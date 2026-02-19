«Πρέπει να υπάρξει μεταξύ μας μια ειλικρινής ανταλλαγή απόψεων. Τι δεν κάνουμε σωστά; Τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα; Πού πρέπει να επανέλθουμε στις αξίες μας και στις αρχές μας, σ’ αυτό που είμαστε, στο DNA μας..», τόνισε ο Νίκος Δένδιας.

Την αγωνία του για τη δημοσκοπική φθορά της ΝΔ εξέφρασε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε ομιλία του εκδήλωση της ΔΕΕΠ Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας στο Αγρίνιο, ζητώντας στο προσεχές συνέδριο του κόμματος τον Μάιο να γίνει μια ειλικρινής ανταλλαγή απόψεων για να διαπιστωθεί «τι δεν κάνουμε σωστά».

«Φίλες και φίλοι, η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη παράταξη. Μια παράταξη σύνθεσης. Ξεκινάει από το δημοκρατικό άκρο της δεξιάς παράταξης και φτάνει και συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι του Κέντρου. Έχει καταγράψει στην πορεία της ιστορικές νίκες ως παράταξη. Δεν θα πάω πίσω στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, στο περήφανο 54%. Έχουμε όμως πάει και στο 49% του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και στο 47% του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Έχουμε πάει και στην θριαμβευτική νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 2023, με σχεδόν 41%. Έχω λοιπόν αγωνία, αγωνία μεγάλη, βλέποντας τις δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος, όχι της παράταξης, να έχουν πολλές φορές μπροστά κάτι δυάρια. Άντε να αγκομαχούμε και να θριαμβολογούμε όταν μπροστά μπαίνει ένα τρία. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι αυτό που μας αξίζει», τόνισε ο υπουργός.

«Ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος παράταξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ορθότατα έχει εκκινήσει μια διαδικασία συνεδρίου που θα γίνει τον Μάιο. Αυτή η διαδικασία είναι ο καλύτερος χώρος και ο καλύτερος τρόπος για να συζητήσουμε πώς η κομματική έκφραση της παράταξης, η Νέα Δημοκρατία, θα επανέλθει στο εύρος της παράταξης. Αν θέλετε, στο εύρος που πέτυχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη θριαμβευτική νίκη του 2023 και γι’ αυτό πρέπει να υπάρξει μεταξύ μας μια ειλικρινής ανταλλαγή απόψεων. Τι δεν κάνουμε σωστά; Τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα; Πού πρέπει να επανέλθουμε στις αξίες μας και στις αρχές μας, σ’ αυτό που είμαστε, στο DNA μας, στο γενετικό μας υλικό, ώστε να μπορέσουμε το 2027, όταν έρθει η ώρα των εκλογών, να είμαστε πάλι η αυτοδύναμη κυβέρνηση», πρόσθεσε.

«Διότι φίλες και φίλοι, αν σας πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο καταλληλότερος Πρωθυπουργός, σας λέω το αυτονόητο. Εάν σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που έχει σοβαρή κυβερνητική πρόταση για τον τόπο, σας λέω το αυτονόητο. Αν σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια Κυβέρνηση από εξαιρετικούς Υπουργούς, σας λέω το αυτονόητο. Όμως όλα αυτά τα τρία αυτονόητα και πολλά άλλα, κάνουν ένα ετερονόητο. Γιατί δεν είμαστε στα όρια της παράταξης; Αυτό πρέπει να το απαντήσουμε και όχι να το απαντήσουμε μεταξύ μας. Πρέπει να το απαντήσουμε στην ελληνική κοινωνία, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε πάλι εκεί», συμπλήρωσε ο Νίκος Δένδιας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Υφυπουργός Εργασίας και Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Κώστας Καραγκούνης, ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Θανάσης Παπαθανάσης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριος Φαρμάκης, ο πρώην Υπουργός και Πρόεδρος των ΕΛΠΕ Σπήλιος Λιβανός, υποψήφιοι Βουλευτές, Δήμαρχοι, Αντιπεριφερειάρχες και περιφερειακοί σύμβουλοι της Αιτωλοακαρνανίας, ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αιτωλοακαρνανίας Νικηφόρος Μακός, εκπρόσωποι Επιμελητηρίων, Φορέων και συλλόγων, κομματικά στελέχη κ.ά.