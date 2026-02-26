Σήμερα αναμένεται να πληρωθούν τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ.

Σήμερα μετά τις 4-5 το απόγευμα αναμένεται να πληρωθούν τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ όπως το επίδομα ενοικίου, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τα αναπηρικά και άλλα επιδόματα. Η επίσημη ημερομηνία πληρωής είναι η τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα ωστόσο, όπως συμβαίνει πάντα, τα χρήματα πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων από την προηγούμενη το απόγευμα.

Έτσι τα χρήματα θα χρήματα θα φανούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων από σήμερα το απόγευμα.

Συγκεκριμένα θα πληρωθούν σήμερα:

Επίδομα Στέγασης: 168.945 δικαιούχοι –20.093.116 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 146.419 δικαιούχοι –47.123.068 ευρώ

Αναπηρικά: 204.757 δικαιούχοι –95.760.021 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων:489 δικαιούχοι –155.826 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 4.948 δικαιούχοι –175.079 ευρώ

Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 12.142 δικαιούχοι –4.783.368 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.156 δικαιούχοι –9.383.764 ευρώ

Έξοδα Κηδείας:78 δικαιούχοι –61.822 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 10.060 δικαιούχοι–13.279.150 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 89 δικαιούχοι –43.800 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 4.153 δικαιούχοι–377.023 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 18 δικαιούχοι – 18.000ευρώ

Ευάλωτοι Οφειλέτες: 372 δικαιούχοι – 39.318 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής:613 δικαιούχοι – 470.103 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού:2.358 δικαιούχοι –1.832.480 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας: 14.164 δικαιούχοι 3.372.013 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων:592.761

Σύνολο καταβολών: 196.967.953 ευρώ

Υπενθυμίζουμε ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.