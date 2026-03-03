Ο 36χρονος κρίθηκε ένοχος για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα μας και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 ετών.

Το δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο 36χρονος Γεωργιανός, αζέρικης καταγωγής που θεωρείται από την Αντιτρομοκρατική ως ύποπτος κατασκοπευτικής δράσης στη Σούδα.

Ο 36χρονος κρίθηκε ένοχος από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας όπου οδηγήθηκε, για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα μας και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 ετών και χρηματική ποινή 5 χιλιάδες ευρώ, χωρίς τη δυνατότητα ανασταλτικού αποτελέσματος στην έφεση. Απολογούμενος στο δικαστήριο, ο 36χρονος, με τη βοήθεια μεταφράστριας, ισχυρίστηκε ότι είναι οδηγός νταλίκας.

Παρότι πάντως ο 36χρονος φέρεται να ήταν στο «μικροσκόπιο» της Αντιτρομοκρατικής τον τελευταίο μήνα, τα στοιχεία σε βάρος του, προς στιγμή, δεν κρίθηκαν επαρκή για την άσκηση δίωξης σε βάρος του για κατασκοπεία. Για το λόγο αυτό η δικογραφία παραμένει στην Αντιτρομοκρατική για την τυχόν κατασκοπευτική του δράση προς περαιτέρω διερεύνηση.

