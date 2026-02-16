Πρωτόδικα ο πατέρας Αντώνιος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 51 μηνών (4 έτη και τρεις μήνες).

Μετά από μία θυελλώδη διαδικασία που συνοδεύτηκε από τις απανωτές αποχωρήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης του πατέρα Αντώνιου, καταγγέλλοντας την καταστρατήγηση κάθε δικονομικού δικαιώματος του, ήρθε η ώρα της εισαγγελέως της έδρας η οποία στην αγόρευσή της πρότεινε την ενοχή του ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου και τεσσάρων ακόμη κατηγορουμένων για τις κατηγορίες σε βάρος τους περί κακοποιητικών συμπεριφορών.

Στην αγόρευσή της ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων της Αθήνας, όπου εκδικάζεται η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, η εισαγγελέας της έδρας Παναγιώτα Συμιγιάννη ζήτησε να καταδικαστούν ο πατέρας Αντώνιος και τέσσερις συγκατηγορούμενοι του για το μεγαλύτερο όγκο των πλημμελημάτων που αντιμετωπίζουν και να απαλλαγούν για άλλα κακοποιητικά περιστατικά που τους καταλογίζονται.

Συγκεκριμένα, ζήτησε την ενοχή τους για βαριές σωματικές βλάβες και άλλα αδικήματα, που αφορούν κυρίως τις δομές του Βόλου και της Αθήνας ενώ εισηγήθηκε την αθώωση τους για ανάλογες συμπεριφορές στη δομή της Χίου. Για δύο μάλιστα κατηγορούμενους που συνδέονται με τη συγκεκριμένη δομή, πρότεινε την πλήρη απαλλαγή τους.

Πρωτόδικα ο πατέρας Αντώνιος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 51 μηνών (4 έτη και τρεις μήνες), ενώ τέσσερις συνεργάτες του είχαν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης από 17 έως 40 μήνες. Σε τρεις καταδικασθέντες χορηγήθηκε αναστολή ενώ για τον πατέρα Αντώνιο και ένα ακόμα καταδικασθέντα, η ποινή μετατράπηκε προς δέκα ευρώ ημερησίως

Με το σκεπτικό πως ο πατέρας Αντώνιος ήταν «πρόσωπο αναφοράς» στην Κιβωτό του Κόσμου, η εισαγγελέας, δέχτηκε, παρά τη σφοδρή αμφισβήτηση που υπήρξε στη δίκη, τις μαρτυρικές καταθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες, γνώριζε όλα όσα γίνονταν και αποφάσιζε για αυτά. «Ήταν εν τοις πράγμασι κεντρικό πρόσωπο και ηγέτης της Κιβωτού του Κόσμου», είπε και πρόσθεσε: «Ήταν το πρόσωπο της Κιβωτού, το πρόσωπο αναφοράς, όλα περνούσαν από το χέρι του, τίποτα δεν γινόταν αν δεν το ήξερε».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για τους υπόλοιπους κατηγορούμενους που εργάζονταν στις δομές, η εισαγγελέας ανέφερε: "Όλοι είχαν υπό την προστασία τους, τους παθόντες, η επιμέλεια των οποίων είχε δοθεί στην «Κιβωτό του Κόσμου».

Εισαγγελέας: Ο πατέρας Αντώνιος γνώριζε

Ειδικότερα, η εισαγγελική λειτουργός εμφανίστηκε βέβαιη για την ενοχή των κατηγορουμένων για το περιστατικό παρατεταμένης απομόνωσης ανηλίκου στη δομή του Άνω Βόλου, ο οποίος προηγουμένως είχε κατηγορηθεί για κλοπή.

«Πρόκειται για περιστατικό που προκάλεσε ψυχικό πόνο στον ανήλικο», είπε η εισαγγελέας ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα ακραίο μέτρο στο συμμετείχε η διευθύντρια της οργάνωσης, ο παιδαγωγός αλλά λόγο είχε και ο πατέρας Αντώνιος, ο οποίος ασκούσε επιρροή και είχε γνώση όλων των ληφθέντων μέτρων σωφρονισμού σύμφωνα με την εισαγγελέα.

«Είχε λόγο σε σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τους ανήλικους», πρόσθεσε η εισαγγελέας, επικαλούμενη μαρτυρικές καταθέσεις παιδαγωγών και φιλοξενούμενων στην Κιβωτό του Κόσμου.

Η εισαγγελέας αμφισβήτησε τον ισχυρισμό του πατέρα Αντώνιου ότι «δεν είχε λάβει γνώση σε αυτήν την περίπτωση», υποστηρίζοντας πως εκείνη την περίοδο είχε επισκεφθεί τη δομή του Βόλου.

Για αυτήν την περίπτωση, η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του πατέρα Αντώνιου και άλλων δύο κατηγορουμένων (διευθύντρια και παιδαγωγός) για βαριά σωματική βλάβη ενώ για αντίστοιχη κατηγορία που είχαν για φιλοξενούμενο που μεταφέρθηκε στη Χίο, εισηγήθηκε την αθώωση τους.

Η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την ενοχή των κατηγορουμένων και για ξυλοδαρμό του ίδιου ανηλίκου ενώ αναφερόμενη σε φωτογραφία που προσκόμισαν οι κατηγορούμενοι για να δείξουν ότι δεν χτυπήθηκε, είπε: «Σε κάθε περίπτωση προκύπτουν ίχνη στο πρόσωπο που μπορούν να παραπέμπουν σε χτυπήματα», συμπληρώνοντας πως το θύμα δεν μεταφέρθηκε με ευθύνη των κατηγορούμενων σε δομή υγείας. «Η φωτογραφία ελήφθη από τον ίδιο τον δράστη (σ.σ. συνεργάτης πατέρα Αντώνιου). Ο σκοπός ήταν να συγκαλύψει την πράξη του και να προστατέψει τον εαυτό του. Δεν προκύπτει καμία αξιοπιστία αυτού του μέσου. Υπάρχει μάρτυρας που λέει ότι μπορεί να είναι επεξεργασμένη η φωτογραφία. Δεν δείχνει αυτό που είδα λέει η μάρτυρας. Δεν έχει κανένα εχέγγυο αξιόπιστης λήψης», είπε η εισαγγελέας ενώ έδειξε να μη λαμβάνει υπόψη της την κατάθεση ιατροδικαστή που αμφισβήτησε τα τραύματα του ανηλίκου. Για τη διευθύντρια της δομής ζήτησε να κηρυχθεί ένοχη και για έκθεση.

Μη αξιόπιστες, κατά την εισαγγελέα, οι ανακλήσεις των καταγγελιών!

Για ένα ακόμα περιστατικό ξυλοδαρμού πέντε ανήλικων φιλοξενούμενων στο χώρο του οινοποιείου της δομής, η εισαγγελέας τόνισε ότι τελέστηκε και ζήτησε οι κατηγορούμενοι που εμπλέκονται να κηρυχθούν ένοχοι για απλή σωματική βλάβη και απειλή, κατά περίπτωση, όπως κατηγορούνται.

«Τα αντιθέτως καταγγελλόμενα και ανακαλούμενα κρίνονται μη αξιόπιστα και δεν λαμβάνονται υπόψη» τόνισε η εισαγγελέας σχετικά με τους παθόντες που ως προς αυτό το σκέλος έχουν ανακαλέσει τις καταγγελίες.

Για αυτά τα περιστατικά που αφορούν τις δομές του Βόλου, ζήτησε να κριθεί ένοχος ο πατέρας Αντώνιος για ηθική αυτουργία. «Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν αποδειχθεί τα περιστατικά. Και δεν στηρίζονται γενικά και αφηρημένα περιστατικά», ανέφερε η εισαγγελέας και τόνισε ότι «ο πρώτος κατηγορούμενος γνώριζε την επικίνδυνη συμπεριφορά που είχαν επιδείξει οι συγκατηγορούμενοι του. Ο περί του αυτοτραυματισμού του παθόντα ισχυρισμός των κατηγορουμένων, δεν αποδεικνύεται», είπε η εισαγγελέας.

«Όταν επικαλούνταν οι κατηγορούμενοι την εκδοχή του αυτοτραυματισμού γνώριζαν την αναλήθεια του. Όταν τον επικαλέστηκε ο πρώτος κατηγορούμενους ήταν για να κατευνάσει τους παιδαγωγούς και να συγκαλύψει την πράξη του τρίτου κατηγορουμένου», τόνισε η εισαγγελική λειτουργός ενώ πρόσθεσε ότι ο πατέρας Αντώνιος γνώριζε την βίαιη συμπεριφορά του συγκατηγορούμενου του. «Αν ο πρώτος κατηγορούμενος αποδοκίμαζε αυτή τη συμπεριφορά δεν θα φρόντιζε να δημιουργηθούν αργότερα στο περιστατικό του οινοποιείου να δημιουργηθούν οι ίδιες συνθήκες με περισσότερα θύματα», πρόσθεσε η εισαγγελέας.

«Καθίσταται αποδεδειγμένος ο ισχυρισμός ότι ο ρόλος του πρώτου κατηγορουμένου ήταν του ηθικού αυτουργού στις πράξεις των πιστών του συνεργατών», είπε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας και ζήτησε να κηρυχθεί ένοχος για ηθική αυτουργία σε σωματική βλάβη για δύο περιστατικά που αφορούν έξι ανήλικούς φιλοξενούμενους της Κιβωτού του Κόσμου.

Η εισαγγελέας ζήτησε την αθώωση του πατέρα Αντώνιου και των συγκατηγορουμένων του, για περιστατικό κακοποίησης φιλοξενούμενου στη δομή της Χίου, λέγοντας ότι όντως απασχολήθηκε ως μάγειρας και επρόκειται για μία απασχόληση που του άρεσε και του πρόσφερε χαρά. «Δεν του ήταν βαρύ το πρόγραμμα, του άρεσε», είπε η εισαγγελέας.

Επίσης, απαλλακτική ήταν η εισαγγελέας και για έτερο φιλοξενούμενο στον οποίο είχαν επιβληθεί τιμωρίες, «συνέπειες», αλλά δεν προέκυψε το αδίκημα της βαριάς σωματικής και επισημαίνοντας ότι του παρείχαν στήριξη και από ψυχολόγο. Η εισαγγελέας τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση λέει την αλήθεια ότι βρισκόταν σε απομόνωση ο ανήλικος. Το ίδιο απαλλακτική ήταν και για έτερο φιλοξενούμενο λέγοντας ότι δεν βρέθηκε ποτέ σε πλήρη απομόνωση και ότι είχε κι αυτός ψυχολόγο.

Αντίθετα, για την υπόθεση της βαριάς σωματικής βλάβης σε βάρος φιλοξενούμενων που μεταφέρθηκαν από την Καλαμάτα στον Κολωνό, ζήτησε την ενοχή του πατέρα Αντώνιου και του συγκατηγορουμένου του. «Αποδεικνύεται άσκηση βίας και απομόνωση εξαντλητική για την υγεία τους», είπε η εισαγγελέας.

Η εισαγγελέας ζήτησε να κηρυχθεί ένοχος ο πατέρας Αντώνιος για υπόθεση φιλοξενούμενου στις δομές του Βόλου, του Διμηνίου και της Αθήνας, ο οποίος, ενώ ήταν τραυματισμένος, του επιβαλλόταν να εργαζόταν. «Η κατάθεση του για το πως αναγκαζόταν να εργαστεί με τον νάρθηκα ήταν ιδιαίτερα παραστατική. Η πράξη ήταν μεθοδευμένη, εμφάνισε διάρκεια και επανάληψη», είπε η εισαγγελέας, προσθέτοντας ότι «εμφορούταν από την αντίληψη ότι έπρεπε να εργάζεται, ακόμα και αυτό ήταν σε βάρος της υγείας του.Να κηρυχθεί ένοχος για βαριά σωματική βλάβη».

Επίσης, ζήτησε την ενοχή του πατέρα Αντώνιου για τις καταναγκαστικές πράξεις που επέβαλε σε φιλοξενούμενους στη δομή του Βόλου.