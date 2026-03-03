Σεναριογράφος του «South Park» έστησε την καμπάνια «SendBaron» για να στρατολογήσει τον γιο του Τραμπ.

Ο πρώην σεναριογράφος του South Park, Toby Morton ξεκίνησε μία εκστρατεία - παρωδία για τον πόλεμο που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν καλώντας τον να στείλει τον γιο του Μπάρον.

Άνοιξε ένα σατιρικό site στο internet, το «DraftBarronTrump.com» χλευάζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ και προκαλώντας τον να στείλει τον μικρότερο γιο του στην σύγκρουση που ξεκίνησε ο ίδιος με το Ιράν.

Το Σαββατοκύριακο ο Τραμπ σε συνεργασία με το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ιράν, εμπλέκοντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής σε πρώτη φάση σε έναν αδικαιολόγητο και αναίτιο πόλεμο. Ονόμασε την εκστρατεία του «Epic Fury» και είπε ότι θα δώσει τέλος στην απειλή για την ασφάλεια των ΗΠΑ αν και οι Ισραηλινές δυνάμεις δήλωσαν πως δεν είναι απάντησε σε μία άμεση απειλή αλλά περισσότερο, όπως σχολίασε ορθά το BBC ένας «πόλεμος από επιλογή».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επικριθεί ότι για τον πόλεμο αυτό δεν έλαβε καμία έγκριση από το Κογκρέσσο, ούτε τα Ηνωμένα Έθνη ούτε καν τον αμερικανικό λαό και πολλοί τον κατηγόρησαν για απάθεια σε ότι αφορά στις απώλειες ανθρώπινων ζωών. Μέχρι στιγμής 6 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους ενώ οι θάνατοι στο Ιράν έφτασαν τους 787. Πολλοί αναρωτήθηκαν αν θα ήταν το ίδιο αδιάφορος στην περίπτωση που αφορούσε τη ζωή του γιου του Μπάρον,

Αυτό αποτέλεσε την αφορμή για το site που έφτιαξε ο Morton, για να επικρίνει τις αποφάσεις της διοίκησης Τραμπ.

Στο παρελθόν ο Morton έχει δημιουργήσει το «TrumpKennedyCenter.org» προλαβαίνοντας τον Τραμπ και περιμένοντας την αντίδρασή του αφού πρόσθεσε το όνομά του στο Κέντρο Κένεντι. Στο site προβάλλει φωτογραφίες από του Τραμπ με τον εκλιπόντα καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα δισεκατομμυριούχο, Τζέφρι Επστάιν.

Το νέο site είναι γεμάτο με αστεία για την ικανότητα του Μπάρον να συμμετέχει σε στρατιωτική επιχείρηση με παραπομπή στα «αποδεδειγμένα γονίδια και το κουράγιο» που έχει επικαλεστεί ο Τραμπ. Τα λόγια του συνοδέυουν φωτογραφίες του να κοιμάται στο Οβάλ Γραφείο. Το site έχει ακόμα υποθετικές καταθέσεις των αδελφών τυ Μπάρον, Έρικ και Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ όπως και του ίδιο του Τραμπ. Ο Independent έχει σημειώσει πως το ύψος του Μπάρον τον καθιστά ανίκανο για να καταταχτεί στον στρατό.

Ο Morton έχει προωθήσει το site του στα social media, μαζί με ένα άλλο που ονομάζεται «ResignChuck.com» όπου καλεί τον ηγέτη των δημοκρατικών Chuck Schumer να παραιτηθεί καθώς δεν μπορεί να αντιταχθεί στις δράσεις του Τραμπ.

Με πληροφορίες του NME