Απόψε, Τρίτη 3 Μαρτίου, τα δώδεκα μέλη της Μπλε μπριγάδας μπαίνουν στην κουζίνα του MasterChef 10 για να διαγωνιστούν στη δοκιμασία του Τεστ Δημιουργικότητας, μετά από την ήττα τους στην τελευταία Ομαδική Δοκιμασία, που οδήγησε στην αποχώρηση του Μάριου Μπίγαλη από τον διαγωνισμό.

Η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στην Τέχνη. Στην τέχνη, όπως και στη μαγειρική, κυριαρχούν η έμπνευση, η δημιουργικότητα, η τεχνική, αλλά και η προσωπική ματιά.

Άλλωστε, η ίδια η μαγειρική αποτελεί μια μορφή τέχνης. Ένα καλό πιάτο αφηγείται μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος, όπως ακριβώς και μια ταινία. Απόψε, λοιπόν, τα μέλη της Μπλε μπριγάδας καλούνται να εμπνευστούν όχι μόνο από τα υλικά, αλλά και από την έβδομη τέχνη, τον κινηματογράφο.

Ο αρχηγός της Μπλε μπριγάδας, Γιώργος Αχλαδιώτης, θα ορίσει τα έξι ζευγάρια των μονομαχιών. Από κάθε ζευγάρι θα προκύπτει ένας νικητής και ένας ηττημένος.

Οι νικητές των μονομαχιών θα παραμείνουν ασφαλείς.

Αντίθετα, οι ηττημένοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της αποχώρησης. Στο τέλος της βραδιάς από τους ηττημένους θα προκύψουν οι υποψήφιοι προς αποχώρηση.

Εκείνος ή εκείνη, όμως, που θα παρουσιάσει το καλύτερο πιάτο θα κερδίσει χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ!

Τις ταινίες, που θα αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για τα μέλη της Μπλε μπριγάδας, τις έχει επιλέξει ο αποψινός καλεσμένος των τριών chef κριτών, ο chef Γιάννης Μαρκαδάκης.

Ένας chef που γνωρίζει καλά πώς να συνδυάζει το καλό φαγητό με μια ωραία ταινία.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να εμπνευστούν από τις ταινίες και να μετατρέψουν τις εικόνες, τα συναισθήματα και τις ιστορίες σε νόστιμα, ευφάνταστα και τεχνικά άρτια πιάτα.

Πώς θα εξελιχθεί η δεύτερη μαγειρική αναμέτρηση της εβδομάδας και ποιοι θα είναι, στο τέλος της βραδιάς, οι άλλοι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση;