Στόχος του Υπουργείου είναι η πλήρης κάλυψη της ύλης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα εντός των προβλεπόμενων χρονικών περιθωρίων.

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις Πανελλήνιες 2026, με το Υπουργείο Παιδείας να θέτει συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα ώστε να διασφαλιστεί ότι η εξεταστέα ύλη θα ολοκληρωθεί χωρίς καθυστερήσεις. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων-δηλώσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις άνοιξε στις 28 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 22 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε στο myschool η ηλεκτρονική εφαρμογή καταγραφής της διδαχθείσας ύλης, μέσω της οποίας τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια οφείλουν να ενημερώνουν συστηματικά το Υπουργείο. Η καταγραφή θα πραγματοποιηθεί σε πέντε φάσεις, από τον Δεκέμβριο έως και τον Απρίλιο, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα καθυστερήσεις και να γίνονται οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Σύμφωνα με την εγκύκλιο που στάλθηκε στα σχολεία οι σημαντικές ημερομηνίες παρακολούθησης ύλης είναι οι κάτωθι:

Α’ φάση: 08/12/2025

Β’ φάση: 19/01/2026

Γ’ φάση: 16/02/2026

Δ’ φάση: 16/03/2026

Ε’ φάση: 27/04/2026

Πανελλήνιες 2026: Καταγραφή και παρακολούθηση της ύλης ανά μάθημα

Η καταχώριση της ύλης γίνεται ανά βιβλίο ή τεύχος, με ειδικές οδηγίες για τα μαθήματα:

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: συνολικά κείμενα και παραγωγή γραπτού λόγου

Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Μαθηματικά, Βιολογία, Οικονομία, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική: ανά σελίδα ή παράγραφο, ανάλογα με το μάθημα

Λατινικά: ειδική καταχώριση για εισαγωγή και κείμενα κάθε τεύχους

Η ολοκλήρωση κάθε βιβλίου ή τεύχους πρέπει να σημειώνεται στο πεδίο «Παρατηρήσεις Σχολικής Μονάδας» με τη φράση «ΤΕΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ» ή «ΤΕΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ» για τα Λατινικά. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ολοκληρώσουν την εξεταστέα ύλη και να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους διευθυντές. Παράλληλα, οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και οι Σύμβουλοι Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης πρέπει να βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τους διδάσκοντες, παρέχοντας καθοδήγηση και στήριξη για την ομαλή πορεία της διδασκαλίας.

