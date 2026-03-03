Άγνωστοι πεζοί άνοιξαν πυρ εναντίον διερχόμενου αυτοκινήτου.

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στη Λεωφόρο Μαραθώνος στο ύψος της Νέας Μάκρης όταν αγνωστοι πεζοί πυροβόλησαν εναντίον διερχόμενου ΙΧ αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τρεις πεζοί δράστες φαίνεται ότι αστόχησαν και δεν υπήρξε τραυματισμός. Στο σημείο της επίθεσης που εντοπίζεται στην Λεωφόρο Μαραθώνος 164 και Πλαταιών η αστυνομία βρήκε επτά κάλυκες και ένα φυσίγγιο 9 χιλιοστών, τα οποία έχουν συλλεχθεί για εργαστηριακή εξέταση.

Το σημείο που έπεσαν οι πυροβολισμοί είναι απέναντι από μεγάλο σούπερ μάρκετ. Μετά το συμβάν έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Παράλληλα οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης και συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ωστόσο όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.