Μπορεί ένας υπουργός να διακινεί αποδεδειγμένα fake news χωρίς να έχει καμία συνέπεια; Μπορεί, πολύ περισσότερο, ένας υπουργός να στοχοποιεί έναν διαμαρτυρόμενο πολίτη με ψευδή στοιχεία; Μπορεί να γίνεται ανεκτό το ψέμα στο δημόσιο διάλογο χωρίς καμία επανόρθωση ή αυτοκριτική από την πλευρά εκείνου που το εκστόμισε; Μπορεί μια κυβέρνηση να έχει στοιχειώδη αξιοπιστία όταν αποδεικνύεται ότι οι υπουργοί της ψεύδονται και αυτό να μη θεωρείται ζήτημα;

Τα ερωτήματα αυτά τίθενται από την υπόθεση του άφαντου βίντεο του Άδωνι Γεωργιάδη από την επεισοδιακή διαμαρτυρία στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Το χρονικό

Παραθέτουμε εν συντομία το ιστορικό της υπόθεσης. Λίγο μετά την επεισοδιακή διαμαρτυρία των υγειονομικών κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας του Άδωνι Γεωργιάδη, αστυνομικοί «παρουσιάζουν» στον υπουργό τον δεμένο πισθάγκωνα γιατρό Δημήτρη Ζιαζιά στον υπουργό. Ο Άδωνις του βάζει τις φωνές. Το βίντεο με την εξευτελιστική συμπεριφορά απέναντι στον Ζιαζιά κάνει το γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας αλγεινή εντύπωση. Σε ορισμένους θύμισε ανάλογες σκηνές με τον Ισραηλινό ακροδεξιό υπουργό Μπεν Γκβιρ.

Στη συνέχεια, η Νατάσα Γιάμαλη στην εκπομπή της στο Mega συνομιλεί τόσο με τον Άδωνι όσο και με τον Ζιαζιά. Ο Άδωνις ισχυρίζεται ότι ο γιατρός τον χτύπησε και τον έφτυσε. Ο Ζιαζιάς όμως το αρνείται κατηγορηματικά. Ο Άδωνις λέει στη Γιάμαλη ότι έχει βίντεο που δείχνει τον Ζιαζιά να τον χτυπάει, αλλά θα της στο στείλει όταν θα αποκτήσει… σήμα το κινητό του. Τελικά ποστάρει στα social του ένα screenshot που δείχνει τον Ζιαζιά με υψωμένη γροθιά, κατά το «σπρώξιμο» των υγειονομικών με τα ΜΑΤ στη Νίκαια. Όμως όταν προβάλλεται ολόκληρο το βίντεο, γίνεται φανερό ότι ο Ζιαζιάς δεν χτυπάει κανέναν. Ο Άδωνις Γεωργιάδης ούτε έστειλε στη Γιάμαλη ούτε ανήρτησε το βίντεο το οποίο υποτίθεται ότι αποδείκνυε την κατηγορία κατά του Ζιαζιά.

Το fake news του Άδωνι

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το ιστορικό του άφαντου βίντεο είναι τα εξής:

1. Ο Άδωνις διέσπειρε fake news. Το βίντεο που υποσχέθηκε, δεν εμφανίστηκε ποτέ. Το δε screenshot που πρόβαλε, ήταν παραπλανητικό. Ακόμα και το βίντεο που ανήρτησε σήμερα, δεν δείχνει τον Ζιαζιά να τον χτυπάει. Μιλώντας μάλιστα στον Σκάι, έδωσε άλλη εκδοχή των γεγονότων: «Βλέπετε τον κ. Ζιαζιά πώς απλώνει τα χέρια του; Βλέπετε ότι τα χέρια του τα σπρώχνουν οι αστυνομικοί. Δικαιούμαι να νιώθω κίνδυνο; Χρειάζεται να με ακουμπήσει για να διαπράξει αδίκημα; Η απειλή χρήσης βίας δεν είναι αδίκημα στον ποινικό κώδικα; Ο κ. Ζιαζιάς απλώνει τα χέρια του εγώ αισθάνομαι απειλή, όπως σπρώχνουν εμείς κινδυνεύσαμε σοβαρά γιατί πίσω μας είναι κράσπεδο και κάγκελα». Είναι προφανές ότι άλλα είπε στο Mega το Σάββατο και άλλα σήμερα στοη Σκάι. Άλλο το χτυπάει κάποιος και άλλο το αισθάνομαι απειλή. Είτε γνώριζε εξαρχής ότι έλεγε ψέματα είτε παρασύρθηκε από τους συνεργάτες του, είναι υπόλογος πολιτικά.

2. Ο πολίτης Ζιαζιάς συκοφαντήθηκε από τον υπουργό Γεωργιάδη. Ακόμα και αν θεωρήσει κανείς ακραία τη διαμαρτυρία των υγειονομικών, αποδεικνύεται ότι ο Ζιαζιάς ούτε χτύπησε ούτε έφτυσε τον Άδωνι.

3. Η εξευτελιστική συμπεριφορά των αστυνομικών και του υπουργού απέναντι στον Ζιαζιά δεν μπορεί να έχει κανενός τύπου δικαιολόγηση.

4. Το ότι ο Άδωνις δεν προχωράει στη στοιχειώδη επανόρθωση τόσο για τους ψευδείς ισχυρισμούς του όσο και τη συμπεριφορά απέναντι στον Ζιαζιά, αποτελεί από μόνο του πολιτικό ζήτημα. Η επιμονή στο ολίσθημα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτό δεν έγινε κατά λάθος.

Όχι, δεν είναι φυσιολογικό

Ο Άδωνις και η κυβέρνηση προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες ότι τα fake news αποτελούν μέρος της πολιτικής κανονικότητας. Προσπαθούν επίσης να πείσουν ότι ο εξευτελισμός ενός πολίτη από αστυνομικούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους δεν αποτελεί άξιο λόγου γεγονός. Προσπαθούν, τέλος, να πείσουν ότι ένας υπουργός δεν έχει την υποχρέωση της λογοδοσίας, οτιδήποτε και αν κάνει.

Σε μια δημοκρατία όμως τα ψεύδη των πολιτικών δεν είναι ανεκτά, οι πολίτες δεν εξευτελίζονται από τα όργανα του κράτους και τους κυβερνητικούς αξιωματούχους, οι υπουργοί δεν είναι ανεξέλεγκτοι. Η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός είναι υπόλογοι για το άφαντο βίντεο του Αδώνιδος.