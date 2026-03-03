Νωρίτερα ο Νίκος Δένδιας είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, στον οποίο τόνισε ότι «Είμαστε συνολικά, απολύτως, στη διάθεσή σας».

Στην Αεροπορική Βάση της Πάφου «Ανδρέας Παπανδρέου» βρέθηκε την Τρίτη, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Στην ίδια βάση έχουν έχουν προσγειωθεί δύο ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών F-16 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Όπως ενημερώνει ο ίδιος ο Νίκος Δένδιας με ανάρτησή του μαζί του στο σημείο βρέθηκε και ο Κύπριο ομόλογός του, Πάλμας Βασίλης.

Νωρίτερα ο Νίκος Δένδιας είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, στον οποίο τόνισε ότι «Είμαστε συνολικά, απολύτως, στη διάθεσή σας».

«Ήρθα να μεταφέρω σε σένα, στον Βασίλη (σ.σ.: Πάλμας, υπουργός Άμυνας της Κύπρου) και στο σύνολο του κυπριακού λαού τη στήριξη του πρωθυπουργού, της ελληνικής κυβέρνησης και του συνόλου του ελληνικού λαού», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμπληρώνοντας ότι «πράγματι είναι δύσκολες στιγμές για την ευρύτερη περιοχή μας, όμως η Ελλάδα θέλει να δηλώσει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την πρόθεσή της να παράσχει κατά το δυνατόν και μέσα στις δυνάμεις της και τις δυνατότητές της όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο και τον κυπριακό λαό».

Ο υπουργός Άμυνας επισήμανε ακόμα πως «Χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα. Θα συζητήσω με τον Βασίλη μετά, τα πρακτικά μέρη αυτής της βοήθειας και θα δούμε αν και τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Είμαστε συνολικά απολύτως στη διάθεσή σας. Και πάλι ευχαριστώ θερμά για την ιδιαίτερα φιλοφρόνηση και εγκάρδια υποδοχή».

