Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς φορολογούμενης, κρίνοντας ότι δεν προσκόμισε συγκεκριμένα και επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για τη θεμελίωση των θέσεών της.

Απόφαση με την οποία απέρριψε ενδικοφανή προσφυγή φορολογουμένης κατά πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2019 και 2020 εξέδωσε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη.

Η υπόθεση αφορούσε ατομική επιχείρηση με αντικείμενο το λιανικό εμπόριο, η οποία είχε ελεγχθεί από τη ΔΟΥ Βόλου, με αποτέλεσμα την επιβολή φόρων και προστίμων, τα οποία η προσφεύγουσα ζήτησε να ακυρωθούν.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο φορολογικός έλεγχος διαπίστωσε ότι τα δηλωθέντα οικογενειακά εισοδήματα των επίμαχων ετών δεν επαρκούσαν για την κάλυψη των προσωπικών και οικογενειακών δαπανών διαβίωσης. Αρχικά εφαρμόστηκαν οι γενικές ελεγκτικές επαληθεύσεις χωρίς να εντοπιστούν αποκλίσεις, ωστόσο στη συνέχεια ενεργοποιήθηκαν οι διατάξεις περί έμμεσων τεχνικών ελέγχου, καθώς κρίθηκε ότι συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του νόμου. Η φορολογική αρχή προχώρησε στην εφαρμογή της τεχνικής ανάλυσης ρευστότητας, εξετάζοντας πηγές και αναλώσεις κεφαλαίων, τραπεζικές κινήσεις και δαπάνες.

Από την ανάλυση προέκυψαν αρνητικές διαφορές μεταξύ διαθέσιμων πόρων και πραγματοποιηθεισών δαπανών, οι οποίες θεωρήθηκαν ως μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και αντιμετωπίστηκαν ως προσαύξηση περιουσίας. Με βάση τα πορίσματα αυτά, εκδόθηκαν οι πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος που αποτέλεσαν αντικείμενο της προσφυγής.

Η προσφεύγουσα υποστήριξε ότι τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη από τις τράπεζες ήταν εσφαλμένα, ότι διέθετε επαρκές απόθεμα ανάλωσης κεφαλαίου από προηγούμενα έτη για να καλύψει τις δαπάνες διαβίωσης και ότι η υπαγωγή της στις έμμεσες τεχνικές ελέγχου ήταν παράνομη και αυθαίρετη. Επιπλέον, προέβαλε ισχυρισμούς περί αντισυνταγματικότητας της σχετικής νομοθετικής διάταξης.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς, κρίνοντας ότι η φορολογουμένη δεν προσκόμισε συγκεκριμένα και επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για τη θεμελίωση των θέσεών της και ότι το βάρος της απόδειξης φέρει ο ίδιος ο φορολογούμενος. Τόνισε, επίσης, ότι η ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών δεν αποτελεί εισόδημα και εξετάζεται μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες δεν πληρούνταν στην υπόθεση. Ως προς το ζήτημα της συνταγματικότητας, επισημάνθηκε ότι η κρίση αυτή ανήκει αποκλειστικά στα δικαστήρια και δεν μπορεί να εξεταστεί στο πλαίσιο διοικητικής επανεξέτασης. Κατόπιν αυτών, η προσφυγή απορρίφθηκε στο σύνολό της και οι καταλογισμοί διατηρήθηκαν σε ισχύ.