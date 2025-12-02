Η τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας θα πραγματοποιηθεί στις 4 Δεκεμβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο ενώ η Κλαυδία θα «ντύσει» μουσικά την εκδήλωση.

Μια αλλιώτικη σχολική μέρα στις 4 Δεκέμβρη χωρίς μαθήματα και τσάντες αλλά με δυναμική παρουσία στο Καλλιμάρμαρο στην Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026 θα ζήσουν οι μαθητές όσων σχολείων δήλωσαν συμμετοχή στο κάλεσμα του Υπουργείου Παιδείας και της Ολυμπιακής Επιτροπής.

Την Πέμπτη 4/12 οι μαθητές θα ζήσουν την εμπειρία της Τελετής παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

Ειδικότερα, πολλά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ιδίως από την Αττική θα δώσουν δυναμικό παρών στην μεγαλειώδη τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας με τους μαθητές όλων των βαθμίδων να χειροκροτούν τις εκδηλώσεις και να γίνονται μέρος μιας σημαντικής αθλητικής παγκόσμιας εκδήλωσης. Οι μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων αφού πρώτα προσέλθουν στις σχολικές τους μονάδες και τηρηθεί απουσιολόγιο εν συνεχεία θα μεταβούν στο Καλλιμάρμαρο όπου παρακολουθήσουν δια ζώσης την ολοκλήρωση της λαμπαδηδοδρομίας και τις αντίστοιχες εκδηλώσεις που προηγούνται της παράδοσης της Φλόγας.

Η Ολυμπιακή Φλόγα ταξιδεύει ήδη σε όλη την Ελλάδα πριν από την Τελετή Παράδοσης, που θα γίνει στις 4 Δεκεμβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο στην Αθήνα. Στην Ιταλία, η Λαμπαδηδρομία θ’ αρχίσει στις 6 Δεκεμβρίου από τη Ρώμη. Μεταφερόμενη από 10.001 λαμπαδηδρόμους, η Ολυμπιακή Φλόγα θα διασχίσει την Ιταλία από βορρά προς νότο και από ανατολή προς δύση για 63 ημέρες, καλύπτοντας 12.000 χιλιόμετρα, με στάσεις σε εμβληματικά αξιοθέατα όπως η Σιένα, η Πομπηία και η Βενετία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-den3bpv7nirl?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας έχει βαθιά συμβολική σημασία, συνδέοντας την αρχαιοελληνική παράδοση με το σύγχρονο Ολυμπιακό Κίνημα. Η παράδοση της φλόγας συμβολίζει τη μεταβίβαση της οικουμενικής αποστολής των Ολυμπιακών Αγώνων από την Ελλάδα στη χώρα που θα τους φιλοξενήσει. Η τελετή προβάλλει διεθνώς τον ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία και την παράδοση, καθώς μεταδίδεται παγκοσμίως. Η φλόγα λειτουργεί ως σύμβολο ελπίδας, νέας αρχής και ανανέωσης, φωτίζοντας την πορεία προς τους αγώνες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddg3if601skx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Tο πρόγραμμα της τελετής παράδοσης - Όσα θα παρακολουθήσουν οι μαθητές στο Καλλιμάρμαρο

Παναθηναϊκό Στάδιο – 4 Δεκεμβρίου

10:50 Πέρας προσέλευσης επισήμων

11:02 Πολιτιστικό -Αθλητικό δρώμενο Ελλάδας

“Wolves Team | Gymnastics Club” της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας σε χορογραφία της Ολυμπίας Δραγούμη, με συμμετοχή 80 χορευτών

«Αστερομάτα», ερμηνεία: Klavdia

Πολιτιστικό -Αθλητικό δρώμενο Ιταλίας με συμμετοχή 250 μαθητών από την Ιταλική Σχολή Αθηνών

Είσοδος Σημαιών

Μουσική Σύνθεση: Δημήτρης Παπαδημητρίου

Ερμηνεία: Μυρσίνη Μαργαρίτη

Ολυμπιακός Ύμνος -Έπαρση Ολυμπιακής Σημαίας (Τον Ολυμπιακό ύμνο ερμηνεύει η σοπράνο κολορατούρα Χριστίνα Πουλίτση, συνοδεία της Νεανικής Χορωδίας του Αθηναϊκού Ωδείουκαι της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ)

Μουσική: Σπύρος Σαμάρας, Ποίηση: Κωστής Παλαμάς, Μουσική διεύθυνση: Μιχάλης Οικονόμου, Μουσική διδασκαλία χορωδίας: Αλεξάνδρα Μητσοπούλου

Εθνικός Ύμνος Ιταλίας -Έπαρση Σημαίας Ιταλίας (Τον Ιταλικό ύμνο ερμηνεύει ο βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος, συνοδεία της Χορωδίας της ΕΡΤ και της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ). Μουσική διεύθυνση χορωδίας: Μιχάλης Παπαπέτρου

Εθνικός Ύμνος Ελλάδας -Έπαρση Σημαίας Ελλάδας (Τον Ελληνικό ύμνο ερμηνεύει ο τενόρος Γιάννης Χριστόπουλος, συνοδεία της χορωδίας της ΕΡΤ και της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ)

Είσοδος Πρωθιέρειας Μαίρης Μηνά, Ιερειών και Κούρων

Είσοδος Ολυμπιακής Φλόγας -Λαμπαδηδρομία εντός Σταδίου

Αφή Βωμού

(Η τελευταία λαμπαδηδρόμος , εκπρόσωπος της ομάδας Πόλο Γυναικών & Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ελένη Ξενάκη,θα ανάψει τον βωμό συνοδεία της Εθνικής Ομάδας)

Χορογραφία Ιερειών και Κούρων

Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Σκηνοθεσία -Χορογραφία: Άρτεμις Ιγνατίου, Μουσική Σύνθεση: Δημήτρης Παπαδημητρίου, Μουσική Εκτέλεση: Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ υπό την Διεύθυνση του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Ερμηνεία: Βερόνικα Δαβάκη. Ενδυμασίες: Μαίρη Κατράντζου

Χαιρετισμός Προέδρου Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπήςκ. Ισίδωρου Κούβελου

Χαιρετισμός Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων «Milano Cortina 2026», κ. Giovanni Malago

Αφή Δάδας από την Πρωθιέρεια

Παράδοση της Δάδας από την Πρωθιέρεια στον Πρόεδρο της ΕΟΕ, κ. Ισίδωρο Κούβελο

Παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας από τον Πρόεδρο της ΕΟΕ κ. Ισίδωρο Κούβελο στον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής «Milano Cortina 2026», κ. Giovanni Malago

Αποχώρηση Ολυμπιακής Φλόγας

12:13 Πέρας Τελετής