Οι δηλώσεις που παραχώρησε η Λίτσα Πατέρα στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno».

Το πρωί της Δευτέρας 2 Μαρτίου, η Λίτσα Πατέρα παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην απουσία της από τα τηλεοπτικά δρώμενα.

Παράλληλα, μίλησε με θαυμασμό για την πρώην συνεργάτιδά της Ελένη Μενεγάκη, τονίζοντας πως είναι ένα από τα πρόσωπα που λείπουν από την μικρή οθόνη.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης συζήτησης η γνωστή αστρολόγος φάνηκε ιδιαίτερα συγκινημένη όταν η ρεπόρτερ την ρώτησε για την απουσία της από την τηλεόραση: «Είμαι πολύ καλά, κάνω κάτι που αγαπώ πολύ. Δεν το ξέρω αν θα είμαι σε κάποια εκπομπή, δεν έχω καμία τέτοια προσφορά. Όταν 30 χρόνια είσαι εκεί, πραγματικά συγκινήθηκα όταν είδα τα παιδιά. Έτσι είναι η ζωή. Σήμερα βρέχει αύριο θα έχει ήλιο».

Σε δεύτερο χρόνο, όταν η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο επιστροφής της Ελένης Μενεγάκη μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, η Λίτσα Πατέρα απάντησε με θαυμασμό λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μακάρι να επιστρέψει η Ελένη, και εμένα μου λείπει, έχει μια γοητεία, είτε σου αρέσουν είτε όχι, αυτά που λέει, που σε αναγκάζει να τη βλέπεις. Είναι μεγάλη ιστορία».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgs5x69nvezd?integrationId=40599y14juihe6ly}