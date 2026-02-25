Καταστροφικές πλημμύρες και αγωνία για την αγροτική παραγωγή σε Ηλεία και Κοζάνη. Υπερχείλισε ποταμός στον Έβρο.

Ισχυρά καιρικά φαινόμενα και συνεχόμενες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, με πλημμύρες, ζημιές σε υποδομές και σημαντικές απώλειες στην αγροτική παραγωγή. Οι περιοχές του Έβρου, του Βοΐου και της νότιας Ηλείας βρίσκονται μεταξύ των πλέον πληγέντων, ενώ οι κάτοικοι και οι παραγωγοί παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

Τα ξημερώματα ήχησε το 112 στα Λάβαρα Σουφλίου, καλώντας τους κατοίκους σε ετοιμότητα λόγω της υπερχείλισης του ποταμού.

Κλειστή για 25 ημέρες παραμένει και η Ιόνια Οδός στο ύψος της Συκούλας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την παλαιά εθνική οδό.

Υπερχείλιση στον ποταμό Έβρο και επιφυλακή των κατοίκων

Στον Έβρο, η στάθμη του ποταμού παραμένει αυξημένη, παρά τη σχετική αποκλιμάκωση των τελευταίων ημερών. Στην περιοχή των Λαβάρων Σουφλίου οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν μέσω του συστήματος έκτακτης ανάγκης να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω κινδύνου υπερχείλισης.

Παρότι η κατάσταση σταθεροποιήθηκε προσωρινά, αναμένονται νέες ποσότητες νερού από τη Βουλγαρία, γεγονός που διατηρεί την ανησυχία. Η μορφολογία του ποταμού δυσκολεύει την ταχεία απορροή των υδάτων, καθώς η μικρή υψομετρική διαφορά μέχρι τη θάλασσα επιβραδύνει τη ροή.

Η παρουσία ισχυρών βοριάδων εκτιμάται ότι θα βοηθήσει στη σταδιακή αποσυμφόρηση του ποταμού, διευκολύνοντας την εκροή των υδάτων προς τη θάλασσα.

Τις πληγείσες περιοχές αναμένεται να επισκεφθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση και να εξετάσει τα μέτρα στήριξης των κατοίκων.

Εκτεταμένες ζημιές στον Δήμο Βοΐου

Σημαντικές καταστροφές καταγράφονται και στον Δήμο Βοΐου Κοζάνης, όπου εκτεταμένες αγροτικές εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λασπώδεις περιοχές.

Η άνοδος της στάθμης του Αλιάκμονας ποταμός σε συνδυασμό με τις συνεχείς βροχοπτώσεις προκάλεσε πλημμύρες που κάλυψαν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης.

Στον κάμπο της Νεάπολης υπολογίζεται ότι 2.000 έως 3.000 στρέμματα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, με καλλιέργειες δημητριακών, ψυχανθών και τριφυλλιού να έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά. Σε αρκετές περιπτώσεις οι σπόροι σάπισαν μέσα στο έδαφος λόγω της παρατεταμένης υγρασίας.

Οι παραγωγοί επισημαίνουν ότι η έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων και αποστραγγιστικών υποδομών επιδεινώνει την κατάσταση, ενώ πρόκειται για την τρίτη μεγάλη πλημμύρα μέσα σε λίγους μήνες.

Προβλήματα με τις προθεσμίες ενισχύσεων

Σημαντικές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και στη διαδικασία καταγραφής των αγροτικών εκτάσεων για τις ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήγει στις 27 Φεβρουαρίου 2026, ωστόσο πολλοί αγρότες αδυνατούν να προσεγγίσουν τα χωράφια τους λόγω των πλημμυρών.

Οι παραγωγοί ζητούν παράταση της προθεσμίας, τονίζοντας ότι διαφορετικά κινδυνεύουν να χάσουν πολύτιμες οικονομικές ενισχύσεις σε μια ήδη δύσκολη χρονιά.

Πλημμυρισμένες εκτάσεις στη νότια Ηλεία

Ανάλογη είναι η εικόνα και στη νότια Ηλεία, όπου οι πλημμύρες του Αλφειός ποταμός έχουν καλύψει μεγάλες αγροτικές εκτάσεις.

Στην περιοχή της Μακρίσας, στον Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, οι καλλιέργειες βρίσκονται κάτω από το νερό, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η πρόσβαση των παραγωγών.

Αμπέλια, ελαιώνες και εσπεριδοειδή έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, ενώ η φετινή παραγωγή βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο. Οι παραγωγοί επισημαίνουν ότι αν τα νερά δεν υποχωρήσουν σύντομα, η καλλιεργητική χρονιά θα χαθεί.

Προβλήματα στις μετακινήσεις λόγω κατολίσθησης

Παράλληλα, σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται και στο οδικό δίκτυο. Η Ιόνια Οδός παραμένει κλειστή στο ύψος της Συκούλας λόγω μεγάλης κατολίσθησης που σημειώθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου.

Οι εργασίες απομάκρυνσης των χωμάτων και σταθεροποίησης της πλαγιάς συνεχίζονται, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού για τις μετακινήσεις προς Άρτα και Αμφιλοχία.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτιμούν ότι, εφόσον οι καιρικές συνθήκες παραμείνουν ευνοϊκές, είναι πιθανό να δοθεί σε κυκλοφορία τουλάχιστον ένα ρεύμα πριν από το Πάσχα.

Συνεχιζόμενη ανησυχία

Παρά τη βελτίωση του καιρού σε αρκετές περιοχές, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη. Οι πλημμύρες έχουν αφήσει πίσω τους σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες και υποδομές, ενώ η αγροτική παραγωγή βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές απώλειες.

Οι κάτοικοι και οι παραγωγοί ζητούν άμεσα μέτρα προστασίας και αποκατάστασης, προκειμένου να μπορέσουν να επανέλθουν σταδιακά στην κανονικότητα.