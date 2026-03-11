«Σούπερμαν, Αϊρον Μαν, Τραμπ Μαν», αναφέρει στο άρθρο του στην «Καθημερινή».

Ο Παντελής Μπουκάλας είναι ένας από τους εναπομείμαντες δημοσιογράφους με ισχυρή άποψη, γνώσεις, αρχές και χειρόγραφο να το ζηλεύεις. Στο τελευταίο του άρθρο στην «Καθημερινή» περιποιείται δεόντως με τον δικό του τρόπο τον Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα και τις «αρχές» που τον διέπουν.

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν το άρθρο, καλή σας απόλαυση:

Αχταρμάς, αυτό είναι το προπαγανδιστικό βίντεο των 42 δευτερολέπτων που διακινεί ο Λευκός Οίκος. Κατασκευάστηκε με τα αισθητικά, πολιτικά και ηθικά κριτήρια ενός πλανητάρχη που με το παιδαριώδες λεξιλόγιο και την αναιμική σκέψη του διεκδικεί τον τίτλο του πλέον απαίδευτου μέλους της σέχτας των Υπερδύναμων. Σίγουρα πάντως είναι ο πλέον αμοραλιστής. Τα άλλοθι που βαριεστημένα επικαλείται στις αποικιοκρατικές επιχειρήσεις του είναι τόσο διάτρητα και ψεύτικα, ώστε να τα αλλάζει ταχύτερα και από τα στρατιωτικά του σχέδια. Το ψέμα, άλλωστε, είναι δεύτερη φύση γι’ αυτόν τον θρήσκο άνθρωπο. Βοούν τα τεκμήρια, αμερικανικός ήταν ο πύραυλος που θέρισε 168 κοριτσάκια του δημοτικού στη Μινάμπ, αυτός όμως επιμένει: «Τα σκότωσαν οι Ιρανοί».

Μονοκράτορας είναι. Ο,τι θέλει λέει, ό,τι θέλει κάνει. Ενας μονοκράτορας που, κατά το βιντεάκι, συγκεντρώνει τα χαρίσματα μιας ντουζίνας κινηματογραφικών ηρώων ή υπερηρώων. Είναι συγχρόνως ο Αϊρον Μαν, ο Μονομάχος, ο απελευθερωτής Ουίλιαμ Ουάλας του «Braveheart», ο άντρακλας πιλότος Τομ Κρουζ του «Top Gun», ο θεριστής Τζον Γουίκ, ο ρομποτικός Οπτιμους Πράιμ των «Transformers», o Ντέντπουλ, ο ανήθικος δικηγόρος του σίριαλ «Better Call Saul» που ουρλιάζει «Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι είμαι ικανός να κάνω», και βέβαια ο Σούπερμαν. Με μια κουτοπόνηρη αλλαγή: στις ταινίες ο εξωγήινος από τον Κρύπτωνα μάχεται για «Truth, Justice and the American Way», αυτό είναι το σλόγκαν του.

Στο βίντεο το «Way» έγινε «Life», κι έτσι ο Σούπερμαν –ένας «πολεμικός» μετανάστης κι αυτός– δηλώνει ότι προστατεύει την αμερικανική ζωή. Που υποτίθεται ότι κινδυνεύει από τους Ιρανούς θεοκράτες, σύμφωνα με μία από τις πεντέξι σεναριακές τραμπικές δικαιολογήσεις της «Επικής Οργής». «Είναι αποκρουστικό ένας αληθινός πόλεμος, με αληθινούς νεκρούς και αληθινά δεινά, να αντιμετωπίζεται σαν βιντεοπαιχνίδι», δήλωσε ο Αμερικανός καρδινάλιος Μπλέιζ Σούπιτς. Μάταιη η αγανάκτησή του. Λίγες μέρες πριν καμιά δεκαπενταριά ευαγγελικοί πάστορες προσευχήθηκαν στο Οβάλ Γραφείο, σε μια σκηνή γελοιωδώς υποκριτική, να δώσει ο Θεός «σοφία και δύναμη» στον Τραμπ. Ο οποίος, ήδη σοφός και παντοδύναμος, «έχει χριστεί από τον ίδιο τον Ιησού», όπως διαβεβαιώνουν κάμποσοι Αμερικανοί στρατιωτικοί διοικητές. Φονταμενταλιστές τριών θρησκειών, του ισλαμισμού, του ιουδαϊσμού και του χριστιανισμού, σε έναν επιπλέον πόλεμο όπου οι θεοί απλώς απουσιάζουν.