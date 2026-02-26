Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, η μνήμη επιμένει, αλλά η σύγχυση παραμένει.

Οι απεργίες και οι συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα που είναι προγραμματισμένες για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου διαψεύδουν πανηγυρικά όσους εκτιμούσαν (ή έλπιζαν…) ότι το έγκλημα των Τεμπών θα ξεχαστεί. Τρία χρόνια μετά το πιο σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, η κοινωνία δεν ξεχνάει τους 57 αδικοχαμένους. Το αίτημα για αλήθεια και δικαιοσύνη εξακολουθεί να τίθεται επιτακτικά.

Η σύγχυση

Τρία χρόνια μετά, η μνήμη επιμένει, αλλά η σύγχυση παραμένει. Με ευθύνη της κυβέρνησης και της Δικαιοσύνης οι πολίτες δεν είναι σίγουροι για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, πέρα από το μεγάλο γεγονός, δηλαδή ότι τα δύο τρένα κινούνταν σε αντίθετη κατεύθυνση στην ίδια γραμμή για 12 ολόκληρα λεπτά, χωρίς να τα σταματήσει κανείς. Τα αντικρουόμενα κρατικά πορίσματα ενέτειναν τις αμφιβολίες του κοινού και ευνόησαν τη διασπορά κάθε λογής θεωριών συνωμοσίας. Σε συνδυασμό δε, με τις παραλείψεις της ανάκρισης και τη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην Προανακριτική, παγιώθηκε η πεποίθηση ότι η επιχειρείται η συγκάλυψη του εγκλήματος.

Οι εκταφές

Η σύγχυση και οι αμφιβολίες ενισχύονται εκ νέου με τις εκταφές των θυμάτων του εγκλήματος. Η άδεια για τις εκταφές των θυμάτων δόθηκε μετά την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι τον περασμένο Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε οι ανακριτικές αρχές για λόγους που είναι ακατανόητοι, είχαν απορρίψει όλα τα σχετικά αιτήματα των συγγενών. Τελικά κάτω από τη μεγάλη κοινωνική πίεση, βρέθηκε μια νομική πατέντα για να κλείσει η απεργία. Η εισαγγελική παραγγελία για τις εκταφές δεν εκδόθηκε στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης, αλλά μιας παράλληλης «ξεχασμένη» έρευνας για παράβαση καθήκοντος των ιατροδικαστικών υπηρεσιών. Το ζήτημα εδώ είναι ότι η συγκεκριμένη δικαστική έρευνα δεν έχει ως αντικείμενο τα αίτια της έκρηξης ή τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ για τον Ρούτσι και τους υπόλοιπους γονείς αυτά ακριβώς είναι τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από τις εκταφές.

Η εμπλοκή

Παρότι η εισαγγελία είχε ορίσει ημερομηνίες για τις πρώτες εκταφές, η διαδικασία αυτή τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί. Οι συγγενείς αντιδρούν στην απόφαση της εισαγγελίας Εφετών Λάρισας να μην επιτρέψει να γίνουν εξετάσεις των σορών από εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού. Στην Ελλάδα τα σχετικά εργαστήρια δεν έχουν τις δυνατότητες να κάνουν τις εξετάσεις, που απαιτούνται για συγκεκριμένες χημικές ουσίες.

Σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικα ο πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών των Τεμπών Παύλος Ασλανίδης έκανε λόγο για εμπαιγμό: «Ενώ στην αρχή και ο εισαγγελέας Λάρισας και η κα Παπαϊωάννου μας είπαν ότι θα γίνουν όλες οι εξετάσεις που θα ζητήσουμε και στο εξωτερικό, γιατί κάποιες είναι σύνθετες, εμείς ξέραμε ότι δεν υπάρχουν εργαστήρια στην Ελλάδα, κάθε οικογένεια πρότεινε τα δικά της στο εξωτερικό. Έχουμε προσλάβει δικούς μας ιατροδικαστές, παραδώσαμε έναν πλήρη φάκελο κι απέμεινε μόνο να ξεκινήσει η διαδικασία. Μετά από έναν μήνα έρχεται μια διάταξη που λέει ότι δεν επιτρέπεται να πάνε τα δείγματα στο εξωτερικό και δίνει εντολές στα αστυνομικά τμήματα να ψάξουν να βρουν εντός Ελλάδας εργαστήρια. Τα αστυνομικά τμήματα ήρθαν σε επαφή με πανεπιστήμια, με νοσοκομεία, με ιατρικές σχολές, οι οποίες όλες είπαν ότι δεν μπορούν να αναλάβουν αυτές τις εξετάσεις».

Μάλιστα, ο Ασλανίδης κατηγόρησε τον υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη ότι ψεύδεται όταν λέει ότι μπορούν να γίνουν οι εξετάσεις στα εργαστήρια του εξωτερικού.

Τα ζητήματα

Τα ζητήματα που προκύπτουν από την εμπλοκή με τις εκταφές είναι προφανή:

1. Δεν είναι κατανοητό (και δεν εξηγείται) γιατί η εισαγγελία δεν δίνει άδεια για τις εξετάσεις στο εξωτερικό. Όπως άλλωστε δεν ήταν κατανοητό γιατί έπρεπε να κάνει την απεργία πείνα ο Ρούτσι για να δοθεί το αρχικό πράσινο φως στις εκταφές. Δεν είναι το λογικό να γίνουν όλες οι εξετάσεις όπως πρέπει για να ξεκαθαρίσει μια και καλή η κατάσταση;

2. Η άρνηση αυτή πυροδοτεί εκ νέου την υποψία (ή την πεποίθηση…) ότι «κάτι μας κρύβουν». Γιατί να μην θέλουν οι δικαστές να γίνουν όλες οι εξετάσεις; Το «κάτι μας κρύβουν» υπονομεύει την εμπιστοσύνη όχι μόνο στη δικαστική διερεύνηση των Τεμπών, αλλά συνολικά στους θεσμούς.

3. Η άρνηση της εισαγγελίας και η νέα εμπλοκή με τις εκταφές δοκιμάζουν ξανά τις ψυχικές των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών. Πέρα από την τρομακτική αμφιβολία για τα αίτια του θανάτου των ανθρώπων τους, οι συγγενείς αισθάνονται για μια ακόμα φορά ότι οι κρατικές αρχές τους εμπαίζουν.

4. Η νέα κόντρα των συγγενών με τους δικαστές ενισχύει την αίσθηση ότι η Δικαιοσύνη δεν προστατεύει τους αδύναμους την ώρα που περιβάλλει με ασυλία τους ισχυρούς - δεν είναι τυχαία τα χαμηλά ποσοστά εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη που παρατηρούμε στις δημοσκοπήσεις.

Οι κινητοποιήσεις του Σαββάτου για τα Τέμπη θα γίνουν υπό τη σκιά της εμπλοκής με τις εκταφές. Τρία χρόνια μετά, τα Τέμπη παραμένουν μια χαίνουσα πληγή για την κοινωνία. Και το κράτος κάνει ό,τι μπορεί για να μην επουλωθεί.