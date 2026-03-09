Σημαντικό όφελος θα έχουν όσοι ασφάλισαν την κατοικία τους αντικειμενικής αξίας έως 500.000 ευρώ για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, καθώς θα λάβουν έκπτωση 20% στον ΕΝΦΙΑ, αυξημένη από το 10% που ίσχυε πέρυσι.

Αύριο αναμένεται να αναρτηθούν τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2026. Η εξόφληση θα πραγματοποιηθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως το τέλος Μαρτίου και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2027.

Πέρυσι, περισσότεροι από 6,16 εκατομμύρια φορολογούμενοι κλήθηκαν να πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ, με το συνολικό ποσό βεβαίωσης να ανήλθε περίπου στα 2,3 δισ. ευρώ. Από αυτούς, περίπου 6,09 εκατ. ήταν φυσικά πρόσωπα και περίπου 71 χιλιάδες νομικά πρόσωπα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του φόρου, περίπου 1,74 δισ. ευρώ, αφορούσε ιδιοκτήτες ακινήτων φυσικά πρόσωπα.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι συνολικά εκκαθαρίστηκαν δηλώσεις για περισσότερους από 7,15 εκατ. φορολογουμένους, με τον κύριο φόρο να διαμορφώνεται στα 2,13 δισ. ευρώ και τον συμπληρωματικό φόρο για τα νομικά πρόσωπα να ανέρχεται στα 355 εκατ. ευρώ. Μετά τις εκπτώσεις και τις προσαυξήσεις που εφαρμόστηκαν με βάση την αξία της ακίνητης περιουσίας, το τελικό ποσό του ΕΝΦΙΑ που βεβαιώθηκε έφτασε περίπου τα 2,3 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, σημαντικός αριθμός ιδιοκτητών επωφελήθηκε πέρυσι από μειώσεις λόγω ασφάλισης των κατοικιών τους. Συγκεκριμένα, 359.434 φορολογούμενοι έλαβαν έκπτωση στον φόρο για ασφαλισμένα ακίνητα, που αντιστοιχούσαν σε περισσότερα από 502.000 δικαιώματα ιδιοκτησίας, με το συνολικό ποσό της έκπτωσης να ξεπερνά τα 21 εκατ. ευρώ. Εφέτος ο εν λόγω αριθμός αναμένεται να είναι μεγαλύτερος.

Σημαντικό όφελος θα έχουν όσοι ασφάλισαν την κατοικία τους αντικειμενικής αξίας έως 500.000 ευρώ για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, καθώς θα λάβουν έκπτωση 20% στον ΕΝΦΙΑ, αυξημένη από το 10% που ίσχυε πέρυσι. Σε περιπτώσεις ασφάλισης για μικρότερο χρονικό διάστημα, από τρεις έως έντεκα μήνες, η μείωση του φόρου θα είναι μικρότερη και ανάλογη με το χρονικό διάστημα κάλυψης. Μειωμένο φόρο θα δουν επίσης όσοι πούλησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα μέσα στο 2025 μέσω γονικής παροχής, δωρεάς ή κληρονομιάς.

Αντίθετα, υψηλότερος ΕΝΦΙΑ αναμένεται για όσους μέσα στο 2025 απέκτησαν ακίνητα με αγορά, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά, καθώς και για όσους απέκτησαν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, όπως πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία. Αυξημένος μπορεί να είναι ο φόρος και για ιδιοκτήτες που προχώρησαν σε τακτοποίηση αυθαίρετων χώρων.

Αμετάβλητος θα παραμείνει ο λογαριασμός για όσους δεν είχαν καμία μεταβολή στην περιουσιακή τους κατάσταση μέσα στο 2025, δηλαδή δεν απέκτησαν ούτε μεταβίβασαν ακίνητα. Το ίδιο ισχύει και για όσους έχουν ασφαλίσει κατοικίες αντικειμενικής αξίας άνω των 500.000 ευρώ, καθώς η έκπτωση για αυτούς παραμένει στο 10%.

Παράλληλα, προβλέπεται μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% για ιδιοκτήτες που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Συγκεκριμένα, το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Επιπλέον, η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 150 τετραγωνικά μέτρα και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ για άγαμους, τα 150.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί και τα 200.000 ευρώ για οικογένειες με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ θα έχουν νοικοκυριά με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, καθώς και άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, υπό την προϋπόθεση ότι το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας, και ότι η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων δεν ξεπερνά τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Απαλλαγή προβλέπεται επίσης για ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν πληγεί από θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές.

Την ίδια στιγμή, μειωμένος κατά 50% θα είναι εφέτος ο ΕΝΦΙΑ για ιδιοκτήτες που διατηρούν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, εκτός της Περιφέρειας Αττικής – με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων. Η συγκεκριμένη μείωση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία και τα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτήν και ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική φορολογητέα αξία της δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η έκπτωση αυτή θα οδηγήσει σε πλήρη μηδενισμό του ΕΝΦΙΑ για τις συγκεκριμένες κατοικίες από το 2027.