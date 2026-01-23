Πώς σχολίασε η Ζενεβιέβ Μαζαρί το ενδεχόμενο της τηλεοπτικής επιστροφής της Βίκυς Καγιά.

Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», παραχώρησε δηλώσεις η Ζενεβιέβ Μαζαρί, κατά τη διάρκεια των οποίων αναφέρθηκε στο First Dates, το GNTM, τη Βίκυ Καγιά και τον γάμο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου.

Πιο συγκεκριμένα, στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, η art director ξεκαθάρισε πως τα γυρίσματα του First Dates συνεχίζονται, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ενημέρωση σχετικά με το εάν πρόκειται να υπάρξει και νέα σεζόν για το GNTM.

Όταν ρωτήθηκε για το γάμο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου η ίδια αποκρίθηκε: «Παιδιά δεν το έχει συζητήσει με τον άντρα της ακόμα. Αυτός ο γάμος είναι λιγάκι παραμυθένιος και είναι ακόμα στα σκαριά… Θα είναι πάρα πολύ ωραίος και ελπίζω να είμαι καλεσμένη έστω και στο πάρτι».

Τέλος απάντησε στις ερωτήσεις αναφορικά με το ενδεχόμενο τηλεοπτικής επιστροφής της Βίκυς Καγιάς: «Εμένα προσωπικά δεν μου λείπει τίποτα σε αυτή τη ζωή. Τώρα αν λείπει στα κανάλια, να την πάρουν τα κανάλια, εγώ μέχρι στιγμής κανάλι δεν έχω».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfvrdf17a6zd?integrationId=40599y14juihe6ly}