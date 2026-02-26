Η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών και των μελών του, εξακολουθούν να βλέπουν στο πρόσωπο του Αλ.Τσίπρα τον άνθρωπο που μπορεί να επαναφέρει την παράταξη σε ρόλο πρωταγωνιστικό απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πυκνώνουν στην Κουμουνδούρου οι παρασκηνιακές συζητήσεις σχετικά με το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, εν αναμονή των κινήσεων του Αλέξη Τσίπρα και της δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργού.

Αν και τα περισσότερα στελέχη του κόμματος περιμένουν το «σήμα» του φυσικό ηγέτη της παράταξης προκειμένου να συνταχθούν μαζί του, υπάρχουν και εκείνοι που καταλαβαίνουν ότι δεν θα έχουν θέση στη νέα κατάσταση. Έτσι, εξετάζουν τις επιλογές τους για το αύριο, εστιάζοντας στο σενάριο να διατηρήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ ως εκλογικό «όχημα» για την επόμενη αναμέτρηση.

Οι «κομμένοι»

Σε ότι αφορά το μέλλον της Κουμουνδούρου, υπάρχουν δύο δεδομένα που δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητα. Αρχικά, λαμβάνοντας υπόψη μας τις ως τώρα πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας δεν σκοπεύει να «απορροφήσει» ολόκληρο το κόμμα. Επομένως, θεωρείται δεδομένο ότι υπάρχουν στελέχη του που θα θελήσουν να το διατηρήσουν εν ζωή.

Πρόκειται, κυρίως, για εκείνους που για τον έναν ή τον άλλον λόγο δεν θα έχουν θέση στο νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού. Με πρώτο και καλύτερο τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος επιμένει ότι ο δρόμος για την προοδευτική αλλαγή, περνάει μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, θα πρέπει να συμμετέχει ως πολιτικό κόμμα σε όποια προοδευτική πολιτική συνεργασία και αν προκύψει.

Γύρω του συντάσσονται αρκετά από τα πρόσωπα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εδώ και χρόνια. Και κυρίως, εκείνοι που είτε φανερά, είτε παρασκηνιακά, στήριξαν τον Στέφανο Κασσελάκη, όσο ήταν πρόεδρος του κόμματος και που η «πόρτα» της λεωφόρου Αμαλίας παραμένει «κλειστή» για αυτούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Tο «γεμάτο» ταμείο

Δεύτερο ζήτημα που θα πρέπει κάποιος να έχει στο μυαλό του, επιχειρώντας να δει το αύριο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η πλήρης εξομάλυνση των οικονομικών του. Το σχέδιο βιωσιμότητας των κομματικών Μέσων Ενημέρωσης, απέδωσε αυτό που είχε στο μυαλό της η ηγεσία, όταν το κατάρτισε.

Η μισθοδοσία έχει εξομαλυνθεί πλήρως, τα χρωστούμενα έχουν μειωθεί κατά πολύ, τα χρέη έχουν ρυθμιστεί και το πρόγραμμα εθελουσίας μείωσε αισθητά το προσωπικό. Η κρατική και η ευρωπαϊκή επιχορήγηση καλύπτουν πλέον τα έξοδα του κόμματος και με σχετική άνεση, αναφέρουν έγκυρες πηγές.

Και αναμφίβολα πρόκειται για μια επιτυχία του Σωκράτη Φάμελλου, αλλά και του Γιάννη Μπουλέκου, που έφερε εις πέρας την πολιτική χρέωση που του ανατέθηκε. Αλλά και μια απόδειξη ότι η προηγούμενη ηγεσία, δεν μπορούσε να μοιράσει «δυο γαϊδάρων τα άχυρα», προκαλώντας αχρείαστα όλη αυτή την αναταραχή.

Με βάση τα παραπάνω, είναι σαφές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει τις αντικειμενικές προϋποθέσεις για να λάβει μέρος στις εκλογές. Με «γεμάτο ταμείο» και δικά του Μέσα Ενημέρωσης. Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί, είναι το αν θα συντρέχουν οι υποκειμενικές, μόλις ο Αλέξης Τσίπρας «πατήσει το κουμπί» με τον νέο πολιτικό φορέα.

Διότι το να διατηρηθεί «ζωντανός» ο ΣΥΡΙΖΑ, ως σχήμα αντιπαραθετικό προς τον πρώην πρωθυπουργό, δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών και των μελών του, εξακολουθούν να βλέπουν στο πρόσωπο του Αλ.Τσίπρα τον άνθρωπο που μπορεί να επαναφέρει την παράταξη σε ρόλο πρωταγωνιστικό απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.