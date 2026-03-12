Το στρατιωτικό προσωπικό κατέφυγε σε καταφύγιο και όλοι είναι «καλά στην υγεία τους και ασφαλείς».

Στρατιωτική βάση της Ιταλίας στο ιρακινό Κουρδιστάν χτυπήθηκε από πύραυλο κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε το ιταλικό υπουργείο Άμυνας.

«Ένας πύραυλος έπληξε τη βάση μας στο Ερμπίλ. Δεν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες μεταξύ του ιταλικού προσωπικού. Όλοι είναι ασφαλείς», ανέφερε το υπουργείο λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης.

Το στρατιωτικό προσωπικό κατέφυγε σε καταφύγιο και όλοι είναι «καλά στην υγεία τους και ασφαλείς», ανέφερε σε ξεχωριστή δήλωση ο υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι.

Σε μήνυμά του στο X αναφέρει: «Καταδικάζω απερίφραστα την επίθεση στην ιταλική βάση στο Ερμπίλ. Μόλις μίλησα με τον Ιταλό Πρέσβη στο Ιράκ. Ευτυχώς, όλοι οι στρατιώτες μας είναι καλά και ασφαλείς στο καταφύγιο. Εκφράζω την αλληλεγγύη και την ευγνωμοσύνη μου σε αυτούς για την καθημερινή τους υπηρεσία στην πατρίδα».

{https://x.com/Antonio_Tajani/status/2031870538268750079}