Ο Νίκος Ανδρουλάκης στάθηκε στην απόφαση του δικαστηρίου κάνοντας λόγο για ιστορική απόφαση και εξαπέλυσε ευθείες βολές.

Σε μετωπική σύγκρουση ήρθαν στην Βουλή Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την ερώτηση που είχε καταθέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με την οποία κατήγγειλε την κυβέρνηση πως με την πολιτική της, στην ενέργεια «τροφοδοτεί την ακρίβεια και θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας», με την συζήτηση να απασχολεί και η υπόθεση των υποκλοπών.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στάθηκε στην απόφαση του δικαστηρίου κάνοντας λόγο για ιστορική απόφαση και εξαπέλυσε ευθείες βολές. «Επιβεβαιώθηκε ότι η παρακολούθησή μου δεν ήταν ένα λάθος, αλλά ένας παρακρατικός μηχανισμός. Οι αντιδράσεις της κυβέρνησης είναι θλιβερές, αντί να απολογηθείτε, επιτίθεστε, λέγοντας ότι δεν σεβόμαστε τη Δικαιοσύνη.

Σεβασμός στη Δικαιοσύνη σημαίνει σέβομαι τις αποφάσεις και τις εφαρμόζω», ανέφερε.

«Εμπιστεύομαι τη Δικαιοσύνη όσο την εμπιστευόσασταν και εσείς επί Τσίπρα. Λέτε ότι δεν σας αφορά η υπόθεση γιατί αφορά ιδιώτες. Ποιος τους έδωσε την εντολή να το οργανώσουν; Για αυτά τα παράνομα παιχνίδια εξουσίας θα λογοδοτήσετε και θα είναι μέρα μεσημέρι. Θα προτείνουμε νέα Εξεταστική γιατί οι βουλευτές που συμμετείχαν (στην πρώτη) παραβίασαν τον όρκο τους. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους. Το κράτος δεν σας ανήκει. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να πάρετε ένα ακριβό μάθημα, ότι το κράτος δεν είναι λάφυρο στα χέρια του πρωθυπουργού».

«Είχατε ήδη προαναγγείλει προ ημερησίας για κράτος δικαίου, πριν ένα μήνα. Ακόμα την περιμένουμε. Η πρότασή σας γίνεται αποδεκτή καταθέστε πρόταση για κράτος δικαίου να έρθουμε εδώ να τα συζητήσουμε όλα και να μετρηθούμε για ακόμα μια φορά», απάντησε ο πρωθυπουργός κλείνοντας την δευτερολογία του χωρίς να πει περαιτέρω για την υπόθεση των υποκλοπών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κόντρα για τιμές ρεύματος και ενεργειακή ασφάλεια

Ξεκινώντας στην συζήτηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως οι Έλληνες πληρώνουν ακριβότερο ρεύμα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, πως το 38% αυτών έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και πως αγρότες και επιχειρηματίες βρίσκονται σε τέλμα λόγω των τσουχτερών τιμών ενέργειας.

Παράλληλα, εξαπέλυε βέλη για την απολιγνιτοποίηση ενώ συνολικά κατηγόρησε την κυβέρνηση πως οι επιπτώσεις των επιλογών της είναι δραματικές και πως το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι «οι πολλοί πληρώνουν περισσότερα και οι λίγοι γίνονται πλουσιότεροι».

Αναφερόμενος στην πρόσφατη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό πως δεν ενημερώνει για τις προθέσεις της κυβέρνησης σχετικά με το καλώδιο. «Μιλάτε συνεχώς για τον Κάθετο Διάδρομο αλλά αποφεύγετε να ενημερώσετε για το ακριβές χρονοδιάγραμμα της πόντισης καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης. Είδατε τον κ. Ερντογάν, έχετε κάτι να μας πείτε; Θέλουμε καθαρές απαντήσεις για αυτά τα εθνικά ζητήματα», είπε.

Απαντώντας ο πρωθυπουργός για το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας που έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονμ εγκάλεσε γιατί θίγει το θέμα σήμερα, που όπως είπε συμβαίνει το εντελώς αντίθετο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε για «ιστορικές αλλαγές στον τομέα της ενέργειας, με την Ελλάδα να μην αρκείται μόνο σε ρόλο παρατηρητή αλλά να είναι βασικός συντελεστής της εξίσωσης που διαμορφώνει τον ενεργειακό χάρτη του αύριο».

«Σήμερα η Ελλάδα μπορεί και συνδέει ενεργειακή πολιτική με εξωτερική της πολιτική και η ενεργειακή αναβάθμιση έχει πολλαπλά οφέλη», ανέφερε εν συνεχεία, ενώ τόνισε πως «πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια θα γίνει διάτρηση σε ελληνικά τεμάχια και αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι η αυτή η κυβέρνηση υπερασπίζεται στην πράξη τα κυριαρχικά και ενεργειακά της δικαιώματα.

Όσον αφορά τις τιμές ρεύματος, κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πως λέει ψέματα ότι έχουμε από τις ακριβότερες στην Ευρώπη και πως τα στοιχεία των διαψεύδουν. «Η Ελλάδα καλύπτει όλες τις ενεργειακές ανάγκες της και εξάγει ρεύμα σε χώρες ενώ την παρουσιάζετε ότι κινδυνεύει η ενεργειακή ασφάλεια. Αν επιδιώκετε αντιπολτευτικό πυροτέχνημα κύριε Ανδρουλάκη επιλέξατε λάθος χρόνο και συγκυρία. Εξακολουθείτε να επαναλαμβάνετε το ψέμα ότι η Ελλάδα έχει ένα από τα πιο ακριβά ρεύματα στην Ευρώπη. Η Ελλάδα στο πρώτο εξάμηνο του 2025 είχε φθηνότερο ρεύμα κατά 21,5% από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παρουσιάζετε ως ελληνική μια κρίση που ξέσπασε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αποσιωπάτε με ευκολία δεδομένα της εποχής, όπως ότι το κόστος των ρύπων έχει καταστήσει πανάκριβο τον λιγνίτη. Είναι σήμερα το πιο ακριβό καύσιμο που θα μπορούσε να χρησιμοποιεί σήμερα η χώρα. Αρα, λέγοντας να κρατήσουμε ανοιχτά τα εργοστάσια, ζητάτε να πληρώνουμε ακριβότερα από ό,τι πληρώνουμε σήμερα», σημείωσε.

«Στην Ελλάδα ζείτε κ. Μητσοτάκη;»

«Στην Ελλάδα ζείτε κ. Μητσοτάκη; Τα ενοίκια είναι φτηνά; Τα τρόφιμα είναι φτηνά; Κάντε μια βόλτα να σας πουν οι πολίτες», πρόσθεσε με νόημα ο Νίκος Ανδρουλάκη στην δευτερολογία του.

«Ο πρωθυπουργός είπε σήμερα στο λαό ότι έχει μια επιτυχής οικονομική και ενεργειακή πολιτική με αποτέλεσμα να πληρώνει σχεδόν τη φθηνότερη ενέργεια στην Ευρώπη. Κατέθεσε και πίνακα που λέει ότι οι τιμές ενέργειας για ηλεκτρικούς καταναλωτές για συγκεκριμένη κατανάλωση η Ελλάδα είναι στην 18η θέση και σε όρους αγοραστικής δύναμης είναι 11η. Η πραγματικότητα σε όλες τις κατηγορίες και για επιχειρήσεις και για νοικοκυριά η Ελλάδα βρίσκεται στις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης με βάση την αγοραστική δύναμη»

«Μας είπατε για φυσικό αέριο, νομίζετε ότι ξεχάσαμε τι λέγατε; Πριν μερικά χρόνια λέγατε ότι όσοι μιλάνε για ορυκτά καύσιμα είναι νεάτερνταλ και ξαφνικά ο «πράσινος» Μητσοτάκης και είπατε στον ΟΗΕ είναι καύσιμο περασμένου αιώνα που χάνει την αξία του», συνέχισε και εγκάλεσε τον πρωθυπουργό πως δεν είπε κουβέντα για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. «Πέρασε ο τραμπουκισμός του Ερντογάν», διερωτήθηκε.

«Αν οι αριθμοί δεν συμφωνούν μαζί σας τόσο χειρότερο για τους αριθμούς» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανταπαντώντας, επιμένοντας πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν λέει την αλήθεια για τις τιμές ρεύματος. «Πολλά νοικοκυριά τα βγάζουν σήμερα, αλλά αυτή η κυβέρνηση ασκεί συνετή οικονομική πολιτική και για αυτό μπορεί και στηρίζει τους πολίτες που είδαν αυξήσεις λόγω των φορολογικών ελαφρύνσεων. Η στήριξη φιαθέσιμου εισοδήματος από φορολογικές μειώσεις και αυξήσεις μισθών είναι μόνος τρόπος να τείνουμε χέρι στήριξης στους πολίτες που δοκιμάζονται», πρόσθεσε.

Όσον αφορά το φυσικό αέριο, ο πρωθυπουργός είπε ότι οι ρυθμοί της πράσινης μετάβασης τίθενται σε αμφισβήτηση στην Ευρώπη. «Η Ελλάδα είναι μια χώρα που πλήττεται από την ενεργειακή κρίση και θέλουμε πράσινη μετάβαση που θα μας οδηγήσει 2050 στην κλιματική ουδετερότητα, ωστόσο το ερώτημα είναι ποιος θα επωμιστεί το κόστος. Θα γίνει εις βάρος κοινωνικής συνοχής; Θα εξακολουθεί η Ευρώπη να μην είναι ανταγωνιστική;», διερωτήθηκε.