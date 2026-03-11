Πώς να εμπιστευθούμε αυτή την κυβέρνηση να προστατεύσει τη χώρα και την κοινωνία από τις δραματικές συνέπειες του πολέμου; Αν ο πόλεμος δεν είναι λύση αλλά είναι το ίδιο το πρόβλημα, η κυβέρνηση της ΝΔ είναι μέρος του προβλήματος. Και η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία, αν δεν θέλουμε να γίνει και η χώρα μας μέρος του προβλήματος.

Ο πόλεμος που ξέσπασε με την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν δεν παραβιάζει απλώς τις βασικές αρχές και κανόνες του διεθνούς δικαίου. Δεν παραβιάζει απλώς τη λογική, καθώς ποτέ κανένα αυταρχικό και ανελεύθερο καθεστώς όπως το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν δεν εκδημοκρατίστηκε με την ισχύ των όπλων. Ο πόλεμος έχει άμεσες και πολύ επικίνδυνες συνέπειες για ολόκληρο το διεθνές σύστημα, για τις οικονομίες και τις κοινωνίες. Καμία χώρα δεν μπορεί να κοιμάται ήσυχη θεωρώντας ότι το ωστικό κύμα του πολέμου θα την προσπεράσει.

Γι’ αυτό ήταν καίριας σημασίας τα αντανακλαστικά που επέδειξαν από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση και ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Πέδρο Σάντσες. Τάχθηκαν σαφώς ενάντια σε έναν πόλεμο χωρίς κανένα έρεισμα. Προστάτευσαν τη θέση και την ασφάλεια της χώρας τους δηλώνοντας ότι δεν θα επιτρέψουν οι στρατιωτικές βάσεις να χρησιμοποιηθούν για επιθετικές ενέργειες. Και ταυτόχρονα μπήκαν στην πρώτη γραμμή υπεράσπισης της Ευρώπης και της κοινής μας ασφάλειας αποστέλλοντας στρατιωτική συνδρομή στην Κύπρο, μαζί με την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ιταλία.

Αυτή είναι η μόνη ορθολογική και ειρηνική απάντηση στον πόλεμο και στον αυταρχισμό από όπου κι αν προέρχεται. Και αυτή θα έπρεπε να ήταν και η απάντηση της δικής μας χώρας, εάν διέθετε μια προοδευτική κυβέρνηση. Το δυστύχημα για την Ελλάδα είναι ότι διαθέτει μια κυβέρνηση που κινδυνεύει να εμπλέξει τη χώρα σε πολεμικές περιπέτειες χωρίς εθνική συνεννόηση και συναίνεση, χωρίς ταυτόχρονα να παίρνει ουσιαστικά μέτρα προστασίας της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στις σαρωτικές συνέπειες του πολέμου.

Όποιος έχει στοιχειώδη εικόνα της επικαιρότητας, ξέρει ότι η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει ήδη προκαλέσει εξαιρετικά ανησυχητικές αναταράξεις στη διεθνή οικονομία, ιδίως στην ενέργεια. Διεθνείς οργανισμοί, όπως και η επικεφαλής του ΔΝΤ, προειδοποιούν για δραματικές συνέπειες στην οικονομία, την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Πόσο προετοιμασμένη είναι η χώρα μας, όμως, μπροστά σε αυτές τις αναταράξεις; Με μια κυβέρνηση που εδώ και πολύ καιρό αδυνατεί ή αρνείται να παρέμβει στην αγορά για να συγκρατήσει τον πληθωρισμό και την κερδοσκοπία, αφήνοντας την ακρίβεια να κατατρώει την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και των Ελληνίδων, η απάντηση είναι: καθόλου!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός στη χώρα μας ανήλθε στο 3% τον Φεβρουάριο, την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 1,9%. Τα επίσημα στοιχεία της γρμματείας του εμπορίου δείχνουν ότι από το 2021 η τιμή του ρεύματος έχει αυξηθεί 43% και η τιμή φυσικού αερίου 28%.Ο πληθωρισμός σε τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό, αλλά και στις υπηρεσίες, κινείται σε επίπεδα άνω του 4%. Ταυτόχρονα, πάλι σύμφωνα με τη Eurostat, η χώρα μας βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης σε έναν ακόμη δυσμενή δείκτη, στον δείκτη ενεργειακής φτώχειας, αφού περίπου 1 στους 5 αδυνατεί να διασφαλίσει επαρκή θέρμανση για το σπίτι του.

(Η Κατερίνα Μπέρδου είναι δικηγόρος)