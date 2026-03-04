Τουλάχιστον 101 άνθρωποι αγνοούνται μετά από επίθεση υποβρυχίου στην ιρανική φρεγάτα IRIS Dena ανοιχτά της Σρι Λάνκα.

Τουλάχιστον 101 άνθρωποι αγνοούνται και 78 έχουν τραυματιστεί μετά από επίθεση υποβρυχίου σε ιρανικό πλοίο ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα.

Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της χώρας στο κοινοβούλιο, το πλοίο βυθιζόταν κοντά στα ύδατα της Σρι Λάνκα την Τετάρτη, ενώ το ναυτικό παρενέβη με επιχείρηση διάσωσης, έπειτα από σήμα κινδύνου που εξέπεμψαν μέλη του πληρώματος.

Ο υπουργός Εξωτερικών Βιτζίθα Χεράθ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά είπε ότι η Σρι Λάνκα θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το πλοίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου ανοικτά των ακτών της Γκάλε στο νότιο τμήμα της χώρας και ότι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στη Γκάλε.

