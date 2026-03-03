«Δεν πρόκειται για «μεμονωμένα περιστατικά» αλλά για ένα εκτεταμένο πλέγμα κακοδιαχείρισης που εκθέτει διεθνώς τη χώρα» τονίζεται σε ανακοίνωσH του κόμματος.

Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει την κορυφή της κατάταξης στις ευρωπαϊκές υποθέσεις απάτης, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το 2025. Μετά τις αποκαλύψεις των Vouliwatch και Solomon για τις απευθείας αναθέσεις και την αύξηση συμβάσεων με συμβουλευτικές εταιρείες, η έκθεση επιβεβαιώνει ότι το πρόβλημα στη διαχείριση δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος είναι εκτεταμένο και καλυπτόμενο πολιτικά.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, υπάρχουν 175 ανοιχτές δικογραφίες στην Ελλάδα. Η εκτιμώμενη ζημία φτάνει τα 2,68 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι υποθέσεις δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, αλλά ένα εκτεταμένο πλέγμα κακοδιαχείρισης που εκθέτει διεθνώς τη χώρα.

Χαρακτηριστική περίπτωση το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι πρακτικές που περιγράφονται —ψευδείς δηλώσεις, πλαστά τιμολόγια, διακίνηση και νομιμοποίηση εσόδων—συνθέτουν εικόνα οργανωμένης και διαρκούς απάτης που, σύμφωνα με τα στοιχεία, εκτείνεται καθόλη τη περίοδο διακυβέρνησης της ΝΔ. Το ερώτημα δεν είναι αν υπήρξαν πολιτικές ευθύνες, αλλά πόσο ψηλά φτάνουν.

Η πολιτική ευθύνη δεν σβήνει

Η Νέα Αριστερά τονίζει ότι η πολιτική ευθύνη δεν διαγράφεται με κομματικά πορίσματα και ότι η προσπάθεια συγκάλυψης παγιώνει την εντύπωση ότι η κακοδιαχείριση ήταν ενορχηστρωμένη από τον πυρήνα της εξουσίας και την κυβέρνηση. Η ολική εικόνα αποκαλύπτει μια χώρα εκτεθειμένη διεθνώς, με σοβαρά προβλήματα διαφάνειας και ελέγχου στη διαχείριση δημόσιου και κοινοτικού χρήματος. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «σο επιχειρείται η υποβάθμιση ή η συγκάλυψη του σκανδάλου, τόσο παγιώνεται η εικόνα ότι ήταν ενορχηστρωμένο από τον ίδιο τον πυρήνα της εξουσίας και την κυβέρνηση.»