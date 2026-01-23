Πώς σχολίασε ο Βαγγέλης Περρής το τηλεοπτικό τοπίο; Το σχόλιο για την τελευταία εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη και η απάντηση για την διακοπή της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη.

Το πρωί της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου, ο Βαγγέλης Περρής, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο δημοσιογράφος – παρουσιαστής, σχολίασε το τηλεοπτικό τοπίο, ενώ έκανε λόγο για μία συνεχή επανάληψη ειδήσεων:

«Σχολιάζουμε τα ίδια πράγματα, με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια ανάγκη κακίας, γιατί θεωρούμε ότι αυτό βγάζει τηλεθέαση, που δεν βγάζει. Δεν μπορώ να καταλάβω την επανάληψη της συνταγής…», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Περρής.

Το σχόλιο του Βαγγέλη Περρή για την Ελένη Μενεγάκη

Όταν ρωτήθηκε για την Ελένη Μενεγάκη, σχολίασε πως πρόκειται για το «τηλεοπτικό ευ ζην», ενώ παράλληλα έκανε και μία παρατήρηση αναφορικά με την τελευταία εκπομπή που παρουσίαζε η ίδια: «Η Ελένη Μενεγάκη είναι παράγοντας του τηλεοπτικού μας ευ ζην. Έχουμε περάσει ωραία με την Ελένη. Ήταν μία προσωπικότητα που χαρακτήρισε τις εκπομπές. Ακόμα και όπου κι αν την έβαζες, ήταν πάντα η Ελένη Μενεγάκη από πάνω… Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια ήταν μια εκπομπή πεσμένη, με πολύ «προκάτ» θεματολογία. Δεν ήταν στο ύψος των ικανοτήτων της και δεν ήταν τόσο φρέσκια η ίδια, προφανώς γιατί είχε να διαχειριστεί πράγματα που δεν την ενδιέφεραν ιδιαίτερα».

Πώς σχολίασε ο Βαγγέλης Περρής την διακοπή της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη

Αναφορικά με την πρόσφατη και απρόοπτη διακοπή της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη από τον ΑΝΤ1 και την αντικατάστασή της από την Κατερίνα Καραβάτου, έκανε σαφές πως πρόκειται για μία «άκομψη» κίνηση: «Δεν το βλέπω κομψό. Η διαχείριση θα μπορούσε να είναι εντελώς διαφορετική. Στην πραγματικότητα, κρατάς όλους τους υπόλοιπους και λείπει η παρουσιάστρια, της δίνεις ένα βάρος που οι περισσότερες πιθανότητες είναι να μην της αναλογεί…».

«Υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα που δεν ξέρω γιατί τα περιορίζουμε… ότι είναι με την οικογένειά της και τα παιδιά της, είναι η ουσία», ανέφερε σε άλλο σημείο ο Βαγγέλης Περρής.

