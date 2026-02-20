Προετοιμάζει παρεμβάσεις στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας-Πώς θα γίνει ξανά η ΝΔ παράταξη.Χτυπάει «καμπανάκι» ο πρώτος τη τάξει «δελφίνος» της ΝΔ.

«Αγωνιώ για την απόκλιση ανάμεσα στην παράταξη και την εκλογική βάση της ΝΔ» είχε δηλώσει από την Κομοτηνή, όπως είχε αναδείξει (μόνο) το Dnews στις 15 Φεβρουαρίου, ο Νίκος Δένδιας.

Ο πρώτος τη τάξει «δελφίνος» της Νέας Δημοκρατίας φρόντισε να το επαναλάβει την Πέμπτη από το Αγρίνιο. Και να θυμίσει τα ποσοστά που ελάμβανε η Νέα Δημοκρατία ως «κόμμα-παράταξη» με κορυφαίο το 54% επί Κωνσταντίνου Καραμανλή μετά τη δικτατορία, το 49% του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη μετά την οκταετία του Ανδρέα Παπανδρέου αλλά και το 47% πάλι του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Η ομιλία Δένδια μετά την Κομοτηνή ήταν σχεδόν πανομοιότυπη και στο Αγρίνιο. Τυχαία; Όχι. Απλώς ήθελε να επαναλάβει το μήνυμα πως η Νέα Δημοκρατία πρέπει να γίνει ξανά παράταξη, με ότι αυτό συνεπάγεται και για τα πρόσωπα. Επιπλέον προειδοποιεί πως ενόψει του Συνεδρίου αλλά κυρίως εντός αυτού θα πραγματοποιήσει παρεμβάσεις για το πώς θα ξαναγίνει μεγάλη η Νέα Δημοκρατία. Μια από τις παρεμβάσεις θα είναι η επαναφορά της στις λαϊκές της ρίζες. Και επίσης, όπως πάλι ανέδειξε μόνο το Dnews μόνο τυχαίο δεν είναι που ο Νίκος Δένδιας κόβει πίτες σε όλη την Ελλάδα. Οι φιλοδοξίες είναι κάτι σαν τον ...έρωτα, δεν κρύβονται!

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΕΝΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

"Θέλω όμως να σας πω επίσης, ότι έχω, κύριε Πρόεδρε, απεριόριστο σεβασμό για αυτό που κάνετε. Γιατί σε αυτή την παράταξη μεγάλωσα. Είμαι από μικρό παιδί στην ΟΝΝΕΔ, στη ΔΑΠ, στη Βουλή, στην Κυβέρνηση. Είδα και υπηρέτησα τρεις πρωθυπουργούς μας. Προσέφερα ό,τι μπορούσα στην παράταξη. Πιστεύω βαθιά σε αυτή την παράταξη. Πιστεύω στον ρόλο της και στον χαρακτήρα της και στις αξίες της. Και για να εξηγούμαστε, γιατί ακούγονται πολλά, ιδίως από αυτούς που μας κατηγορούν: Φίλες και φίλοι Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες, εμείς είμαστε λαϊκό κόμμα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν είμαστε νεοφιλελεύθεροι, δεν είμαστε το κόμμα του κεφαλαίου και δεν μπορούν να μας ετεροπροσδιορίζουν.

Είμαστε αυτό που μας έκανε ο ιδρυτής μας ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και αυτό που μας έκανε η ιδρυτική μας διακήρυξη.

Εμείς είμαστε δίπλα στον άνθρωπο του μόχθου, δίπλα στη μεσαία τάξη, δίπλα σε αυτόν που σηκώνεται το πρωί για να κερδίσει το μεροκάματο, δίπλα στον μισθωτό, δίπλα στον συνταξιούχο, δίπλα στο στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων, δίπλα στο στέλεχος των Σωμάτων Ασφαλείας, δίπλα σε αυτόν που αγωνιά για ένα καλύτερο αύριο. Αυτό είμαστε και αν απωλέσουμε τον λαϊκό μας χαρακτήρα, τότε η Νέα Δημοκρατία παύει να έχει λόγο ύπαρξης.

Θέλω όμως εδώ, επειδή εδώ είμαστε οικογένεια, να συμμεριστώ μια αγωνία μου μαζί σας.

Φίλες και φίλοι, η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη παράταξη. Μια παράταξη σύνθεσης. Ξεκινάει από το δημοκρατικό άκρο της δεξιάς παράταξης και φτάνει και συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι του Κέντρου. Έχει καταγράψει στην πορεία της ιστορικές νίκες ως παράταξη. Δεν θα πάω πίσω στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, στο περήφανο 54%. Έχουμε όμως πάει και στο 49% του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και στο 47% του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Έχουμε πάει και στην θριαμβευτική νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 2023, με σχεδόν 41%.

Έχω λοιπόν αγωνία, αγωνία μεγάλη, βλέποντας τις δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος, όχι της παράταξης, να έχουν πολλές φορές μπροστά κάτι δυάρια. Άντε να αγκομαχούμε και να θριαμβολογούμε όταν μπροστά μπαίνει ένα τρία. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι αυτό, που μας αξίζει.

Ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος παράταξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ορθότατα έχει εκκινήσει μια διαδικασία συνεδρίου που θα γίνει τον Μάιο. Αυτή η διαδικασία είναι ο καλύτερος χώρος και ο καλύτερος τρόπος για να συζητήσουμε πώς η κομματική έκφραση της παράταξης, η Νέα Δημοκρατία, θα επανέλθει στο εύρος της παράταξης. Αν θέλετε, στο εύρος που πέτυχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη θριαμβευτική νίκη του 2023 και γι’ αυτό πρέπει να υπάρξει μεταξύ μας μια ειλικρινής ανταλλαγή απόψεων. Τι δεν κάνουμε σωστά; Τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα; Πού πρέπει να επανέλθουμε στις αξίες μας και στις αρχές μας, σ’ αυτό που είμαστε, στο DNA μας, στο γενετικό μας υλικό, ώστε να μπορέσουμε το 2027, όταν έρθει η ώρα των εκλογών, να είμαστε πάλι η αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Διότι φίλες και φίλοι, αν σας πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο καταλληλότερος Πρωθυπουργός, σας λέω το αυτονόητο. Εάν σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που έχει σοβαρή κυβερνητική πρόταση για τον τόπο, σας λέω το αυτονόητο. Αν σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια Κυβέρνηση από εξαιρετικούς Υπουργούς, σας λέω το αυτονόητο.

Όμως όλα αυτά τα τρία αυτονόητα και πολλά άλλα, κάνουν ένα ετερονόητο. Γιατί δεν είμαστε στα όρια της παράταξης; Αυτό πρέπει να το απαντήσουμε και όχι να το απαντήσουμε μεταξύ μας. Πρέπει να το απαντήσουμε στην ελληνική κοινωνία, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε πάλι εκεί".