Η κυπριακή αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός 25χρονου Λιβανέζου, κατόπιν εντάλματος που είχε εκδώσει σε βάρος του η Γερμανία-Αποστολή στην Κύπρο.

Σε ετοιμότητα διαρκείας στο εσωτερικό της χώρας, βρίσκονται οι αρχές ασφαλείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς τα όσα τραγικά διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή μετά την ισραηλινοαμερικανική επίθεση εναντίον του Ιράν, ανεβάζουν κατακόρυφα το επίπεδο συναργερμού.

Η κυπριακή αστυνομία έχει αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας σε πιθανούς ευαίσθητους στόχους, όπως πρεσβείες και αεροδρόμια, ενώ τις τελευταίες ημέρες δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα οδοφράγματα που συνδέουν την ελεύθερη περιοχή με τα κατεχόμενα.

Όλα αυτά, στον απόηχο της σύλληψης ενός 25χρονου, τον οποίο οι γερμανικές αρχές κατηγορούν για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.

Μια σύλληψη που αλλάζει το τοπίο

Την Παρασκευή, η κυπριακή αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός 25χρονου Λιβανέζου, κατόπιν εντάλματος που είχε εκδώσει σε βάρος του η Γερμανία. Μέσα στον «θόρυβο» των ΝΑΤΟϊκών πλοίων και αεροπλάνων, η είδηση πέρασε κάτω από τα «ραντάρ».

Από χθες, όμως, η υπόθεση έχει λάβει νέες διαστάσεις. Ο άνθρωπος που συνελήφθη προ ολίγων ημερών στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές ανήκει σε ομάδα που ετοιμάζονταν να πραγματοποιήσει χτυπήματα σε ισραηλινούς στόχους στο Βερολίνο και στην Ευρώπη.

Η διαρροή των γερμανικών αρχών περί παρακλαδιού της Χαμάς, δεν μοιάζει ιδιαιτέρως πειστική, αλλά όπως και να έχει, από τη στιγμή που η Γερμανοί θεωρούν ότι πρόκειται για τρομοκρατική οργάνωση στην οποία συμμετείχε το πρόσωπο που συνελήφθη στη Λάρνακα, καθιστά αυτομάτως την υπόθεση ιδιαιτέρως σοβαρή.

Ο Καμέλ Μ. φέρεται πως οργάνωσε τη μεταφορά 300 φυσιγγίων για λογαριασμό της ομάδας, που η γερμανικές αρχές θεωρούν ότι θα χρησιμοποιούνταν σε επιθέσεις κατά ισραηλινών στόχων. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στα κυπριακά δικαστήρια στις 13 Μαρτίου και οι πληροφορίες από τις κυπριακές αρχές αναφέρουν ότι προς ώρας, συμφωνεί με την έκδοση του στη Γερμανία.

«Κόκκινος συναγερμός»

Βάσει των όσων έχουν προηγηθεί τις προηγούμενες δέκα ημέρες και υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων που δημιουργεί η σύλληψη εν μέσω πολέμου ενός καταζητούμενου στην Ευρώπη για συμμετοχή σε τρομοκρατικό δίκτυο, είναι προφανές ότι οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκονται σε «κόκκινο συναγερμό».

Μάλιστα, οι πληροφορίες του Dnews.gr αναφέρουν ότι η κυπριακή αστυνομία έχει ενισχύσει την παρουσία της στις πύλες εισόδου της χώρας. Και όχι μόνο στα αεροδρόμια ή τα λιμάνια, αλλά ακόμα και στα οδοφράγματα που συνδέουν το ελεύθερο τμήμα του νησιού, με τα κατεχόμενα, καθώς θεωρείται ότι στο ψευδοκράτος μπορούν να φτάσουν ευκολότερα άτομα που ενδιαφέρουν τις ευρωπαϊκές αρχές, από τις χώρες της Μέσης Ανατολής.