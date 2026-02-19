Από την αίθουσα του δικαστηρίου απουσίαζαν τόσο ο πατέρας Αντώνιος όσο και οι υπόλοιποι συγκατηγορούμενοί του.

Ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων της Αθήνας ο ιδρυτής της «Κιβωτού του Κόσμου», πατέρας Αντώνιος και τέσσερις συνεργάτες του για κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος φιλοξενουμένων στις δομές. Αυτή τη φορά μάλιστα κηρύχθηκαν ένοχοι για περισσότερες πράξεις από όσες είχαν καταδικαστεί πρωτοδίκως.

Μετά από μία διαδικασία που επικρίθηκε σφόδρα από τους συνηγόρους υπεράσπισης οι οποίοι αποχώρησαν και διορίστηκαν αυτεπαγγέλτως νέοι για να αποχωρήσουν και αυτοί με τη σειρά τους στη συνέχεια, εξαπολύοντας μύδρους για τη στάση του δικαστηρίου, η πρόεδρος ανακοίνωσε την απόφαση νωρίς το πρωί.

Από την αίθουσα του δικαστηρίου απουσίαζαν τόσο ο πατέρας Αντώνιος όσο και οι υπόλοιποι συγκατηγορούμενοί του, εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο, τη διαμαρτυρία τους για τον τρόπο διεξαγωγής της δίκης όλο αυτό το διάστημα.

Το δικαστήριο καταδίκασε τον πατέρα Αντώνιο για 9 από τις 19 συνολικά πλημμεληματικές πράξεις που του αποδίδονται ενώ πρωτοδίκως είχε καταδικαστεί για πέντε από αυτές. Συγκεκριμένα, ο ιδρυτής της «Κιβωτού του Κόσμου», κρίθηκε ένοχος κατά περίπτωση για έξι πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης ανηλίκων που βρίσκονταν υπό την προστασία του δράστη, ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη ανηλίκου, ηθική αυτουργία σε απλή σωματική βλάβη και ηθική αυτουργία σε απειλή.

Ένοχοι κρίθηκαν επίσης τέσσερις συνεργάτες του ενώ αντίθετα απαλλάχθηκαν πλήρως δύο κατηγορούμενοι. Ανάμεσα στους καταδικασθέντες είναι πρώην μέλος του ΔΣ της Κιβωτού, ο πρώην υπεύθυνος παιδαγωγών Βόλου, η πρώην διευθύντρια της δομής στο Βόλο, για πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, απλή σωματικής βλάβης, απειλής και έκθεσης.

Καταδικαστική ήταν στην αγόρευσή της και η εισαγγελέας της έδρας, Παναγιώτα Συμιγιάννη, υποστηρίζοντας πως ο πατέρας Αντώνιος ήταν «πρόσωπο αναφοράς», αφού, όπως είπε «ήταν εν τοις πράγμασι κεντρικό πρόσωπο και ηγέτης της Κιβωτού του Κόσμου και όλα περνούσαν από το χέρι του καθώς τίποτα δεν γινόταν αν δεν το ήξερε».

Πρωτόδικα ο πατέρας Αντώνιος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 51 μηνών (4 έτη και τρεις μήνες), ενώ τέσσερις συνεργάτες του είχαν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης από 17 έως 40 μήνες.

Σε τρεις καταδικασθέντες χορηγήθηκε αναστολή ενώ για τον πατέρα Αντώνιο και ένα ακόμα καταδικασθέντα, η ποινή μετατράπηκε προς δέκα ευρώ ημερησίως