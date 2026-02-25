Πιστεύω ότι πολλοί θα φάνε ισόβια και θα απαιτήσουμε να φάνε ισόβια, τόνισε ο Παύλος Ασλανίδης.

«Ο κ. Φλωρίδης είναι εγκάθετος, προσβάλει τρία χρόνια τη μνήμη των παιδιών μας, λέει ψέματα, ως συνήθως. Προσπαθεί να δημιουργήσει πάλι ψευδείς εικόνες για την κοινή γνώμη», δήλωσε ο Παύλος Ασλανίδης στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα», με τους Βασίλη Σκουρή και Σωτήρη Ξενάκη. Πρόσθεσε ότι «ο Νο1 εγκληματίας που τα ήξερε όλα αυτά και τον αθώωσε η Βουλή είναι ο Καραμανλής, ο οποίος έπρεπε να είναι ήδη στην φυλακή».

Αναφορικά με τις κινητοποιήσεις που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, τρία χρόνια από το τραγικό δυστύχημα, τόνισε: «Πιστεύω ότι θα είναι μεγάλες οι φετινές κινητοποιήσεις, μπορεί να μην φτάσουν τα περσινά, βλέπουμε όμως ότι ο κόσμος είναι στην πρίζα με αφορμή και τα Τέμπη και όλα τα συσσωρευμένα προβλήματα που ήδη έχει η κοινωνία. Θα βγει πάλι ο κόσμος μαζικά να διαμαρτυρηθεί. Θα απαιτήσει όχι μόνο δικαιοσύνη για τα Τέμπη, αλλά να έχουμε επιτέλους ένα κράτος δικαίου και ισονομίας».

«Εγώ κατέβηκα στο Σύνταγμα από την πρώτη χρονιά που δεν είχε γίνει κάτι οργανωμένο, εκεί κατεβαίνω κάθε χρόνο και εκεί θα κατεβαίνω για πάντα», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν η Μαρία Καρυστιανού θα είναι μεταξύ των ομιλητών στο συλαλλητήριο του Συντάγματος, είπε: «Δεν το γνωρίζω, δεν μας έχει ενημερώσει. Αυτοί που θέλουν να μιλήσουν μας έχουν ενημερώσει».

Αναφορικά με το θέμα της εκταφής και των ερευνών που ζητούν οι συγγενείς, υπογράμμισε: «Υπάρχει ένας εμπαιγμός. Ενώ στην αρχή και ο Εισαγγελέας Λάρισας και η κα Παπαϊωάννου μας είπαν ότι θα γίνουν όλες οι εξετάσεις που θα ζητήσουμε και στο εξωτερικό, γιατί κάποιες είναι σύνθετες, εμείς ξέραμε ότι δεν υπάρχουν εργαστήρια στην Ελλάδα, κάθε οικογένεια πρότεινε τα δικά της στο εξωτερικό. Έχουμε προσλάβει δικούς μας ιατροδικαστές, παραδώσαμε έναν πλήρη φάκελο κι απέμεινε μόνο να ξεκινήσει η διαδικασία. Μετά από έναν μήνα έρχεται μια διάταξη που λέει ότι δεν επιτρέπεται να πάνε τα δείγματα στο εξωτερικό και δίνει εντολές στα αστυνομικά τμήματα να ψάξουν να βρουν εντός Ελλάδας εργαστήρια. Τα αστυνομικά τμήματα ήρθαν σε επαφή με πανεπιστήμια, με νοσοκομεία, με ιατρικές σχολές οι οποίες όλες είπαν ότι δεν μπορούν να αναλάβουν αυτές τις εξετάσεις».

Για τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, είπε: «Ο κ. Φλωρίδης είναι ένας εγκάθετος, προσβάλει τρία χρόνια τη μνήμη των παιδιών μας. Λέει ψέματα, ως συνήθως. Προσπαθεί να δημιουργήσει πάλι ψευδείς εικόνες για την κοινή γνώμη. Δέκα οικογένειες έχουν ζητήσει γιατί είναι από τους 27 απανθρακωμένους. Όλοι αποσύρθηκαν γιατί κανένας δεν θέλει να κάνει μόνο DNA και τοξικολογικές».

Στο δημοσιογραφικό σχόλιο ότι ο Γ. Φλωρίδης είπε πως αν τα ελληνικά εργαστήρια που θα επιλεγούν διαπιστώσουν ότι κάποιες εξετάσεις δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα τότε ζητείται συνδρομή εργαστηρίων του εξωτερικού, ο κ. Ασλανίδης είπε: «Δεν υπάρχει τέτοια διάταξη, κοροϊδεύει όλο τον κόσμο, λέει ψέματα. Η τελευταία διάταξη λέει ρητά μόνο εντός Ελλάδας και μόνο τοξικολογικές, δηλαδή ότι έγινε στους μηχανοδηγούς. Δηλαδή τα παιδιά μας θα κάνουν τεστ για αλκοόλ ή αν πήραν ναρκωτικά;».

Και πρόσθεσε: «Ο λόγος είναι προφανής, θέλουν να κλείσουν τα τρία χρόνια, να μην υπάρχει εισαγγελική διάταξη και σου λέει "κόψτε το κεφάλι σας, αν θέλετε πηγαίνετε κάντε τα μόνοι σας και δεν θα υπάρχει αναγνώριση από το δικαστήριο". Αυτό θέλουν να πετύχουν».

«Εμείς δεν λέμε ούτε για ξυλόλιο ούτε τίποτα, μιλάμε για διευκρίνηση ουσίας. Θέλουμε να μάθουμε από τι κάηκαν τα παιδιά ζωντανά. Εμένα ο γιός μου είναι αγνοούμενος ακόμα. Είναι αγνοούμενα τα παιδιά μας, δεν υπάρχει αιτία θανάτου και μας μιλάνε για ξυλόλια και τέτοια. Τα ξυλόλια αυτοί τα βρήκαν, το χημείο του κράτους τα βρήκε τα ξυλόλια.

»Πιστεύω ότι πολλοί θα φάνε ισόβια και θα απαιτήσουμε να φάνε ισόβια. Καταρχήν ο Νο1 εγκληματίας, που τα ήξερε όλα αυτά και τον αθώωσε η Βουλή, είναι ο Καραμανλής, ο οποίος έπρεπε να είναι ήδη στην φυλακή», ανέφερε.

Για το κόμμα Καρυστιανού, τόνισε: «Δεν μας ενδιαφέρει η κυρία Καρυστιανού τι κάνει. Δεν έχει ιδρυθεί κανένα κόμμα, αυτήν τη στιγμή δεν βοηθάει αυτή η παραφιλολογία, εμείς θέλουμε να πάμε στα δικαστήρια ενωμένοι και δυνατοί και θα πάμε».