διεκδικήσει τη θέση του προέδρου του κόμματος. Ο Βασίλης Κικίλιας, που επίσης ενδιαφέρεται για την ηγεσία, αποφεύγει προς το παρόν να ανοίξει τα χαρτιά του δίνοντας την εντύπωση της «Ήρεμης Δύναμης».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ; Ξεκάθαρα ΟΧΙ. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει μια παράδοση, ο αρχηγός να παραιτείται μετά από εκλογική ήττα. Ταυτόχρονα όμως κανένας «δελφίνος» -εν προκειμένω ο Νίκος Δένδιας που αποτελεί τον «εναλλακτικό πόλο»- δεν επιθυμεί να δώσει καμία αφορμή προκειμένου να κατηγορηθεί ως υπαίτιος για τυχόν αρνητικό αποτέλεσμα, χωρίς βεβαίως να σημαίνει ότι θα σιωπήσει. Ωστόσο υπάρχει μια ιδιομορφία στις προσεχείς εκλογές: Η πρώτη θέση αποτελεί νίκη ή μη επιθυμητό αποτέλεσμα από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτοδυναμία; Πολλά θα εξαρτηθούν από το ποσοστό που θα λάβει η Νέα Δημοκρατία και βεβαίως από το αν η κυβέρνηση συνεργασίας που κάποια στιγμή θα προκύψει (μετά τις πρώτες ή τις δεύτερες εκλογές) θα έχει για πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή ένα τρίτο πρόσωπο. Στην τελευταία περίπτωση πολύ δύσκολα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραμείνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας- ο ίδιος έχει δηλώσει πως θα εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα, θα αποσυρθεί δηλαδή από την ενεργή πολιτική.

(Το κείμενο δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Στο Καρφί» που κυκλοφορεί από το πρωί του Σαββάτου)