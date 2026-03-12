Η Μέση Ανατολή διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στα παγκόσμια ταξίδια, με την περιοχή να αντιπροσωπεύει το 5% των παγκόσμιων αφίξεων και το 14% της διεθνούς διαμετακόμισης επιβατών.

Η κλιμακούμενη σύγκρουση στο Ιράν κοστίζει στον τομέα των ταξιδιών και του τουρισμού - σε όλη τη Μέση Ανατολή - τουλάχιστον 600 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως σε χαμένες δαπάνες διεθνών επισκεπτών, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC).

Οι διαταραχές στις αεροπορικές μετακινήσεις, η πτώση της εμπιστοσύνης των ταξιδιωτών και τα προβλήματα στη διασυνδεσιμότητα της περιοχής επηρεάζουν τη ζήτηση, σύμφωνα με ανάλυση του WTTC.

Η Μέση Ανατολή διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στα παγκόσμια ταξίδια, με την περιοχή να αντιπροσωπεύει το 5% των παγκόσμιων αφίξεων και το 14% της διεθνούς διαμετακόμισης επιβατών (transit). Οποιαδήποτε διαταραχή επηρεάζει τη ζήτηση παγκοσμίως: όχι μόνο τις πτήσεις και τα αεροδρόμια, αλλά και τα ξενοδοχεία, τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και την κρουαζιέρα.

Μεγάλοι περιφερειακοί αεροπορικοί κόμβοι, όπως το Ντουμπάι, το Άμπου Ντάμπι, η Ντόχα και το Μπαχρέιν, που συνολικά εξυπηρετούν συνήθως περίπου 526.000 επιβάτες την ημέρα, βρέθηκαν αντιμέτωποι με κλειστούς εναέριους χώρους και λειτουργικές διαταραχές.

Η ανάλυση του WTTC βασίζεται στις προβλέcεις πριν από τη σύγκρουση για το 2026 για τη Μέση Ανατολή, οι οποίες εκτιμούσαν ότι οι διεθνείς τουριστικές δαπάνες στην περιοχή θα έφθαναν τα 207 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος. Επομένως, οποιαδήποτε διαταραχή στις ταξιδιωτικές ροές μεταφράζεται σε σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο σε ολόκληρο το οικοσύστημα του τουρισμού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρά τις τρέχουσες προκλήσεις, το WTTC τονίζει ότι ο τομέας των ταξιδιών και του τουρισμού είναι ένας από τους πιο ανθεκτικούς οικονομικούς κλάδους στον κόσμο.

Έρευνα του WTTC για προηγούμενες κρίσεις δείχνει ότι η τουριστική ζήτηση μετά από περιστατικά που σχετίζονται με την ασφάλεια μπορεί να ανακάμψει ακόμη και μέσα σε δύο μήνες, όταν κυβερνήσεις και βιομηχανία ενεργούν γρήγορα για να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των ταξιδιωτών.

Η Gloria Guevara, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του WTTC, δήλωσε: «Τα ταξίδια και ο τουρισμός είναι ένας από τους πιο ανθεκτικούς τομείς. Ο αντίκτυπος των δαπανών διεθνών επισκεπτών στη Μέση Ανατολή είναι σημαντικός και ανέρχεται κατά μέσο όρο σε περίπου 600 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, αλλά η ιστορία δείχνει ότι ο κλάδος μπορεί να ανακάμψει γρήγορα, ιδιαίτερα όταν οι κυβερνήσεις στηρίζουν τους ταξιδιώτες. Η ανάλυσή μας για προηγούμενες κρίσεις δείχνει ότι τα περιστατικά που σχετίζονται με την ασφάλεια συχνά παρουσιάζουν τους ταχύτερους χρόνους ανάκαμψης στον τουρισμό - σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και μέσα σε δύο μήνες - όταν κυβερνήσεις και βιομηχανία συνεργάζονται για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ταξιδιωτών. Το WTTC επαινεί τις κυβερνήσεις που εργάστηκαν ακούραστα τις τελευταίες ημέρες για να στηρίξουν τις προσπάθειες ανάκαμψης».

«Η σαφής επικοινωνία, ο ισχυρός συντονισμός μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και τα μέτρα που ενισχύουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα είναι κρίσιμα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ταξιδιωτών και την υποστήριξη της ανάκαμψης του κλάδου», προσθέτει.

Το WTTC, το οποίο εκπροσωπεί τον ιδιωτικό τομέα, συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και παραμένει σε στενή επαφή με κυβερνήσεις και ηγέτες της βιομηχανίας, προκειμένου να στηρίξει την ασφάλεια των ταξιδιωτών και την ανθεκτικότητα του παγκόσμιου τομέα ταξιδιών και τουρισμού.

Με πληροφορίες από wttc.org