Ο ανοιξιάτικος καιρός δεν θα κρατήσει για πολύ, καθώς μετά το Σαββατοκύριακο, έρχονται εκ νέου βροχές, όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Παραμένουμε κάτω από την επίδραση ανοιξιάτικων καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Αυτό σημαίνει οτι δεν αναμένουμε βροχές τουλάχιστον μέχρι και το Σαββατοκύριακο.

Στη συνέχεια όμως, από την άλλη περίπου εβδομάδα θα ανοίξει ο δρόμος για βροχές.

Το κυριότερο χαρακτηριστικό για τις επόμενες ημέρες θα είναι ο βοριάς και σήμερα θα φυσάει αρκετά στο Αιγαίο - κοντά ακόμα και στα 7 μποφόρ-. Οι επόμενες ημέρες θα μας βρουν με πιο ήπιες εντάσεις, παρ' όλα αυτά δεν σταματάνε τελείως να δραστηριοποιούνται οι βοριάδες στο Αιγαίο.

Σήμερα, κάποιες συννεφιές θα σχηματιστούν προς τα ανατολικά ηπειρωτικά και προς τη βόρεια Κρήτη, τα οποία στο πέρασμά τους μπορεί να αφήσουν ασθενείς βροχές, σε ορεινούς και ημιορεινούς όγκους.

Στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε ηλιοφάνεια. Προσοχή προς το Ιόνιο τις πρωινές ώρες μπορεί να υπάρχουν ομίχλες και περιορισμένη ορατότητα.

Σήμερα ο βοριάς θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται με εντάσεις στα 6 με 7 μποφόρ με μία τάση από το απόγευμα να αρχίσει να εξασθενεί η δύναμή του.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, κάνει αρκετό κρύο τις πρώτες πρωινές ώρες. Μπορεί να σχηματίζεται ακόμα και παγετός προς τη βόρεια Ελλάδα και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Καθώς κατευθυνόμαστε σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις ο υδράργυρος ανεβαίνει. Αργά το μεσημέρι η άνοδος του υδραργύρου θα είναι εντυπωσιακή, ιδιαίτερα για τη δυτική και νότια χώρα - τοπικά ακόμα και 19 βαθμούς Κελσίου. Σε Άρτα, Πύργο Ηλείας, νησιά Ιονίου Πελάγους, νότια Κρήτη και Δωδεκάνησα, ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα αγγίξει ακόμα και τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Στον αντίποδα πιο χαμηλές θερμοκρασίες περιμένουμε στα ανατολικά και βόρεια τμήματα.

Στην Αττική, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια και κατά περιόδους θα βλέπουμε λίγα σύννεφα προς τα ανατολικά και βόρεια του νομού και κοντά στα βουνά. Οι άνεμοι έως και 7 μποφόρ στον Ευβοϊκό και η θερμοκρασία μέχρι και 17 βαθμούς αργά το μεσημέρι στο κέντρο, βέβαια κάνει αρκετό κρύο νωρίς το πρωί.

Στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια και τοπικές συννεφιές στη γύρω ορεινή ζώνη και στα τρία πόδια της Χαλκιδικής. Νωρίς το πρωί μπορεί να ξεκινάει ένα μέτριο βοριαδάκι και κοντά στο απόγευμα να παραδίδει τη σκυτάλη σε έναν νοτιά. Η θερμοκρασία σχετικά χαμηλή νωρίς το πρωί, για να φτάσουμε αργά το μεσημέρι κοντά στους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Και πάλι η χώρα θα βρίσκεται κάτω από την επίδραση του ατμοσφαιρικού βουνού και άρα το κυριότερο χαρακτηριστικό θα είναι ο βοριάς, με πιο χαμηλές όμως εντάσεις - 5 και 6 μποφόρ-.

Κατά τα άλλα δεν υπάρχει κάτι το αξιόλογο όσον αφορά τα υπόλοιπα καιρικά φαινόμενα. Θα βλέπουμε κρύο νωρίς το πρωί και αργά τη νύχτα. Θα ανεβαίνει η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι και μετά θα έχουμε και λίγα σύννεφα και δεν αποκλείεται να αφήσουν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα λίγες ασθενείς βροχές.

Έτσι θα οδηγηθούμε τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή με το Σάββατο, οπότε και στη συνέχεια, αυτό το πεδίο υψηλής πίεσης θα αρχίσει να καταρρέει και να μετατοπίζεται πιο βόρεια και να ανοίγει ο δρόμος στα συστήματα κακοκαιριών, για να μας έρθουν είτε από την περιοχή της κεντρικής Μεσογείου, είτε από την περιοχή της κεντρικής Ευρώπης και να μας κάνουν πιο βροχερό το σκηνικό του καιρού.

Επομένως αφού τελειώσει και αυτή η εβδομάδα, θα οδηγηθούμε σε πιο φθινοπωρινές καιρικές καταστάσεις, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας και στη συνέχεια.

Επομένως το ανοιξιάτικο διάλειμμα συνεχίζεται και από την άλλη εβδομάδα θα πάρουμε πάλι μία δόση από φθινόπωρο, με τις βροχές να μας χτυπούν την πόρτα.

Πιο πολύ οι βροχές θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό τις επόμενες ημέρες - μετά το Σάββατο - παρά το κρύο. Δεν φαίνεται δηλαδή ο Μάρτιος να γίνεται «γδάρτης», θα μας δώσει όμως θερμοκρασίες κοντά σε αυτές που είμαστε αυτήν την περίοδο και βροχές.

