Η αίτηση αφορά την έναρξη λειτουργίας από το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028 και περιλαμβάνει 5 ακαδημαϊκές σχολές με 10 πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών.

Το DEI College, με 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση και προσφέρει προγράμματα που διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα βρετανικά ακαδημαϊκά standards, επαγγελματικά ισοδύναμα με τα αντίστοιχα Ελληνικά μέσω της αναγνώρισης από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν.

Οι φοιτητές του DEI είναι τυπικά εγγεγραμμένοι στο University of Sunderland και λαμβάνουν πτυχίο απευθείας από αυτό. Το Πανεπιστήμιο του Sunderland κατατάσσεται στην 27η θέση μεταξύ 122 βρετανικών πανεπιστημίων για το 2026 σύμφωνα με την κατάταξη της Guardian, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών, καθώς πλέον κατέχει μια από τις υψηλότερες θέσεις μεταξύ των βρετανικών πανεπιστημίων που εκπροσωπούνται από κολλέγια στην Ελλάδα..

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο νέο θεσμικό πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα και φιλοδοξεί να συνδυάσει την προσωπική στήριξη και την οργάνωση ενός ελληνικού κολλεγίου με το διεθνές κύρος και την ποιότητα ενός αναγνωρισμένου βρετανικού πανεπιστημίου.

Η παρουσία τέτοιων οργανωμένων και διεθνώς συνδεδεμένων φορέων αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, προσφέροντας νέες επιλογές υψηλού επιπέδου στους Έλληνες φοιτητές.

Το DEI College ιδρύθηκε το 1990 και λειτουργεί ως Associate Campus του Πανεπιστημίου του Sunderland, παρέχοντας ποιοτική βρετανική εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς. Με έμφαση στην ακαδημαϊκή αριστεία, την πρακτική κατάρτιση και την επαγγελματική αποκατάσταση, το DEI έχει δημιουργήσει χιλιάδες αποφοίτους που δραστηριοποιούνται επιτυχώς σε Ελλάδα και εξωτερικό.