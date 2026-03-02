Σήμερα υπάρχει επίσημα επί του ελληνικού εδάφους μόνο μία αμερικανική βάση, η υπέρ-βάση της Σούδας, όπου έχουν συγκεντρωθεί οι δραστηριότητες και των άλλων αμερικανικών βάσεων που έκλεισαν (Ν. Μάκρη, Ελληνικό, Γούρνες).

Οι στενές σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής χρονολογούνται από το 1947. Τον Φεβρουάριο του 1947 η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ εγκαθίσταται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού.

Η πρώτη συμφωνία για την ανάπτυξη και το καθεστώς των αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα υπογράφεται τον Οκτώβριο του 1953, ένα χρόνο μετά την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ (1952), από την κυβέρνηση Παπάγου. Σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία, οι ΗΠΑ αποκτούσαν το δικαίωμα να εγκαταστήσουν όσες και όποιες στρατιωτικές βάσεις ήθελαν, οι οποίες ήταν τέσσερις : Ελληνικό, Νέα Μάκρη, Σούδα και Ηράκλειο, να διακινούν ελεύθερα όποια και όσα στρατεύματα ήθελαν, χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο, και να έχουν, επιπλέον, το δικαίωμα της ετεροδικίας.

Σήμερα υπάρχει επίσημα επί του ελληνικού εδάφους μόνο μία αμερικανική βάση, η υπέρ-βάση της Σούδας, όπου έχουν συγκεντρωθεί οι δραστηριότητες και των άλλων αμερικανικών βάσεων που έκλεισαν (Ν. Μάκρη, Ελληνικό, Γούρνες). Η βάση αυτή είναι η μόνη που διέπεται από το καθεστώς της ελληνοαμερικανικής συμφωνίας για τις βάσεις, που μπήκε σε ισχύ το 1990 και συνεχίζει να είναι σε ισχύ και σήμερα με ετήσιες ανανεώσεις.

Η Κρήτη, στην καρδιά της Μεσογείου, προσφέρεται ως το βασικότερο στήριγμα του Στόλου και άλλων μονάδων για επιχειρήσεις σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Επίσης, η Σούδα συνδέεται επιχειρησιακά με τις αγγλικές βάσεις της Κύπρου.

Η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) έχει μετατρέψει τις βάσεις από απλά σημεία ανεφοδιασμού σεεπιχειρησιακά κέντρα αιχμής.

Πλέον οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αποκτούν και επισήμως μόνιμη παρουσία – εκτός από τη Σούδα – σε άλλα τρία στρατηγικά σημεία της ελληνικής επικράτειας, στη Λάρισα, τον Βόλο και την Αλεξανδρούπολη με στόχο να εξασφαλίσουν καλύτερο έλεγχο στην περιοχή της Μεσογείου και της Μέση Ανατολής. Στον έλεγχο αυτό συνδράμουν και τα ιπτάμενα ραντάρ AWACS που σταθμεύουν στη νατοϊκή βάση στο Ακτιο. Οι εγκαταστάσεις σε Λάρισα, Βόλο και Αλεξανδρούπολη χρησιμοποιούνται ως «ορμητήρια» για τα υπερσύγχρονα αμερικανικά UAVs, τα πλοία και ελικόπτερα μάχης.