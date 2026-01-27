Εισαγγελική εντολή να διεξαχθεί έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος κι αν στοιχειοθετούνται αξιόποινες πράξεις.

Προκαταρκτική έρευνα διεξάγεται για το εργατικό ατύχημα που συνέβη στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια εργασιών σύνδεσης νέου αγωγού της ΕΥΑΘ, στην οδό Αγίου Δημητρίου, όπου τραυματίστηκαν τέσσερις εργάτες - μέλη συνεργείου της Εταιρείας.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, έδωσε εντολή να διεξαχθεί έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος κι αν στοιχειοθετούνται αξιόποινες πράξεις.

{https://www.youtube.com/watch?v=j6ytVfv7zok}

Το περιστατικό συνέβη, χθες τα ξημερώματα, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν στο εφημερεύον νοσοκομείο - τρεις εξ αυτών αποχώρησαν μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών και ο τέταρτος παρέμεινε για νοσηλεία, καθώς υπέστη κάταγμα στο πόδι.

Βίντεο από τη στιγμή που διαλύεται ο αγωγός:

{https://youtube.com/shorts/xuKk5nSjPSU?si=00L52xNtzsKyYkFt}

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο των εργασιών και λίγο προτού δοθεί το δίκτυο υδροδότησης σε χρήση, έσπασε, από την πίεση, κομμάτι της προσωρινής κατασκευής του αγωγού και τα θραύσματα χτύπησαν τους εργαζόμενους που ήταν στο σημείο.

Η διοίκηση της ΕΥΑΘ έδωσε εντολή να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία ώστε να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το εργατικό ατύχημα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfyqazm5fsm1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ανακοίνωση εργαζομένων ΕΥΑΘ

«Οι εργαζόμενοι δεν θα αποδεχτούμε να πηγαίνουμε στη δουλειά με τον φόβο αν θα γυρίσουμε ζωντανοί στα σπίτια μας», τονίζει η «Αγωνιστική Συσπείρωση Εργαζομένων ΕΥΑΘ», σε ανακοίνωσή της, για το σοβαρό εργατικό ατύχημα.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Η εργατική τάξη της χώρας μας θρηνεί το νέο τραγικό έγκλημα στη βιομηχανία "Βιολάντα", με νεκρές εργάτριες, αγνοούμενους και τραυματίες. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και τη συμπαράστασή μας στους συναδέλφους τους, καθώς και τις ευχές μας για γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες.

Την ίδια ώρα, σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε και στην ΕΥΑΘ, που από τύχη δεν εξελίχθηκε σε νέα τραγωδία.

Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών σύνδεσης νέου αγωγού διατομής Φ600, στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Ηφαιστίωνος, στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στο πλαίσιο διαχείρισης του νερού από τις δύο βασικές πηγές υδροδότησης, τον Αλιάκμονα και την Αραβησσό.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, κατά τη διαδικασία επανασύνδεσης, κομμάτια και εξαρτήματα εκτοξεύθηκαν με δύναμη υπό τεράστια πίεση αέρα και νερού, τραυματίζοντας τρεις εργαζόμενους, ενώ ένας συνάδελφος παρασύρθηκε από την ορμή του νερού. Όλοι υπέστησαν σοβαρά κατάγματα στα άκρα.

Ευχόμαστε πλήρη και γρήγορη ανάρρωση στους συναδέλφους μας. Έχουν την αλληλεγγύη και την αμέριστη στήριξή μας.

Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς είναι εκτεθειμένοι καθημερινά σε σοβαρούς κινδύνους.

Απαιτούμε άμεσα:

Την πλήρη ευθύνη της εταιρείας για την κάλυψη όλων των αναγκών των τραυματιών, με εξασφάλιση μισθού, περίθαλψης και αποκατάστασης μέχρι την πλήρη ανάρρωσή τους.

Να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του ατυχήματος και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες.

Να παρθούν τώρα όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της ζωής και της ασφάλειας των εργαζομένων.

Να ενισχυθούν οι έλεγχοι και να σταματήσει η αντιμετώπιση της ασφάλειας ως "τυπική υποχρέωση".

Να μπει τέλος στην εντατικοποίηση και την υποστελέχωση, που γεννούν καθημερινά τραυματισμούς και νεκρούς.

Οι εργαζόμενοι δεν θα αποδεχτούμε να πηγαίνουμε στη δουλειά με τον φόβο αν θα γυρίσουμε ζωντανοί στα σπίτια μας.

Η ζωή και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτη».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfz43ap89xfl?integrationId=40599y14juihe6ly}