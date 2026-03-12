Οι εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης και οι προσωρινοί ηγέτες που ανέλαβαν την εξουσία μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ εξακολουθούν να διατηρούν τον έλεγχο της χώρας.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η ηγεσία του Ιράν παραμένει σε μεγάλο βαθμό αλώβητη, παρά τις σχεδόν δύο εβδομάδες αδιάκοπων αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών.

Σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το Reuters, «πληθώρα» εκθέσεων των υπηρεσιών πληροφοριών καταδεικνύει ότι «το καθεστώς δεν κινδυνεύει» με κατάρρευση, αλλά αντίθετα «διατηρεί τον έλεγχο της ιρανικής κοινής γνώμης».

Καθώς αυξάνονται οι πολιτικές πιέσεις λόγω της εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει υπονοήσει ότι θα τερματίσει «σύντομα» τη μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ από το 2003. Ωστόσο, η εξεύρεση ενός αποδεκτού τέλους στον πόλεμο θα μπορούσε να αποδειχθεί δύσκολη εάν οι σκληροπυρηνικοί ηγέτες του Ιράν παραμείνουν «γατζωμένοι» στην εξουσία.

Οι εκθέσεις των μυστικών υπηρεσιών υπογραμμίζουν τη συνοχή της θρησκευτικής ηγεσίας του Ιράν, παρά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν επίσης αναγνωρίσει ότι δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα πως ο πόλεμος θα οδηγήσει σε κατάρρευση του θεοκρατικού καθεστώτος.

Οι στόχοι αλλάζουν, αλλά δεν υπάρχει σχέδιο

Από την έναρξη του πολέμου, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πλήξει μια σειρά ιρανικών στόχων - μεταξύ των οποίων συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πυρηνικές εγκαταστάσεις και μέλη της ανώτατης ηγεσίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει διαφορετικές εξηγήσεις για τον πόλεμο: Ανακοινώνοντας την έναρξη της αμερικανικής επιχείρησης, ο Τραμπ κάλεσε τους Ιρανούς να «ρίξουν την κυβέρνησή τους», ωστόσο κορυφαίοι συνεργάτες του έκτοτε αρνήθηκαν ότι στόχος ήταν η ανατροπή της ηγεσίας του Ιράν.

Εκτός από τον Χαμενεΐ, τα πλήγματα έχουν σκοτώσει δεκάδες ανώτερους αξιωματούχους και ορισμένους από τους υψηλότερους διοικητές των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), μιας επίλεκτης παραστρατιωτικής δύναμης που ελέγχει μεγάλα τμήματα της οικονομίας.

Παρά ταύτα, οι εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης και οι προσωρινοί ηγέτες που ανέλαβαν την εξουσία μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ εξακολουθούν να διατηρούν τον έλεγχο της χώρας.

Πηγή που επικαλείται το Reuters υποστηρίζει πως το Ισραήλ δεν έχει πρόθεση να επιτρέψει να παραμείνουν ανέπαφα οποιαδήποτε κατάλοιπα της προηγούμενης κυβέρνησης, ωστόσο παραμένει ασαφές πώς η τρέχουσα αμερικανοϊσραηλινή στρατιωτική εκστρατεία θα μπορούσε να ανατρέψει την κυβέρνηση.

Πιθανότατα θα απαιτούσε χερσαία επίθεση που θα επέτρεπε στους πολίτες μέσα στο Ιράν να διαδηλώσουν με ασφάλεια στους δρόμους, ανέφερε η πηγή. Αξίζει να σημειωθεί πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει αποκλείσει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν.

Επιφυλακτικές με τους Κούρδους οι μυστικές υπηρεσίες

Το Reuters ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι ιρανικές κουρδικές πολιτοφυλακές με βάση το γειτονικό Ιράκ συζήτησαν με τις ΗΠΑ πώς και αν θα μπορούσαν να επιτεθούν στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Μια τέτοια εισβολή θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας στην περιοχή, επιτρέποντας στους Ιρανούς να εξεγερθούν κατά της κυβέρνησης.

Ο Αμπντουλάχ Μοχτάντι, επικεφαλής του Κόμματος Κομάλα του Ιρανικού Κουρδιστάν, που αποτελεί μέρος ενός συνασπισμού έξι ιρανικών κουρδικών κομμάτων, δήλωσε σε συνέντευξή του την Τετάρτη ότι τα κόμματα είναι ιδιαίτερα οργανωμένα μέσα στο Ιράν και ότι «δεκάδες χιλιάδες νέοι είναι έτοιμοι να πάρουν τα όπλα» εναντίον της κυβέρνησης εάν λάβουν αμερικανική υποστήριξη.

Ο Μοχτάντι δήλωσε ότι έχει λάβει αναφορές από το ιρανικό Κουρδιστάν σύμφωνα με τις οποίες μονάδες των Φρουρών της Επανάστασης και άλλες δυνάμεις ασφαλείας έχουν εγκαταλείψει βάσεις και στρατώνες από φόβο για αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα.

«Έχουμε δει απτά σημάδια αδυναμίας στις κουρδικές περιοχές», είπε.

Ωστόσο, πρόσφατες εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών έχουν θέσει υπό αμφισβήτηση την ικανότητα των ιρανικών κουρδικών ομάδων να διατηρήσουν μια σύγκρουση με τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν αυτές τις εκτιμήσεις.

Οι πληροφορίες δείχνουν ότι οι ομάδες αυτές δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ισχύ πυρός ούτε τον απαραίτητο αριθμό μαχητών, ανέφεραν.

Οι ιρανικές κουρδικές οργανώσεις τις τελευταίες ημέρες ζήτησαν από ανώτερους αξιωματούχους στην Ουάσινγκτον και από Αμερικανούς βουλευτές να τους παράσχουν όπλα και τεθωρακισμένα οχήματα, ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε απέκλεισε το Σάββατο το ενδεχόμενο να εισέλθουν στο Ιράν κουρδικές ομάδες.