Την Πέμπτη στη Βουλή για την άρση της ασυλίας του.

Όσοι ασχολούνται με τον ευρύτερο χώρο της πάλαι ποτέ κυβερνώσας Αριστεράς, γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο Παύλος Πολάκης και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος δεν διατηρούν και τις καλύτερες σχέσεις. Για την ακρίβεια, ακόμα και πριν τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν βρίσκονταν και κοντά.

Ωστόσο, αυτό ουδόλως εμπόδισε τον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς να υπερασπιστεί τον χανιώτη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του. Όχι μόνο για το γελοίο του συγκεκριμένου αιτήματος, αλλά και για την ουσία της υπόθεσης του ΚΕΕΛΠΝΟ.

«Ο Πολάκης ως αναπληρωτής υπουργός Υγείας, βρήκε “χτισμένα” στους τοίχους όλα τα στοιχεία. Τι έπρεπε να κάνει; Να τα κρύψει ή να τα πάει στη Δικαιοσύνη», σημείωσε ο Δ.Τζανακόπουλος.

Έτσι τα φέρνει η ζωή κάποιες φορές…