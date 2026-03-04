Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων, εκείνοι που αλλάζουν κινητό όταν «παραδώσει πνεύμα» και εκείνοι που το αλλάζουν όταν νιώσουν ότι δεν τους εκφράζει πια. Ανήκω ξεκάθαρα στη δεύτερη.

Έτσι, όταν βρέθηκα στην παρουσίαση της σειράς REDMI Note 15 στο Ωδείο Αθηνών, μιας ολοκληρωμένης σειράς με έμφαση στην ανθεκτικότητα, τη μεγάλη μπαταρία και την αναβαθμισμένη απεικόνιση, κατέληξα να κρατώ στα χέρια μου το REDMI Note 15 Pro+ 5G στο χρώμα Mocha Brown.

Γιατί άλλο είναι να ακούς τεχνικά χαρακτηριστικά κι άλλο να τα δοκιμάζεις στην πράξη. Κι εγώ, όταν τρέχω από συνέντευξη Τύπου σε παρουσίαση και επιστρέφω σπίτι για να γράφω μέχρι αργά, χρειάζομαι ένα κινητό που να μη με καθυστερεί ή να με αγχώνει και, ιδανικά, να με εμπνέει.

REDMI Titan Durability στην πράξη

Η καθημερινότητά μου δεν είναι προσεκτική, είναι γρήγορη. Το κινητό μπαίνει και βγαίνει από τσάντες, ακουμπάει σε τραπέζια συνεδριάσεων, σε πάγκους κουζίνας, σε τσέπες όταν βγάζω την Πούμπα βόλτα. Το REDMI Note 15 Pro+ 5G είναι χτισμένο πάνω στη δομή REDMI Titan, με ενισχυμένο πλαίσιο και Corning Gorilla Glass Victus 2 και αυτό μεταφράζεται σε ένα πολύ απλό συναίσθημα… ηρεμία.

Μου έχει γλιστρήσει βιαστικά βγάζοντας κάρτα επιβίβασης στο αεροδρόμιο. Το σήκωσα, το κοίταξα, δεν είχε τίποτα. Ακόμη, έχει αντοχή σε νερό και σκόνη, και το Wet Touch 2.0 σημαίνει ότι μπορώ να απαντήσω σε μήνυμα ακόμη και με βρεγμένα δάχτυλα, κάτι που δοκίμασα άθελά μου όταν με έπιασε ξαφνική νεροποντή στο δρόμο. Για μένα, είναι αυτές οι μικρές στιγμές που σώζουν τη μέρα.

Η συνολική κατασκευή του Pro+ δίνουν μια αίσθηση στιβαρότητας που δεν βαραίνει τη συσκευή οπότε δεν φοβάσαι να το χρησιμοποιήσεις «κανονικά». Και για εμένα αυτό είναι βασικό γιατί δεν θέλω συσκευή που να τη μεταχειρίζομαι σαν κρύσταλλο Βοημίας.

Μπαταρία που με ακολουθεί, όχι το αντίστροφο

Ένα άλλο θέμα που είχα να αντιμετωπίσω καθημερινά είναι η μπαταρία και κυρίως η έλλειψη της μιας και το κινητό είναι προέκταση του χεριού μου και βασικό εργαλείο δουλειάς. Με το REDMI Note 15 Pro+ 5G έχω επιτέλους το κεφάλι μου ήσυχο.

Με 6.500 mAh και τεχνολογία πυριτίου-άνθρακα, έχω ξεκινήσει πρωί με συνεντεύξεις, συνέχισα με δύο παρουσιάσεις, τράβηξα φωτογραφίες και βίντεο, απάντησα σε mail από ταξί, έγραψα σημειώσεις και το βράδυ κάθισα στον καναπέ για λίγο scrolling, χωρίς να ψάχνω πανικόβλητη φορτιστή.

Και όταν τελικά χρειάζεται φόρτιση, το 100W HyperCharge είναι πραγματικά γρήγορο. Μου έχει τύχει να το βάλω στην πρίζα όσο ετοιμάζομαι για έξοδο και μέχρι να βάλω παλτό να έχει ανέβει τόσο που να μη με απασχολεί καθόλου. Ακόμη, η δυνατότητα αντίστροφης φόρτισης έχει σώσει τα ακουστικά μου πριν από συνέντευξη. Είναι από εκείνες τις στιγμές που νιώθεις ότι η τεχνολογία δουλεύει πραγματικά για εσένα.

Η κάμερα που με έκανε να εμπιστευτώ το κινητό μου σε κάθε event

Σε κάθε event ή συνέντευξη υπάρχει εκείνη η στιγμή που τα φώτα χαμηλώνουν και ξέρεις ότι έχεις λίγα δευτερόλεπτα για να τραβήξεις μια φωτογραφία καθαρή, φωτεινή και με σωστή λεπτομέρεια. Η κάμερα των 200MP στο REDMI Note 15 Pro+ 5G αποδίδει πραγματικά εντυπωσιακή λεπτομέρεια, ακόμη και όταν κάνεις zoom σε υφές ή εκφράσεις.

Σε παρουσίαση με δύσκολο φωτισμό, κατάφερα να κρατήσω ισορροπία σε φώτα και σκιές χωρίς υπερβολές. Το 2x και 4x zoom εντός του αισθητήρα με βοήθησε να φέρω κοντά ομιλητές χωρίς να χάσω ποιότητα. Και όταν φωτογράφισα την Πούμπα στο πάρκο, την ώρα που έτρεχε κατά πάνω μου, οι δυναμικές λήψεις 2.0 έπιασαν την κίνηση καθαρά, χωρίς θολούρες.

Το AI Remove Reflection «σώζει» φωτογραφίες τραβηγμένες μέσα από το τζάμι ενός καφέ και εξαφανίζει τις αντανακλάσεις χωρίς να αλλοιώσει τα χρώματα, ενώ το AI Beautify διορθώνει διακριτικά χωρίς να παραμορφώνει. Για εμένα που ανεβάζω συχνά περιεχόμενο αλλά θέλω να παραμένει αυθεντικό, αυτή η ισορροπία είναι καθοριστική.

Από τους δρόμους στο γραφείο και τον καναπέ

Δεν είμαι όμως μόνο έξω, περνάω πολλές ώρες στο γραφείο ή στο σπίτι γράφοντας. Η μεγάλη οθόνη 6,83 ιντσών με φωτεινότητα που φτάνει έως 3.200 nits κάνει άνετη την ανάγνωση και την επεξεργασία κειμένων. Έχω διορθώσει άρθρο σε παγκάκι με ήλιο χωρίς να… στραβωθώ, και το βράδυ μπορώ να διαβάζω χωρίς να κουράζομαι χάρη στη ρύθμιση φωτεινότητας και την προστασία ματιών.

Το multitasking είναι ομαλό, με εφαρμογές, mail και browser να λειτουργούν χωρίς κολλήματα ενώ, ο ήχος του REDMI Note 15 Pro+ 5G γεμίζει τον χώρο όταν θέλω να ακούσω podcast ή μουσική. Είναι συνολικά μια συσκευή που με ακολουθεί από τη δουλειά μέχρι τη χαλάρωση χωρίς να αλλάζω ρυθμό.

Mocha Brown: Στολίδι είναι μόνο του!

Δεν γίνεται να μην σταθώ στο χρώμα του REDMI Note 15 Pro+ 5G! Το Mocha Brown είναι ζεστό, σοφιστικέ, διακριτικά πολυτελές και με δερμάτινη αφή. Ταιριάζει με ό,τι ντύσιμο κι αν επιλέξω, με blazer, με ουδέτερους τόνους, με total black look γιατί δεν είναι κραυγαλέο, αλλά ξεχωρίζει. Είναι από εκείνες τις λεπτομέρειες που σε κάνουν να χαμογελάς κάθε φορά που το βγάζεις από την τσάντα.

Η σειρά για κάθε ανάγκη

Η σειρά REDMI Note 15 καλύπτει διαφορετικές ανάγκες. Το REDMI Note 15 Pro 5G προσφέρει premium χαρακτηριστικά σε πιο προσιτή τιμή, το REDMI Note 15 Pro αποτελεί δυνατή επιλογή για όσους δεν χρειάζονται 5G, ενώ τα REDMI Note 15 5G και REDMI Note 15 ισορροπούν ανάμεσα σε απόδοση και κόστος, με κάμερες 108MP και μεγάλες μπαταρίες που αντέχουν στην καθημερινή χρήση.

Όλα βασίζονται στην ίδια φιλοσοφία της Xiaomi, ανθεκτικότητα, αξιοπιστία, έμφαση στην απεικόνιση και εμπειρία χρήσης που δεν σε κουράζει.

Τελικά, τι άλλαξε για μένα

Το REDMI Note 15 Pro+ 5G δεν είναι απλώς ένα ακόμη κινητό που δοκίμασα. Είναι μια συσκευή που με ακολούθησε σε έντονες ημέρες, με βοήθησε να αποτυπώσω καλύτερα τη δουλειά μου, να μείνω παραγωγική όταν γράφω από το σπίτι και να μην αγχώνομαι για φόρτιση.

Μου έδωσε καλύτερες φωτογραφίες, περισσότερη αυτονομία και μια αίσθηση σιγουριάς ότι αν πέσει, αν βραχεί, αν πιεστεί, θα συνεχίσει. Και κάπου ανάμεσα σε συνεντεύξεις Τύπου, deadlines και βόλτες με την Πούμπα, αυτό είναι που χρειάζομαι… Τεχνολογία που αντέχει τον ρυθμό μου και δείχνει υπέροχη στο Mocha Brown!

Όλα τα νέα προϊόντα είναι διαθέσιμα στα Xiaomi store σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στο mistore-greece.gr και σε όλα τα επίσημα σημεία πώλησης.