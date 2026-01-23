Η αναπάντεχη δήλωση του Λάκη Γαβαλά για το επόμενο επαγγελματικό βήμα και η αναφορά στην επιχείρηση του πατέρα του.

Στο πλατό της εκπομπής «Το Πρωινό» βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος αποκάλυψε στον Γιώργο Λιάγκα και τους συνεργάτες του, τα σχέδιά του για το Σαββατοκύριακο και το επόμενο επαγγελματικό του βήμα.

Ειδικότερα, όταν ο σχεδιαστής μόδας ρωτήθηκε για τα πλάνα των δύο ημερών που ακολουθούν, έκανε μία απρόσμενη αποκάλυψη την οποία και σχολίασε με σοβαρότητα και χιούμορ.

«Πάω για μάρμαρα. Ο πατέρας μου είχε εργαλεία κοπής μαρμάρων. Εγώ θα πάω για να φτιάξουμε κάποια αντικείμενα πάνω στο μάρμαρο και θα σχεδιάσω και ταφόπλακες, να κάνουμε κάποια σχέδια πάνω. Δεν θα υπογράφω την ταφόπλακα, δεν θέλω να το διακωμωδήσω, δεν ξέρουμε αν μας ακούνε οι νεκροί. Θα σας το πω μετά από τις δύο - τρεις ταφόπλακες που θα σχεδιάσω».

Φυσικά, η δήλωσή του, άφησε άφωνο τον Γιώργο Λιάγκα και τους συνεργάτες του, με τον Λάκη Γαβαλά να σχολιάζει: «Καλό; Μπορείτε να καθίσετε σε αφωνία», ενώ ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος πρόσθεσε:

«Μπορώ να αγοράσω την ταφόπλακά μου από σένα; Θα την υπογράφεις;».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfvvdclp89zd?integrationId=40599y14juihe6ly}