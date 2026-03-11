Πλαφόν στο κέρδος στα καύσιμα και το πλαφόν στο κέδρος των προϊόντων στα Super Market.

Επί του παρόντος, εκτός από το πλαφόν στο κέρδος στα καύσιμα και το πλαφόν στο κέδρος των προϊόντων στα Super Market, δεν υπάρχει άλλο ανακοινώσιμο μέτρο από την κυβέρνηση σε σχέση με τις επιπτώσεις του πολέμου.

Και τα δύο θα έχουν ανακοινωθεί μέχρι την Παρασκευή με την κυβέρνηση να τραβάει χειρόφρενο στα fuel pass και στην επιδότηση στην αντλία εφόσον δεν θα εκτοξευτεί το πετρέλαιο στα ύψη.

Στο παρασκήνιο, πάντως, η κυβέρνηση παραδέχεται ότι σ περίπτωση ανεξέλεγκτης ακρίβειας, δεν υπάρχουν και πολλά πυρομαχικά στο οικονομικό οπλοστάσιο.

Λ.Ι.