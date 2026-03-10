Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων.

Περισσότεροι από 1,85 εκατομμύρια φορολογούμενοι που μισθώνουν κατοικία καλούνται να δηλώσουν τα ενοίκια που κατέβαλαν μέσα στο 2025 στη φορολογική δήλωση που υποβάλλεται το 2026.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων, καθώς τα δεδομένα των ενοικίων διασταυρώνονται ηλεκτρονικά με τις δηλώσεις των ιδιοκτητών μέσω των στοιχείων μίσθωσης που έχουν κατατεθεί στο σύστημα της ΑΑΔΕ.

Το Dnews.gr παραθέτει έναν οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις, ώστε οι φορολογούμενοι να αποφύγουν συχνά λάθη κατά τη συμπλήρωση του εντύπου Ε1:

1. Ποιοι πρέπει να δηλώσουν τα ενοίκια στη φορολογική δήλωση;

Όλοι οι φορολογούμενοι που μίσθωσαν κατοικία μέσα στο 2025. Αυτό αφορά όσους νοικιάζουν κύρια κατοικία, δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία, καθώς και γονείς που πληρώνουν ενοίκιο για φοιτητική κατοικία παιδιού τους.

2. Σε ποια σημεία του εντύπου Ε1 δηλώνονται τα στοιχεία της μισθωμένης κατοικίας;

Τα στοιχεία της κατοικίας καταχωρίζονται στον πίνακα 5.1 του εντύπου Ε1, όπου καταγράφονται τα τεκμήρια διαβίωσης. Το ποσό του ενοικίου που πληρώθηκε μέσα στο 2025 δηλώνεται μαζί με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη στον πίνακα 6 της δήλωσης.

3. Πώς δηλώνεται η μισθωμένη κύρια κατοικία;

Ο φορολογούμενος συμπληρώνει στον πίνακα 5.1 τη διεύθυνση και τα στοιχεία της κατοικίας και επιλέγει την ένδειξη «μισθωμένη» στον σχετικό κωδικό. Στη συνέχεια μεταφέρει τα στοιχεία στη δήλωση και συμπληρώνει τα ποσά ενοικίου στον πίνακα που αφορά την κύρια κατοικία.

4. Τι γίνεται όταν υπάρχουν περισσότεροι από τρεις ιδιοκτήτες στο ακίνητο;

Στον υποπίνακα δηλώνονται οι δύο ιδιοκτήτες με τα μεγαλύτερα ποσοστά ιδιοκτησίας μαζί με το ποσό ενοικίου που τους καταβλήθηκε. Το υπόλοιπο ποσό που αντιστοιχεί στους άλλους ιδιοκτήτες δηλώνεται συνολικά χωρίς να αναγράφονται τα προσωπικά τους στοιχεία.

5. Πώς δηλώνεται η δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία που ενοικιάζεται;

Τα στοιχεία της κατοικίας δηλώνονται επίσης στον πίνακα 5.1, επιλέγοντας ότι πρόκειται για μισθωμένη δευτερεύουσα κατοικία. Παράλληλα δηλώνεται στον πίνακα των ενοικίων ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη και το συνολικό ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε.

6. Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του αριθμού δήλωσης μίσθωσης;

Ναι. Στους σχετικούς πίνακες της δήλωσης πρέπει να συμπληρώνεται ο αριθμός της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας που αντιστοιχεί στο συμβόλαιο ενοικίασης.

7. Πώς δηλώνεται η αλλαγή κύριας κατοικίας μέσα στο ίδιο έτος;

Ο φορολογούμενος πρέπει να καταχωρίσει τα στοιχεία και των δύο κατοικιών στη δήλωση. Ως κύρια κατοικία εμφανίζεται η τελευταία που χρησιμοποιήθηκε μέσα στο έτος, ενώ η αντικειμενική δαπάνη της προηγούμενης μεταφέρεται στους αντίστοιχους κωδικούς τεκμηρίων.