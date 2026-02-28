Η τεχνολογία, η ψηφιακή ασφάλεια και οι ανθρωποκεντρικές δεξιότητες διαμορφώνουν ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς επαγγελματικής προοπτικής.

Η αγορά εργασίας αλλάζει με ραγδαίο ρυθμό, και οι εξετάσεις των Πανελληνίων 2026 δεν είναι απλώς ένα βήμα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευσημ είναι η αφετηρία για μια σταδιοδρομία που μπορεί να συνδυάζει γνώση, καινοτομία και προοπτική. Στην εποχή της ψηφιακής επανάστασης, οι δεξιότητες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια και την τεχνολογία γίνονται ολοένα πιο απαραίτητες, και οι μαθητές που επιλέγουν να τις ακολουθήσουν αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα.

Η Κουμανδέρη Μαρία, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας της EMPLOY EDU | Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας παρουσιάζει στο Dnews τρεις περιζήτητες ειδικότητες που θεωρούνται επαγγέλματα του μέλλοντος και έχουν σημαντική ζήτηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η επιλογή αυτών των ειδικοτήτων σημαίνει επένδυση σε ένα μέλλον με σταθερές επαγγελματικές προοπτικές, ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης και συμμετοχή σε τομείς που καθορίζουν το μέλλον της κοινωνίας και της τεχνολογίας. Μαθητές και γονείς που προσανατολίζονται σε αυτούς τους τομείς κάνουν ένα σημαντικό βήμα προς την αγορά εργασίας του αύριο.

1. Ειδικός Τεχνητής Νοημοσύνης και Δεοντολογίας

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) έχει εισβάλει στην καθημερινότητα όλων μας, από την εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη μέχρι τη δικαιοσύνη, την άμυνα και τις επιχειρήσεις. Ο ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη και δεοντολογία δεν ασχολείται μόνο με τη δημιουργία και ανάλυση αλγορίθμων, αλλά και με την ηθική διάσταση της χρήσης τους. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι αλγόριθμοι:

Λειτουργούν με ασφάλεια και υπευθυνότητα.

Προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτικότητα των χρηστών.

Ακολουθούν δεοντολογικές πρακτικές ώστε η καινοτομία να είναι δίκαιη και διαφανής.

Η συγκεκριμένη ειδικότητα απαιτεί γνώσεις πληροφορικής, φιλοσοφίας, νομικής και κοινωνιολογίας, καθιστώντας τον επαγγελματία όχι μόνο τεχνικό αλλά και στρατηγικό σύμβουλο στη χρήση της τεχνολογίας.

2. Ειδικός Κυβερνοασφάλειας

Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, η συλλογή και ανάλυση δεδομένων δεν είναι αρκετή – η ασφάλειά τους είναι εξίσου κρίσιμη. Οι ειδικοί κυβερνοασφάλειας προστατεύουν τις πληροφορίες από κυβερνοεπιθέσεις, διαρροές και παραβιάσεις, και η ζήτηση για αυτούς αυξάνεται διαρκώς. Μερικά πεδία απασχόλησης περιλαμβάνουν:

Τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Εταιρείες τεχνολογίας, τηλεπικοινωνιών και υγείας.

Δημόσιους οργανισμούς και διεθνείς φορείς.

Η ειδικότητα απαιτεί σπουδές σε Πληροφορική ή Μηχανικούς Υπολογιστών, με περαιτέρω εξειδίκευση σε Cybersecurity ή Network Security. Οι επαγγελματίες αυτού του τομέα εξασφαλίζουν ότι η ψηφιακή ζωή και οι κρίσιμες υποδομές παραμένουν ασφαλείς, προσφέροντας σταθερότητα και υψηλές αμοιβές.

3. Σύμβουλος Ανθρώπινης Εμπειρίας (Human Experience Designer)

Η τεχνολογία γίνεται ολοένα και πιο παρούσα στη ζωή μας, αλλά η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από τον τρόπο που οι άνθρωποι την αντιλαμβάνονται και τη χρησιμοποιούν. Ο Σύμβουλος Ανθρώπινης Εμπειρίας μελετά την αλληλεπίδραση των χρηστών με προϊόντα, υπηρεσίες και ψηφιακά περιβάλλοντα για να τα καταστήσει φιλικά, λειτουργικά και προσβάσιμα. Συνδυάζοντας γνώσεις από ψυχολογία, κοινωνιολογία, ανθρωπολογία και γλωσσολογία, οι επαγγελματίες αυτοί:

Αναλύουν τη συμπεριφορά των χρηστών.

Σχεδιάζουν ψηφιακές και φυσικές εμπειρίες με γνώμονα την ευκολία και την ενσυναίσθηση.

Υποστηρίζουν την ανάπτυξη εφαρμογών, ιστοτόπων, δημόσιων υπηρεσιών και πολιτιστικών προγραμμάτων.

Η ειδικότητα αυτή συνδέει την τεχνολογία με τον άνθρωπο και θεωρείται από τα ανερχόμενα επαγγέλματα του μέλλοντος, καθώς εστιάζει στο πώς η τεχνολογία γίνεται κατανοητή και χρήσιμη στην καθημερινότητά μας. Από εφαρμογές και ιστοτόπους έως δημόσιες υπηρεσίες και πολιτιστικά προγράμματα, ο στόχος είναι η δημιουργία περιβαλλόντων που προσφέρουν ευκολία, ενσυναίσθηση και θετικό συναίσθημα. Πρόκειται για ένα ανερχόμενο επάγγελμα που αναδεικνύει τη σημασία της ανθρώπινης διάστασης στην τεχνολογική πρόοδο.

Η επιλογή σχολής δεν αφορά μόνο τα μόρια, αλλά και την προσαρμοστικότητα στις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς. Το μέλλον δεν ανήκει μόνο στους προγραμματιστές ή μόνο στους ανθρωπιστές, αλλά σε όσους μπορούν να γεφυρώσουν την τεχνολογία με τον άνθρωπο. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι πιο επιτυχημένες επαγγελματικές διαδρομές είναι εκείνες που συνδυάζουν τεχνολογική κατάρτιση, ψηφιακή ασφάλεια και ανθρώπινες και διοικητικές δεξιότητες.