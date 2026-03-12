Ο αγαπημένος showman έφυγε μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια.

Το Σάββατο 14/3 θα πουν το τελεταίο αντίο φίλοι και συγγενής στον Γιώργο Μαρίνο, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Happy Day».

Ο αγαπημένος showman ο οποίος έφυγε σε ηλικία 87 ετών, θα ταφεί στο κοιμητήριο Βούλας στις 12:00 μ.μ.

Η διευθύντρια του γηροκομείου που ζούσε τα τελευταία χρόνια ο Γιώργος Μαρίνος μίλησε στην εκπομπή του Alpha, αποκαλύπτοντας: «Είναι τόσο το πένθος και η στεναχώρια που ζούμε αυτές τις ημέρες… Ευλογηθήκαμε να γνωρίσουμε έναν τέτοιο άνθρωπο… περάσαμε καλά. Αυτό έχω να πω. Τον φροντίσαμε. Πήραμε πάρα πολλά πράγματα από αυτό τον άνθρωπο και ας είναι αναπαυμένος. Ζήσαμε covid μαζί. Μας έδωσε πολλά. Τραγουδήσαμε, γελάσαμε, χορέψαμε. Περάσαμε καλά. Τραγουδούσε καθημερινά. Είχαμε ένα πάρτι καθημερινά. Τον πήγαιναν βολτίτσες, πηγαίναμε έξω. Τους άρεσε το σουβλάκι. Η Ιωάννα και η κυρία Σοφία τον επισκέπτονταν».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh0lj7o3qic1?integrationId=40599y14juihe6ly}