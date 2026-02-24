Άγριος τσακωμός Πολάκη - Καρανίκα με αφορμή αφορμή τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Η ανάρτηση του κ. Καρανίκα με την οποία υπερασπιζόνταν τον υπουργό Υγείας κάνοντας λόγο για «συνδικαλιστές τραμπούκους που δεν έχουν επιχειρήματα» φαίνεται πως δεν άρεσε στον Παύλο Πολάκη.

«Παρακμιακό ωφελιμιστικό μειράκιο»

Ο κ. Πολάκης, απάντησε στην ανάρτηση αποκαλώντας τον «παρακμιακό ωφελιμιστικό μειράκιο», και κατηγορώντας τον ότι «γλείφει» τον Άδωνι Γεωργιάδη, αφήνοντας αιχμές για την επαγγελματική του δραστηριότητα στον χώρο της φαρμακευτικής κάνναβης. «Γλείφεις για το μεροκάματο» του είπε συγκεκριμένα.

Ο Νίκος Καρανίκας απάντησε σε υψηλούς τόνους, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ συκοφαντικές, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν προτίθεται να κινηθεί νομικά εναντίον του «γιατί είμαι αριστερός». Επιπλέον τον χαρακτηρίζει για άτομο «για λύπηση».

Τέλος τον κατηγόρησε ότι στέκεται «στέκεται γονυπετής» σε Σωκράτη Φάμελλο και Όλγα Γεροβασίλη, παρά τις, όπως ανέφερε, πολιτικές τους διαφωνίες.