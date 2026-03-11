Ο Τραμπ ψάχνει την πόρτα της εξόδου - «Εχθροί» του Ιράν οι διαδηλωτές, προειδοποιεί η Τεχεράνη

Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ ανταλλάζουν αεροπορικά πλήγματα με τον στρατό του Ιράν στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η πολιορκημένη κυβέρνηση της Τεχεράνης προειδοποιεί πως οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται με «το δάχτυλο στη σκανδάλη» προκειμένου να καταστείλουν οποιαδήποτε αναζωπύρωση αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.
Έπειτα από μια ανταλλαγή από τους σφοδρότερους μέχρι στιγμής βομβαρδισμούς στην περιοχή την Τρίτη, οι εμπλεκόμενες πλευρές ανανέωσαν τις επιθέσεις τους εναντίον αντίπαλων στόχων στο Ισραήλ, τον Λίβανο και τον Κόλπο νωρίς την Τετάρτη, καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στη 12η ημέρα του.
Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν 16 ιρανικά ναρκαλιευτικά κοντά στα Στενα του Ορμούζ - έπειτα από ενδείξεις ότι το Ιράν τα ναρκοθετεί - ενώ το Ισραήλ έπληξε διαμέρισμα στο κέντρο της Βηρυτού.
Από την άλλη πλευρά, ο ιρανικός στρατός δήλωσε ότι εξαπέλυσε τη «σφοδρότερη» επίθεσή του από την έναρξη του πολέμου κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ κράτη του Κόλπου αναχαιτίζουν νέα κύματα ιρανικών πυραύλων και drones.
LIVE
-
Το καθεστώς της Τεχεράνης απειλεί τους Ιρανούς07:07:50
Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Ιράν προειδοποίησε τους διαδηλωτές πως θα αντιμετωπίζονται ως εχθροί, σύμφωνα με βίντεο που μετέδωσε αργά το βράδυ της Τρίτης η κρατική τηλεόραση IRIB.
Ο Αχμάντ-Ρεζά Ραντάν, δήλωσε ότι όσοι ενεργούν «σύμφωνα με τις επιθυμίες του εχθρού» δεν θα θεωρούνται πλέον απλοί διαδηλωτές.
«Αν κάποιος ενεργήσει σύμφωνα με τις επιθυμίες του εχθρού, δεν θα τον βλέπουμε πια ως διαδηλωτή αλλά ως εχθρό. Και θα πράξουμε απέναντί του όπως πράττουμε απέναντι σε έναν εχθρό».
Παράλληλα τόνισε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, προσθέτοντας ότι «όλες οι δυνάμεις μας είναι έτοιμες, με το δάχτυλο στη σκανδάλη, για να υπερασπιστούν την επανάσταση».
-
Μια σύλληψη στην Κύπρο αλλάζει το τοπίο07:05:13
Την Παρασκευή, η κυπριακή αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός 25χρονου Λιβανέζου, κατόπιν εντάλματος που είχε εκδώσει σε βάρος του η Γερμανία. Μέσα στον «θόρυβο» των ΝΑΤΟϊκών πλοίων και αεροπλάνων, η είδηση πέρασε κάτω από τα «ραντάρ».
-
Επίθεση σε πλοίο κοντά στα στενά του Ορμούζ07:03:08
Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κοντά στα Στενά του Ορμούζ επλήγη από άγνωστο βλήμα σε απόσταση 46 χιλιομέτρων (25 ναυτικών μιλίων) από τις ακτές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Ο πλοίαρχος του πλοίου δήλωσε ότι το σκάφος υπέστη ζημιές, αλλά όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταγραφεί, σύμφωνα με το UK Maritime Trade Operations (UKMTO).
Δεν είναι γνωστές λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών και οι βρετανικές αρχές ερευνούν το περιστατικό.
Το UKMTO κάλεσε όλα τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή να «κινούνται με προσοχή».
-
Νέο κύμα ιρανικών επιθέσεων στον Κόλπο07:01:03
Το πρωί της Τετάρτης τα Κράτη του Κόλπου συνεχίζουν να αναχαιτίζουν νέα κύματα ιρανικών drones και πυραύλων.
Ένα ύποπτο ιρανικό drone έπληξε χθες αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση στο Ιράκ, κοντά στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπέστη ζημιές από ύποπτο βλήμα στα ανοικτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
-
Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν 16 ιρανικά ναρκαλιευτικά06:52:53
Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 16 ναρκαλιευτικά κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με νέα ενημέρωση από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.
Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προηγουμένως δηλώσει ότι οι ΗΠΑ «κατέστρεψαν ολοσχερώς 10 ανενεργά σκάφη πόντισης ναρκών», προσθέτοντας ότι «έρχονται κι άλλα», ενώ η δήλωση ήρθε μία ώρα αφότου ο αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αβέβαιος για το αν υπάρχουν νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.
Είπε ότι η Ουάσινγκτον «δεν έχει αναφορές» πως το Ιράν έχει προχωρήσει σε κάτι τέτοιο, αλλά αν αυτό είναι αλήθεια «θέλουμε να απομακρυνθούν ΑΜΕΣΩΣ».
-
Πλήγμα drone σε διπλωματική εγκατάσταση των ΗΠΑ στο Ιράκ06:27:10
Μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε σημαντική αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση στο Ιράκ χθες Τρίτη, εν μέσω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, πάντως δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε ιδιαίτερα σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με πηγή του Ρόιτερς στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και εσωτερικά ενημερωτικά έγγραφά του που περιήλθαν σε γνώση του διεθνούς πρακτορείου ειδήσεων.
Το drone έπληξε το λεγόμενο κέντρο διπλωματικής υποστήριξης, δίπλα στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, έπεσε κοντά σε πύργο σκοπιάς, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. Δεύτερο ανέφερε ότι όλο το προσωπικό της εγκατάστασης είναι σώο και ασφαλές.
Σύμφωνα με την Washington Post, που αναφέρθηκε πρώτη στην επίθεση, συνολικά εξαπολύθηκαν έξι μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον της εγκατάστασης, από τα οποία πέντε καταρρίφθηκαν. Η εφημερίδα σημείωσε πως για την ενέργεια πιθανόν ευθύνεται η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, οργάνωση-ομπρέλα εξ ονόματος της οποίας δρουν ιρακινές σιιτικές παρατάξεις προσκείμενες στο Ιράν.
Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι έβαλαν στο στόχαστρο βάση των ΗΠΑ στο Κουβέιτ
Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πυραύλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στο Κουβέιτ, μεταδίδουν τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων MEHR και FARS.
«Η αμερικανική βάση στην Αριφτζάν χτυπήθηκε από δυο πυραύλους» που εκτόξευσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, ανέφερε η ανακοίνωση, σύμφωνα με τα πρακτορεία.
Η Μανάμα δεν έχει επιβεβαιώσει ότι έγινε τέτοια επίθεση.
Νότια της ομώνυμης πρωτεύουσας του Κουβέιτ, το στρατόπεδο Αριφτζάν φιλοξενεί προκεχωρημένο αρχηγείο των χερσαίων μονάδων που αναφέρονται στο μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής
-
«Trump Always Chickens Out»06:25:28
Ο Ντόναλντ Τραμπ ίσως βρήκε πόρτα εξόδου, αφήνοντας να εννοηθεί αυτή την εβδομάδα ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα μπορούσε να τελειώσει «σύντομα», όμως ο υπόλοιπος κόσμος δεν ξέρει αν θα την περάσει, ούτε αν η Τεχεράνη θα τον αφήσει.
Η απογείωση των τιμών του πετρελαίου απειλεί την παγκόσμια οικονομία και το πολιτικό μέλλον του αμερικανού προέδρου, κάτι που πιθανόν εξηγεί το ότι άλλαξε τροπάριο τη Δευτέρα, δηλώνοντας ότι η εκστρατεία «βραχείας διάρκειας» μάλλον «θα τελειώσει σύντομα».
Όμως ο 79χρονος πρόεδρος συνεχίζει να στέλνει αντιφατικά μηνύματα, τόσο για τη διάρκεια του πολέμου, όσο και για τους σκοπούς.
Όποια απόφαση ανακοινώσει πρέπει να λάβει υπόψη τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, όταν οι ψηφοφόροι --κάτι που αφορά ιδίως αυτούς των ρεπουμπλικάνων-- δεν αποκλείεται να τιμωρήσουν τους αντιπροσώπους τους στο Κογκρέσο για τις τιμές στις αντλίες των πρατηρίων καυσίμων και για το κόστος ζωής.
Δημοσκοπήσεις υποδεικνύουν ότι η υποστήριξη των Αμερικανών στον πόλεμο έχει υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό.
«Θα συνεχίσει ωσότου οι σύμβουλοί του του πουν ότι το οικονομικό κόστος εγείρει κίνδυνο» η παράταξή του να υποστεί βαριά ήττα «στις εκλογές», εκτίμησε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κόλιν Κλαρκ, διευθυντής του Soufan Center της Νέας Υόρκης. Καλείται να λάβει «πολιτική απόφαση για μια στρατιωτική επιχείρηση», πρόσθεσε.
Για ορισμένους παρατηρητές, τα σχόλια του αμερικανού προέδρου περί «σύντομου» πολέμου επιβεβαιώνουν το φαινόμενο που βαφτίστηκε TACO (σ.σ. ακρώνυμο της φράσης «Trump Always Chickens Out», «ο Τραμπ πάντοτε δειλιάζει και κάνει πίσω», σε ελεύθερη απόδοση).
«Δική του απόφαση»
Το καθαρό μήνυμα των προεδρικών δηλώσεων, προς ικανοποίηση των αγορών, «ήταν ότι ο Τραμπ ψάχνει την πόρτα της εξόδου», εκτίμησε ο Ρόμπερτ Άρμστρονγκ, δημοσιογράφος των Financial Times, που έπλασε τον όρο TACO.
Τις πρώτες μέρες των αμερικανικών και ισραηλινών βομβαρδισμών, από την 28η Φεβρουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ άφηνε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος θα διαρκούσε τέσσερις ή πέντε εβδομάδες. Οι αγορές, που είχαν καταληφθεί από πανικό προχθές Δευτέρα, ανέκαμψαν την ίδια ημέρα, όταν υπονόησε πως θα μπορούσε να τελειώσει πολύ πιο σύντομα.
Ο αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε χθες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και μόνο αυτός ορίζει το χρονοδιάγραμμα. «Δεν επαφίεται σε μένα να πω αν βρισκόμαστε στην αρχή, στη μέση ή στο τέλος», επέμεινε.
Ο πολιτολόγος Κλαρκ εκτιμά ότι ο αμερικανός πρόεδρος θα συνεχίσει τη σκληρή γραμμή «για δυο εβδομάδες το πολύ, κατόπιν η κατάσταση θα είναι τόσο μπερδεμένη που θα ανακηρύξει τη νίκη».
Για να δικαιολογήσουν την εμπλοκή των ΗΠΑ σε αυτόν τον πόλεμο, ο Ντόναλντ Τραμπ και υπουργοί του έχουν παρουσιάσει διάφορους στόχους, μεταβλητής γεωμετρίας: από την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν ως το να είναι ασφαλείς οι μεταφορές πετρελαίου από τον Κόλπο προς τις διεθνείς αγορές.
Ο αμερικανός πρόεδρος έχει παράλληλα απαριθμήσει στρατιωτικούς στόχους -- να εμποδιστεί το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα (η Τεχεράνη αρνείται πως είχε ποτέ τέτοια πρόθεση), να καταστραφούν οι πύραυλοί του και το ναυτικό του, να αποδυναμωθούν περαιτέρω οι σύμμαχοί του στην περιοχή... Θα ήταν δυνητικά εύκολο ο Ντόναλντ Τραμπ να διεκδικήσει τη νίκη μιλώντας περί επίτευξής τους.
Ομολογία αδυναμίας;
Αλλά η Τεχεράνη πιθανόν θα εκλάβει οτιδήποτε τέτοιο ως ομολογία αδυναμίας.
Παρά τις μεγάλες ζημιές που έχουν προκαλέσει οι αμερικανικοί και ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί, η Τεχεράνη δεν σταματά να σκληραίνει τον τόνο, διαμηνύοντας πως θα παραλύσει τις εξαγωγές πετρελαίου από τον Κόλπο και αντιμετωπίζοντας με χλεύη τη διαβεβαίωση του αρχηγού του αμερικανικού κράτους πως αυτός θα καθορίσει το χρονοδιάγραμμα.
«Εμείς είμαστε εκείνοι που θα αποφασίσουμε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος», διεμήνυσαν οι Φρουροί της Επανάστασης. Ενώ ο Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του ιρανικού ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας, δεν δίστασε να απειλήσει τον αμερικανό πρόεδρο προσωπικά: «να προσέχετε μην εξαλειφθείτε ο ίδιος!».
Το Ισραήλ έχει από την πλευρά του δικές του επιδιώξεις στον πόλεμο αυτό και γίνονται πλέον ορατές αποκλίσεις με την Ουάσιγκτον -- για τους μακροπρόθεσμους σκοπούς, όπως και τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον ιρανικών ενεργειακών υποδομών.
Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει να λέει πως πρέπει να έχει λόγο στην επιλογή νέας ηγεσίας στο Ιράν, δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη προς το παρόν για ισχυρή, ή εκτεταμένη, εσωτερική αντίσταση στον νέο ανώτατο ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ, που επελέγη την Κυριακή κι αντικατέστησε τον πατέρα του, που σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες του πολέμου.
Αν η ιρανική κυβέρνηση επιβιώσει, η επιχείρηση «Επική Οργή» θα μείνει στην ιστορία ως «η μητέρα όλων των μηχανών του γκαζόν», αφού δεν θα έχει επιτύχει τίποτα περισσότερο από το να κουρέψει το γρασίδι, θα έχει περιοριστεί απλώς στην επιφάνεια, σχολίασε σαρκαστικά ο Γουόλτερ Ράσελ Μιντ σε άρθρο του στη Wall Street Journal.
Η κατάσταση θα μπορούσε να γίνει ακόμη πιο επικίνδυνη αν ο πόλεμος αυτός έχει συνέπεια το εξασθενημένο σύστημα εξουσίας στο Ιράν να επέλεγε να αποδυθεί σε κούρσα για να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, σημειώνουν παρατηρητές.
«Είτε είναι ο γιος του Χαμενεΐ, ή κάποιος άλλος οπαδός της σκληρής γραμμής, ποια η διαφορά;», διερωτήθηκε ο Κόλιν Κλαρκ. Το Ιράν πλέον μοιάζει σαν «τραυματισμένο ζώο, το οποίο είναι αναμφίβολα πιο επικίνδυνο», έκρινε.
Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ
-
Ομοβροντία πυραύλων από το Ιράν06:24:08
Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν διεξήγαγαν πυραυλικά πλήγματα ευρείας κλίμακας εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων, μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.
Η ομοβροντία πυραύλων αυτή, «η πιο σφοδρή και πιο βαριά από την έναρξη του πολέμου», διήρκεσε τρεις ώρες κι έβαλε στο στόχαστρο ιδίως το νότιο Τελ Αβίβ, τη δυτική Ιερουσαλήμ και τη Χάιφα (βόρεια) στο Ισραήλ, καθώς και «πολλούς αμερικανικούς στόχους στην Αρμπίλ», την πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν στο Ιράκ, όπως και τη βάση του 5ου στόλου του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού στο Μπαχρέιν, πρόσθεσε το τηλεοπτικό δίκτυο, επικαλούμενο ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.
