Το ράλι της ενέργειας φέρνει συναγερμό στο Eurogroup, η αναθεωρημένη εθνική στρατηγική για το ξέπλυμα χρήματος, τα άγνωστα στοιχεία για τις αποδεσμεύσεις, η ElpeFuture, η Πασιφάη και η AVAX και η Ιόνιος Σχολή

Το ράλι της ενέργειας στο επίκεντρο του Eurogroup

Με επίκεντρο την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις από το ράλι των τιμών ενέργειας στην οικονομία της ευρωζώνης συνεδριάζουν τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 οι υπουργοί Οικονομικών στο Eurogroup, υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη. συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στην αβεβαιότητα που προκαλεί η γεωπολιτική αστάθεια στις διεθνείς αγορές ενέργειας και στις συνέπειες για την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για την πορεία των ενεργειακών τιμών και τις επιπτώσεις τους στην οικονομία της ευρωζώνης, σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές. Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν ο πρώην διευθυντής του ευρωπαϊκού οργανισμού συνεργασίας ρυθμιστικών αρχών ενέργειας, Κρίστιαν Ζίνγκλερσεν, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, Ντάμιαν Κορτίνας, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις εκτιμήσεις τους για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας υπό τις παρούσες συνθήκες. Παράλληλα, οι υπουργοί θα εξετάσουν τις γενικότερες μακροοικονομικές εξελίξεις και τις προοπτικές της οικονομίας της ευρωζώνης, με βάση τις τελευταίες αναλύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Με βάση υποδείγματα που χρησιμοποιούνται στις μακροοικονομικές προβολές του Ευρωσυστήματος, μια μόνιμη αύξηση των τιμών του πετρελαίου κατά 40% θα μπορούσε να μειώσει το επίπεδο της δυνητικής παραγωγής της ευρωζώνης κατά περίπου 0,8% σε ορίζοντα τεσσάρων ετών. Στην πράξη, η ΕΚΤ εκτιμά ότι αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά 1% οδηγεί μεσοπρόθεσμα σε μείωση της δυνητικής παραγωγής κατά περίπου 0,02%.

Κερδισμένοι και χαμένοι

Οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και η πιθανότητα παρατεταμένης κρίσης με το Ιράν αναδιαμορφώνουν το τοπίο στις αγορές ενέργειας και πρώτων υλών, δημιουργώντας σαφείς κερδισμένους αλλά και κλάδους που αναμένεται να δεχθούν πιέσεις. Η αβεβαιότητα για τις ενεργειακές ροές από την περιοχή και οι ανησυχίες για τις μεταφορές μέσω του Στενού του Ορμούζ ενισχύουν τις τιμές του πετρελαίου και των διυλισμένων προϊόντων, μεταβάλλοντας τις ισορροπίες στην αγορά. Στους βασικούς ωφελημένους συγκαταλέγεται ο κλάδος της διύλισης, καθώς τα περιθώρια για προϊόντα όπως το ντίζελ και τα καύσιμα αεροσκαφών έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Οι διαταραχές στην προσφορά και η αυξημένη ζήτηση για καύσιμα μεταφορών οδηγούν σε υψηλότερα περιθώρια επεξεργασίας, ενισχύοντας τη λειτουργική κερδοφορία των διυλιστηρίων. Παράλληλα, η άνοδος των τιμών του αλουμινίου λειτουργεί υποστηρικτικά για τον κλάδο της μεταλλουργίας. Η αύξηση του ενεργειακού κόστους παραγωγής διεθνώς και η γεωπολιτική αβεβαιότητα τείνουν να ενισχύουν τις τιμές του μετάλλου, βελτιώνοντας το περιβάλλον δραστηριοποίησης των παραγωγών, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις η άμεση επίδραση περιορίζεται λόγω συμβολαίων αντιστάθμισης που καλύπτουν μέρος της παραγωγής για τους επόμενους μήνες. Την ίδια στιγμή, η ενίσχυση του δολαρίου προσθέτει ακόμη έναν παράγοντα μεταβλητότητας. Δεδομένου ότι το πετρέλαιο και τα περισσότερα βιομηχανικά μέταλλα τιμολογούνται σε δολάρια, ένα ισχυρότερο αμερικανικό νόμισμα μπορεί να ενισχύσει τα έσοδα των εξαγωγικών δραστηριοτήτων, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει το κόστος εισαγωγής πρώτων υλών. Στον αντίποδα, κλάδοι που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από χαμηλές τιμές καυσίμων θεωρούνται πιο ευάλωτοι σε ένα περιβάλλον υψηλών ενεργειακών τιμών. Οι αερομεταφορές, οι μεταφορές γενικότερα αλλά και επιχειρήσεις με υψηλό ενεργειακό κόστος λειτουργίας θα δεχθούν πιέσεις, καθώς η άνοδος των καυσίμων αυξάνει τα λειτουργικά τους έξοδα και περιορίζει τα περιθώρια κέρδους.

Η Επιτροπή Στρατηγικής για το Ξέπλυμα

Συνεδρίασε την Παρασκευή 6 Μαρτίου στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η Επιτροπή Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής. Της συνεδρίασης προήδρευσε ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής, Απόστολος Κασάπης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η εξέταση και έγκριση σημαντικών κειμένων στρατηγικού σχεδιασμού που σχετίζονται με την εκτίμηση κινδύνων στον τομέα της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Επιτροπή ενέκρινε την Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας, την Έκθεση Χαρτογράφησης των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων και Εκτίμησης Κινδύνου Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας, καθώς και την Έκθεση Εκτίμησης του Κινδύνου Νομικών Προσώπων για Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Τα συγκεκριμένα κείμενα εντάσσονται στο πλαίσιο της εθνικής διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνων και αποτελούν βασικό εργαλείο για τον σχεδιασμό πολιτικών και μέτρων που στοχεύουν στην ενίσχυση του πλαισίου πρόληψης και αντιμετώπισης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στη χώρα.

Οι μεγαλύτερες τρωτότητες

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, οι μεγαλύτερες τρωτότητες εντοπίζονται κυρίως σε κλάδους του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και σε ορισμένες υπηρεσίες που διευκολύνουν τη διακίνηση χρημάτων. Οι κλάδοι με το υψηλότερο επίπεδο κινδύνου είναι πρωτίστως οι δικηγόροι και οι μεσίτες ακινήτων, όπου η έκθεση επισημαίνει αυξημένη τρωτότητα λόγω της εμπλοκής τους σε συναλλαγές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την απόκρυψη της προέλευσης κεφαλαίων. Στην ίδια κατηγορία υψηλού κινδύνου εντάσσονται επίσης οι πάροχοι υπηρεσιών εμβασμάτων, καθώς η ταχεία μεταφορά χρημάτων, συχνά διασυνοριακά, δημιουργεί πρόσφορο πεδίο για πρακτικές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σε αμέσως επόμενη βαθμίδα, με μέσο προς υψηλό επίπεδο κινδύνου, κατατάσσονται τα πιστωτικά ιδρύματα, τα τυχερά παίγνια, καθώς και επαγγελματικές δραστηριότητες όπως οι λογιστές, οι συμβολαιογράφοι και οι έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας. Η φύση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στους κλάδους αυτούς, σε συνδυασμό με τον όγκο χρηματικών ροών, αυξάνει την πιθανότητα εκμετάλλευσής τους για ξέπλυμα χρήματος. Αντίθετα, οι χαμηλότερες τρωτότητες εντοπίζονται σε ορισμένους κλάδους της κεφαλαιαγοράς και σε χρηματοοικονομικές δραστηριότητες με πιο περιορισμένο πεδίο συναλλαγών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι εταιρείες λήψης και διαβίβασης εντολών, οι οποίες αξιολογούνται με χαμηλό επίπεδο κινδύνου. Παράλληλα, σχετικά χαμηλότερο επίπεδο κινδύνου εμφανίζουν και κλάδοι όπως οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, όπου η απειλή για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες θεωρείται περιορισμένη.

Αυξάνονται οι αναφορές

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, ο τραπεζικός τομέας αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή αναφορών προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων, καθώς μέσω των τραπεζικών συναλλαγών εντοπίζονται συχνά διαδρομές κεφαλαίων που συνδέονται με φοροδιαφυγή και άλλες μορφές σοβαρής εγκληματικότητας. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση των αναφορών ύποπτων συναλλαγών και πληροφοριών που υποβάλλονται προς τις αρμόδιες αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Το 2018 καταγράφηκαν συνολικά 6.450 αναφορές, αριθμός που αυξήθηκε σε 6.737 το 2019 και σε 7.377 το 2020. Η άνοδος έγινε ιδιαίτερα έντονη το 2021, όταν οι αναφορές ανήλθαν σε 10.723, ενώ το 2022 έφτασαν τις 11.159, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη επίδοση της πενταετίας. Οι περισσότερες αναφορές προέρχονται διαχρονικά από τον τραπεζικό τομέα. Οι τράπεζες και τα τραπεζικά ιδρύματα υπέβαλαν 1.842 αναφορές το 2018, 2.076 το 2019, 2.399 το 2020, 2.606 το 2021 και 2.685 το 2022. Σημαντική συμμετοχή έχουν επίσης οι δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί, κυρίως μέσω των αρχών επιβολής του νόμου, οι οποίοι υπέβαλαν 2.352 αναφορές το 2018, 2.044 το 2019, 1.799 το 2020, 2.826 το 2021 και 2.856 το 2022. Αύξηση παρουσιάζουν και οι αναφορές από ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες από 403 το 2018 και 437 το 2019 ανήλθαν σε 405 το 2020, ενώ εκτινάχθηκαν σε 782 το 2021 και 888 το 2022. Παράλληλα, οι αναφορές από ανταλλακτήρια συναλλάγματος και ιδρύματα πληρωμών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο, από 1.410 το 2018 σε 1.669 το 2019, 2.210 το 2020, 3.778 το 2021 και 4.010 το 2022. Αναφορές προέρχονται επίσης από αλλοδαπούς φορείς και μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών (FIUs), οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 236 το 2018, 297 το 2019, 289 το 2020, 467 το 2021 και 333 το 2022. Οι χρηματιστηριακές εταιρείες κατέγραψαν μικρότερο αλλά σταθερά αυξανόμενο αριθμό αναφορών, από 25 το 2018 σε 27 το 2019, 30 το 2020, 34 το 2021 και 36 το 2022. Σταδιακά αυξάνονται και οι αναφορές από τον μη χρηματοπιστωτικό τομέα, οι οποίες εμφανίζονται από το 2019 και μετά, φτάνοντας από 76 το 2019 και 61 το 2020 σε 116 το 2021 και 140 το 2022. Τέλος, ιδιώτες, ιδιωτικές εταιρείες και λοιπές κατηγορίες υπέβαλαν 182 αναφορές το 2018, 111 το 2019, 184 το 2020, 114 το 2021 και 211 το 2022.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καταγράφονται συνολικά στοιχεία για πράξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων κατά την περίοδο 2018-2022. Κατά το διάστημα αυτό εξετάστηκαν συνολικά 575 υποθέσεις, ενώ σε 486 από αυτές εντοπίστηκε και δεσμεύθηκε εγκληματικό προϊόν. Συνολικά εκδόθηκαν 653 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων. Το 2018 καταγράφηκαν 37 υποθέσεις, από τις οποίες σε 32 περιπτώσεις εντοπίστηκαν και δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία που συνδέονταν με εγκληματική δραστηριότητα, ενώ εκδόθηκαν συνολικά 50 διατάξεις δέσμευσης. Το 2019 οι υποθέσεις αυξήθηκαν σε 53, με 48 περιπτώσεις στις οποίες εντοπίστηκε και δεσμεύθηκε εγκληματικό προϊόν και συνολικά 62 διατάξεις δέσμευσης. Το 2020 σημειώθηκε περαιτέρω αύξηση, καθώς οι υποθέσεις έφτασαν τις 81, σε 68 από τις οποίες εντοπίστηκαν και δεσμεύθηκαν σχετικά περιουσιακά στοιχεία, ενώ εκδόθηκαν 93 διατάξεις δέσμευσης. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε το 2021, όταν οι υποθέσεις ανήλθαν σε 248. Από αυτές, σε 201 περιπτώσεις εντοπίστηκε και δεσμεύθηκε εγκληματικό προϊόν και εκδόθηκαν συνολικά 281 διατάξεις δέσμευσης. Το 2022 οι υποθέσεις ανήλθαν σε 156, με 137 περιπτώσεις στις οποίες εντοπίστηκαν και δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία και 167 διατάξεις δέσμευσης. Σημαντική αξία περιουσιακών στοιχείων δεσμεύθηκε από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κατά την περίοδο 2018-2022, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου. Συνολικά την πενταετία δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 342,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 64,6 εκατ. ευρώ αφορούν την αξία των δεσμευμένων ακινήτων. Το 2018 η αξία των περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύθηκαν ανήλθε σε περίπου 121,9 εκατ. ευρώ, ενώ δεσμεύθηκαν 91 ακίνητα συνολικής αξίας περίπου 29,3 εκατ. ευρώ. Το 2019 η αξία των δεσμεύσεων διαμορφώθηκε σε περίπου 22 εκατ. ευρώ, με 198 ακίνητα αξίας περίπου 17,1 εκατ. ευρώ. Το 2020 καταγράφηκε η μεγαλύτερη αξία δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της περιόδου, η οποία έφτασε τα περίπου 172,3 εκατ. ευρώ, ενώ δεσμεύθηκαν 118 ακίνητα συνολικής αξίας περίπου 7,2 εκατ. ευρώ. Το 2021 η αξία των δεσμεύσεων διαμορφώθηκε σε περίπου 12,2 εκατ. ευρώ, με 143 ακίνητα αξίας περίπου 7,2 εκατ. ευρώ, ενώ το 2022 τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε περίπου 14 εκατ. ευρώ και τα ακίνητα που δεσμεύθηκαν ήταν 17, συνολικής αξίας περίπου 3,8 εκατ. ευρώ.

Κανένα στοιχείο για τις αποδεσμεύσεις

Η Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες επισημαίνει ότι η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που διατάσσεται στο πλαίσιο ερευνών για οικονομικό έγκλημα ισχύει αρχικά για χρονικό διάστημα έως 9 μήνες, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 9 μήνες με απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η προκαταρκτική εξέταση. Ωστόσο, το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο που θεσπίσθηκε το 2019 θεωρείται περιορισμένο και προβληματικό. Στην ελληνική πραγματικότητα η προκαταρκτική εξέταση σπανίως ολοκληρώνεται μέσα σε 9 μήνες και συχνά ξεπερνά ακόμη και το όριο των 18 μηνών, ιδιαίτερα σε μεγάλες και σύνθετες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος ή ξεπλύματος χρήματος. Αυτό σημαίνει πως δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία σε σημαντικές υποθέσεις αποδεσμεύονται και διατίθενται στους ελεγχόμενους σχεδόν αυτόματα. Και αυτό είναι αποκλειστικά ελληνική πρακτική. Στο πλαίσιο αυτό, η Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου αν και περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για τις πράξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, δεν παρουσιάζει αντίστοιχα δεδομένα για τις αποδεσμεύσεις. Η απουσία αυτών των στοιχείων καθιστά δύσκολη την πλήρη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού, καθώς δεν αποτυπώνεται πόσες δεσμεύσεις τελικά αίρονται ή σε ποιες περιπτώσεις τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία επιστρέφονται στους κατόχους τους. Το γεγονός αυτό αναδεικνύεται ως ένα από τα σημαντικότερα ελλείμματα της έκθεσης, καθώς η έλλειψη στοιχείων για τις αποδεσμεύσεις δεν επιτρέπει μια ολοκληρωμένη εικόνα της λειτουργίας του συστήματος και περιορίζει τη διαφάνεια ως προς την πραγματική αποτελεσματικότητά του.

Ο έλεγχος των ΜΚΟ

Η έκθεση για τη χαρτογράφηση των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) στην Ελλάδα και την εκτίμηση του κινδύνου χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που ενέκρινε η Επιτροπή Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες καταγράφει το θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο των οργανώσεων αυτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από δικαστικές αρχές, ελεγκτικούς μηχανισμούς και τραπεζικά ιδρύματα, δεν προέκυψαν ενδείξεις ότι ΜΚΟ έχουν χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται και από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 97 οργανώσεων, οι οποίες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτηματολόγια σχετικά με τη λειτουργία και τη χρηματοδότησή τους. Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι η πλειονότητα των οργανώσεων απασχολεί έως δέκα εργαζομένους και στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στη συμμετοχή εθελοντών. Η χρηματοδότηση των οργανώσεων προέρχεται συνήθως από δύο έως τέσσερις διαφορετικές πηγές, όπως δημόσια προγράμματα, ιδιωτικές δωρεές ή συνεργασίες με άλλες ΜΚΟ. Παράλληλα, οι περισσότερες οργανώσεις χρησιμοποιούν έναν βασικό τρόπο για τη διαχείριση και τη μεταφορά των κεφαλαίων τους, κυρίως μέσω του τραπεζικού συστήματος, ενώ η χρήση μετρητών είναι περιορισμένη και η αξιοποίηση κρυπτονομισμάτων ή ανεπίσημων δικτύων μεταφοράς χρημάτων εμφανίζεται σχεδόν ανύπαρκτη. Ωστόσο, η έκθεση επισημαίνει ότι η απουσία περιστατικών τρομοκρατικής χρηματοδότησης δεν σημαίνει πως το υφιστάμενο σύστημα ελέγχου είναι επαρκές. Αντίθετα, καταγράφονται σοβαρές αδυναμίες στη δομή της κρατικής εποπτείας, κυρίως λόγω της κατακερματισμένης καταγραφής των οργανώσεων. Σήμερα, στοιχεία για τις ΜΚΟ τηρούνται σε τουλάχιστον 17 διαφορετικά μητρώα δημόσιων φορέων, γεγονός που δυσχεραίνει τη διασταύρωση πληροφοριών και τον αποτελεσματικό έλεγχο. Η αξιολόγηση κινδύνου που πραγματοποιήθηκε με εργαλείο της Παγκόσμιας Τράπεζας κατέγραψε μηδενικές αποδείξεις χρηματοδότησης τρομοκρατίας μέσω ΜΚΟ, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 0. Ωστόσο, ο δείκτης εγγενούς κινδύνου εκτιμήθηκε στο 0,48, ο δείκτης απειλής στο 0,5 και ο δείκτης ευαλωτότητας στο 0,45, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι υπάρχουν δομικές αδυναμίες στο σύστημα εποπτείας και ελέγχου. Η έκθεση καταλήγει ότι το υφιστάμενο πλαίσιο εποπτείας παραμένει αποσπασματικό, καθώς οι διαφορετικές μορφές μη κερδοσκοπικών οργανώσεων υπάγονται σε διαφορετικές αρχές και νομοθετικά καθεστώτα. Ως αποτέλεσμα, προτείνεται η δημιουργία ενός ενιαίου μητρώου ΜΚΟ, το οποίο θα συγκεντρώνει τα στοιχεία που σήμερα βρίσκονται διάσπαρτα σε διαφορετικές υπηρεσίες και θα επιτρέπει αποτελεσματικότερη εποπτεία και καλύτερη διασταύρωση δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές.

Η Πασιφάη Οδός ΑΕ

Στα 3,62 εκατ. ευρώ ανήλθε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ειδικού σκοπού Πασιφάη Οδός ΑΕ, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο καταστατικό που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Η διαμόρφωση του κεφαλαίου προέκυψε έπειτα από διαδοχικές αυξήσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2025 με αποφάσεις της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής διάρθρωσης του έργου ΣΔΙΤ για το τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Παράλληλα, σύμφωνα με το καταστατικό, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί υποχρεωτικά με χρηματικές εισφορές των μετόχων μέχρι το ύψος που προβλέπει το χρηματοοικονομικό μοντέλο της σύμβασης σύμπραξης, με βάση το χρονοδιάγραμμα της δεσμευτικής επένδυσης που αφορά την υλοποίηση του έργου. Υπενθυμίζεται ότι με τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ των ομίλων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aktor και Metlen για το τελικό εταιρικό σχήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρεί τον ηγετικό ρόλο στο σχήμα της παραχώρησης και λειτουργίας με ποσοστό 40%. Η Aktor συμμετέχει με 36%, ενώ η Metlen Energy & Metals κατέχει ποσοστό 24%. Σε ό,τι αφορά το κατασκευαστικό σκέλος του έργου, τα ποσοστά στην κοινοπραξία κατασκευής διαμορφώνονται σε 40% για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, 30% για την Aktor και 30% για τη METKA. Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου συνδέονται άμεσα με την πρόοδο του έργου, προϋπολογισμού περίπου 2 δισ. ευρώ, καθώς αποτελούν βασικό εργαλείο για τη διασφάλιση της χρηματοδοτικής, τεχνικής και οργανωτικής βάσης που απαιτείται για την ανάπτυξη και υλοποίησή του.

Η ΑΜΚ της ElpeFuture

Η HELLENiQ ENERGY ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική της στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, προχωρώντας σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας ElpeFuture, ενώ ταυτόχρονα υλοποιεί και αναβάθμιση της εμπορικής ταυτότητας του δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων της. Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ElpeFuture, εγκρίθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6,9 εκατ. ευρώ. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε μέσω της έκδοσης 138.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η καθεμία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 33,7 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 674.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 50 ευρώ εκάστη, οι οποίες είναι πλήρως καταβεβλημένες. Η κεφαλαιακή ενίσχυση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η HELLENiQ ENERGY συνεχίζει τη στρατηγική αναβάθμιση του δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων EKO Charge&Go. Μέσω της ανάπτυξης και ανανέωσης του δικτύου, ολοένα και περισσότεροι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να φορτίζουν τα ηλεκτρικά τους οχήματα σε πρατήρια EKO και bp, καθώς και σε εμπορικά κέντρα και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Η AVAX και η Ιόνιος Σχολή

Επιβεβαιώνονται πλήρως οι πληροφορίες που είχε δημοσιεύσει το newmoney σχετικά με το ενδιαφέρον του Ομίλου AVAX για το ακίνητο έκτασης 4,7 στρεμμάτων της Ιονίου Σχολής στη Φιλοθέη, καθώς προχωρούν οι διαδικασίες που συνδέονται με τη σχετική συμφωνία. Σύμφωνα με εταιρική απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιονίου Σχολής Ανώνυμος Εκπαιδευτική Εταιρεία ενέκρινε στις 27 Φεβρουαρίου 2026 τη χορήγηση εγγύησης ύψους 355.555 ευρώ υπέρ του Γιώργου – Μιχαήλ Δερβέναγα, καθώς και την παραχώρηση προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητο της εταιρείας. Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται προκειμένου να διασφαλιστεί ισόποση απαίτηση της AVAX Development που προκύπτει από προσύμφωνο αγοραπωλησίας ακινήτων με ημερομηνία επίσης 27 Φεβρουαρίου 2026, λειτουργώντας ουσιαστικά ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της συμφωνίας έως την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ο Γιώργος – Μιχαήλ Δερβέναγας είναι πατέρας του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Άγγελου Δερβέναγα, αλλά και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Αλμπέρτο Γεώργιου Φίλιππου Μπουρντέτ Κοράλες. Η εξέλιξη αυτή είναι ένα βήμα προς την ολοκλήρωση της συμφωνίας για το ακίνητο της Φιλοθέης, το οποίο συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο δημοφιλών οικοπέδων για οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή.