Το σχόλιο του Γρηγόρη Μελά για την Ελένη Μενεγάκη και την εκπομπή «Real View».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Το πρωινό» βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου ο Γρηγόρης Μελάς, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα. Ο ίδιος, ερωτήθηκε για πολλά τηλεοπτικά πρόσωπα και προγράμματα, ενώ μεταξύ άλλων σχολίασε την παρουσία της Ελένης Μενεγάκη, της Ρούλας Κορομηλά, αλλά και την εκπομπή «Real View».

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε για την Ελένη Μενεγάκη, ο Γρηγόρης Μελάς, εξήγησε πως είναι μία προσωπικότητα που θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις ενός προγράμματος, σχολιάζοντας ωστόσο, πως ο τρόπος που έκανε την εκπομπή της τον τελευταίο χρόνο είναι πλέον παρωχημένος:

«Δεν θα με διαγράψει η Ελένη.. Θεωρώ ότι, ναι θα μπορούσε να κάνει κάποια κόνσεπτ στην τηλεόραση, όπως και η Ρούλα θα μπορούσε να κάνει. Το καθημερινό με την ιδέα της Ελένης όπως το έκανε τελευταία, θεωρώ ότι είναι λίγο παρωχημένο πια. Αλλά ποτέ δεν ξέρει. Θεωρώ ότι θα έπρεπε… Είναι δουλευταρού αλλά έχει μείνει σε αυτή τη συνταγή. Αυτή η συνταγή έχει παρέλθει. Είναι δουλευταρού. Αν επανέλθει με όρεξη για δουλειά ίσως κάνει. Δεν λείπουν από την τηλεόραση, αυτή η ματαιοδοξία… Κανείς δεν λείπει».

Σε άλλο σημείο όταν ρωτήθηκε για τις εκπομπές που παρακολουθεί ο τηλεκριτικός, εστίασε στην εκπομπή «Real View» του ΟΡΕΝ:

«Γελάω πάρα πολύ, βλέποντας το Real View. Γελάω! Είχε πει κάποτε ο Φρέντυ Γερμανός -θα το παραφράσω λιγάκι- ότι μπαίνω στο σπίτι και τα 3 πράγματα που κάνω είναι: να χαλαρώσω, να ανοίξω την τηλεόραση και προσθέτω εγώ: να προσπαθήσω να χαλαρώσω ξανά».

«Βάζω το Real View για να εκνευριστώ, για να δω μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τηλεόραση. Με αυτά δεν περνάω καλά. Μου αρέσει να υπάρχει μία διάδραση».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg63f8iln2nd?integrationId=40599y14juihe6ly}